Словакия снова получает российский газ, но есть нюанс
© Getty ImagesРоберт Фицо
© Getty Images
Поставки российского газа в Словакию возобновлены. Об этом 11 февраля заявил глава правительства страны Роберт Фицо.
Премьер-министр Словакии выступил с видеообращением к согражданам. Он сообщил им о возобновлении поставок газа через трубопровод, проходящий по дну Чёрного моря.
"Российский газ начинает поступать в Словакию через "Турецкий поток", и это благодаря усилию российской и турецкой стороны, за это их нужно поблагодарить", - сообщил Фицо.
06:54Хроника энергетической войны. Украина импортирует газ из РФ, а ЕС хочет захватывать танкеры с ее нефтьюПосле прекращения транзита российского газа через свою территорию Украина фактически начала его импорт – через Венгрию и Словакию. При этом закупки идут по цене в два раза выше, чем минувшим летом.
До этого премьер-министр Словакии пытался добиться от еврокомиссии возобновления поставок российского газа в свою страну по наземному трубопроводу. С января поставки в ЕС заблокированы по решению правительства Украины, о чём сообщал накануне Нового года Владимир Зеленский.
Еврокомиссия не смогла помочь Словакии, рекомендовав закупать газ из других источников. Братислава и Москва провели переговоры о возобновлении поставок с помощью Турции. В итоге более доступный по цене газ поступает в Словакию через "Турецкий поток" транзитом через Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию. Закупки осуществляет словацкая компания SPP.