"Удар в спину": МИД Венгрии обвинил Киев в дискредитации венгерского правительства
© MTI
© MTI
Официальный Будапешт решительно ответит на активное финансирование руководством Украины акций по дискредитации внутренней и внешней политики Венгрии. Об этом 11 февраля заявил госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр.
Венгерский дипломат выступил с видеообращением, в котором сослался на недавно опубликованный доклад спецслужб страны. Они установили подрывную деятельность в Венгрии, исходящую из Украины с привлечением венгерских и иностранных СМИ.
Спецслужбы Венгрии отметили, что с украинской территории стимулируется кампания дискредитации венгерского премьер-министра Виктора Орбана, что наносит ущерб национальным интересам страны. На этот доклад ссылался лидер парламентского большинства в Национальном собрании Венгрии "Фидес - Венгерский гражданский союз" Мате Кочиш.
"Несколько дней назад выяснилось, что Киев активно финансирует и поддерживает такие акции, которые направлены на дискредитацию венгерской внешней и внутренней политики. Очевидно, что такое грубое внешнее вмешательство во внутреннюю политику Венгрии нельзя оставить без решительного ответа", - сказал Мадьяр.
Он также напомнил, что правительство Венгрии оказывало Украине гуманитарную помощь. госсекретарь венгерского МИД отметил поддержку правительством своей страны украинских беженцев и отметил, что в сложившихся обстоятельствах поведение Киева "нельзя оценивать иначе, чем удар в спину".
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Госсекретарь МИД Венгрии заявил о намерении прибыть в Киев и "потребовать от властей Украины объяснений всего этого, а в случае отсутствия объяснений определить перспективу венгерских ответных мер". По словам Мадьяра, официальный Будапешт не стремится к эскалации конфликта.
"В интересах Венгрии по-прежнему сохранять хорошие отношения с Украиной, сказал Мадьяр. – Однако для этого со стороны Украины необходимо выполнение двух условий: надо вернуть отнятые у закарпатских венгров права, и Киев должен немедленно прекратить всю подобную деятельность, направленную против венгерского правительства, и вернуться к честному диалогу".
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