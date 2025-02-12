https://ukraina.ru/20250212/1060971355.html

ВСУ отступают в сторону Великого Бурлука: полковник запаса о новых успехах ВС России под Купянском

ВСУ отступают в сторону Великого Бурлука: полковник запаса о новых успехах ВС России под Купянском - 12.02.2025 Украина.ру

ВСУ отступают в сторону Великого Бурлука: полковник запаса о новых успехах ВС России под Купянском

Учитывая успешный опыт очеретинского прорыва, который так же был осуществлен вдоль железной дороги, группировка "Запад" будет двигаться на север в сторону Волчанска, формируя буфер на границе Белгородской области. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-02-12T06:00

2025-02-12T06:00

2025-02-12T06:00

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После расширения плацдарма на правом берегу Оскола севернее Купянска штурмовые подразделения группировки войск "Запад" продолжают наступательные действия, рассказал эксперт.Учитывая успешный опыт Очеретинского прорыва, который так же был осуществлен вдоль железной дороги, группировка "Запад" будет двигаться на север в сторону Волчанска, формируя буфер на границе Белгородской области, подчеркнул Алехин."За минувшие сутки противник несколько раз пытался контратаковать с применением западного вооружения, но понес большие потери в живой силе и технике. Киевский режим вынужден был отступать с занимаемых позиций в сторону Великого Бурлука", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ боятся, что Россия за Осколом устроит второй очеретинский прорыв" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО – в материале "Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250211/1060986448.html

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