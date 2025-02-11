"Удар в спину": МИД Венгрии обвинил Киев в дискредитации венгерского правительства - 11.02.2025 Украина.ру
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"Удар в спину": МИД Венгрии обвинил Киев в дискредитации венгерского правительства
"Удар в спину": МИД Венгрии обвинил Киев в дискредитации венгерского правительства - 11.02.2025 Украина.ру
"Удар в спину": МИД Венгрии обвинил Киев в дискредитации венгерского правительства
Официальный Будапешт решительно ответит на активное финансирование руководством Украины акций по дискредитации внутренней и внешней политики Венгрии. Об этом 11 февраля заявил госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр.
2025-02-11T18:00
2025-02-11T18:00
венгрия
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киев
виктор орбан
венгры закарпатья
мид венгрии
дипломатия
дипломатические отношения
публичная дипломатия
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Венгерский дипломат выступил с видеообращением, в котором сослался на недавно опубликованный доклад спецслужб страны. Они установили подрывную деятельность в Венгрии, исходящую из Украины с привлечением венгерских и иностранных СМИ.Спецслужбы Венгрии отметили, что с украинской территории стимулируется кампания дискредитации венгерского премьер-министра Виктора Орбана, что наносит ущерб национальным интересам страны. На этот доклад ссылался лидер парламентского большинства в Национальном собрании Венгрии "Фидес - Венгерский гражданский союз" Мате Кочиш.Он также напомнил, что правительство Венгрии оказывало Украине гуманитарную помощь. госсекретарь венгерского МИД отметил поддержку правительством своей страны украинских беженцев и отметил, что в сложившихся обстоятельствах поведение Киева "нельзя оценивать иначе, чем удар в спину".Госсекретарь МИД Венгрии заявил о намерении прибыть в Киев и "потребовать от властей Украины объяснений всего этого, а в случае отсутствия объяснений определить перспективу венгерских ответных мер". По словам Мадьяра, официальный Будапешт не стремится к эскалации конфликта.Тем временем Венгрия поставляет газ в Словакию и Приднестровье, которым нынешнее руководство Украины с января перекрыло газоснабжение. Подробности в публикации Словакия снова получает российский газ, но есть нюанс
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венгрия, украина, киев, виктор орбан, венгры закарпатья, мид венгрии, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, скандал, переворот, оппозиция, политика
Венгрия, Украина, Киев, Виктор Орбан, венгры Закарпатья, МИД Венгрии, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, скандал, переворот, оппозиция, политика

"Удар в спину": МИД Венгрии обвинил Киев в дискредитации венгерского правительства

18:00 11.02.2025
 
© MTI
© MTI
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Официальный Будапешт решительно ответит на активное финансирование руководством Украины акций по дискредитации внутренней и внешней политики Венгрии. Об этом 11 февраля заявил госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр.
Венгерский дипломат выступил с видеообращением, в котором сослался на недавно опубликованный доклад спецслужб страны. Они установили подрывную деятельность в Венгрии, исходящую из Украины с привлечением венгерских и иностранных СМИ.
Спецслужбы Венгрии отметили, что с украинской территории стимулируется кампания дискредитации венгерского премьер-министра Виктора Орбана, что наносит ущерб национальным интересам страны. На этот доклад ссылался лидер парламентского большинства в Национальном собрании Венгрии "Фидес - Венгерский гражданский союз" Мате Кочиш.
"Несколько дней назад выяснилось, что Киев активно финансирует и поддерживает такие акции, которые направлены на дискредитацию венгерской внешней и внутренней политики. Очевидно, что такое грубое внешнее вмешательство во внутреннюю политику Венгрии нельзя оставить без решительного ответа", - сказал Мадьяр.
Он также напомнил, что правительство Венгрии оказывало Украине гуманитарную помощь. госсекретарь венгерского МИД отметил поддержку правительством своей страны украинских беженцев и отметил, что в сложившихся обстоятельствах поведение Киева "нельзя оценивать иначе, чем удар в спину".
- РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Вчера, 17:48
Орбан рассказал, как USAID поддерживала госперевороты и пропагандистовАгентство США по международному развитию (USAID) использовало деньги американских налогоплательщиков для продвижения идеологических нарративов и поддержки свержения правительств в разных странах. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Госсекретарь МИД Венгрии заявил о намерении прибыть в Киев и "потребовать от властей Украины объяснений всего этого, а в случае отсутствия объяснений определить перспективу венгерских ответных мер". По словам Мадьяра, официальный Будапешт не стремится к эскалации конфликта.
"В интересах Венгрии по-прежнему сохранять хорошие отношения с Украиной, сказал Мадьяр. – Однако для этого со стороны Украины необходимо выполнение двух условий: надо вернуть отнятые у закарпатских венгров права, и Киев должен немедленно прекратить всю подобную деятельность, направленную против венгерского правительства, и вернуться к честному диалогу".
Тем временем Венгрия поставляет газ в Словакию и Приднестровье, которым нынешнее руководство Украины с января перекрыло газоснабжение. Подробности в публикации Словакия снова получает российский газ, но есть нюанс
 
ВенгрияУкраинаКиевВиктор Орбанвенгры ЗакарпатьяМИД Венгриидипломатиядипломатические отношенияпубличная дипломатияскандалпереворотоппозицияполитика
 
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