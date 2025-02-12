ВСУ отступают в сторону Великого Бурлука: полковник запаса о новых успехах ВС России под Купянском
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Учитывая успешный опыт очеретинского прорыва, который так же был осуществлен вдоль железной дороги, группировка "Запад" будет двигаться на север в сторону Волчанска, формируя буфер на границе Белгородской области. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
После расширения плацдарма на правом берегу Оскола севернее Купянска штурмовые подразделения группировки войск "Запад" продолжают наступательные действия, рассказал эксперт.
"В частности, мы зачистили "карман" Новомлынска, и освободили село Фиголевка. Также бои развернулись в окрестностях населенного пункта Дорошовка. От этого участка до железной дороги "Купянск — Великий Бурлук" рукой подать — всего 2 километра", – сообщил обозреватель.
Учитывая успешный опыт Очеретинского прорыва, который так же был осуществлен вдоль железной дороги, группировка "Запад" будет двигаться на север в сторону Волчанска, формируя буфер на границе Белгородской области, подчеркнул Алехин.
"За минувшие сутки противник несколько раз пытался контратаковать с применением западного вооружения, но понес большие потери в живой силе и технике. Киевский режим вынужден был отступать с занимаемых позиций в сторону Великого Бурлука", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ боятся, что Россия за Осколом устроит второй очеретинский прорыв" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО – в материале "Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила" на сайте Украина.ру.
Вчера, 15:39"Потенциальный обходной путь". В каком виде и для чего Запад и США хотят сохранить УкраинуЗапад опять прорвало. Или только президента США Дональда Трампа и его спецпредставителя по Украине Кита Келлога. Или их СМИ, лишившиеся обильного подсоса в лице Агентства США по международному развитию (USAID) – они все наговорили такого, что даже консилиум опытных психиатров не сразу разберется.