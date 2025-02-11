https://ukraina.ru/20250211/1060996816.html

"Удар в спину": МИД Венгрии обвинил Киев в дискредитации венгерского правительства

"Удар в спину": МИД Венгрии обвинил Киев в дискредитации венгерского правительства - 11.02.2025 Украина.ру

"Удар в спину": МИД Венгрии обвинил Киев в дискредитации венгерского правительства

Официальный Будапешт решительно ответит на активное финансирование руководством Украины акций по дискредитации внутренней и внешней политики Венгрии. Об этом 11 февраля заявил госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр.

2025-02-11T18:00

2025-02-11T18:00

2025-02-11T18:00

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Венгерский дипломат выступил с видеообращением, в котором сослался на недавно опубликованный доклад спецслужб страны. Они установили подрывную деятельность в Венгрии, исходящую из Украины с привлечением венгерских и иностранных СМИ.Спецслужбы Венгрии отметили, что с украинской территории стимулируется кампания дискредитации венгерского премьер-министра Виктора Орбана, что наносит ущерб национальным интересам страны. На этот доклад ссылался лидер парламентского большинства в Национальном собрании Венгрии "Фидес - Венгерский гражданский союз" Мате Кочиш.Он также напомнил, что правительство Венгрии оказывало Украине гуманитарную помощь. госсекретарь венгерского МИД отметил поддержку правительством своей страны украинских беженцев и отметил, что в сложившихся обстоятельствах поведение Киева "нельзя оценивать иначе, чем удар в спину".Госсекретарь МИД Венгрии заявил о намерении прибыть в Киев и "потребовать от властей Украины объяснений всего этого, а в случае отсутствия объяснений определить перспективу венгерских ответных мер". По словам Мадьяра, официальный Будапешт не стремится к эскалации конфликта.Тем временем Венгрия поставляет газ в Словакию и Приднестровье, которым нынешнее руководство Украины с января перекрыло газоснабжение. Подробности в публикации Словакия снова получает российский газ, но есть нюанс

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