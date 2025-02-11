https://ukraina.ru/20250211/1060987580.html

Словакия снова получает российский газ, но есть нюанс

Словакия снова получает российский газ, но есть нюанс - 11.02.2025 Украина.ру

Словакия снова получает российский газ, но есть нюанс

Поставки российского газа в Словакию возобновлены. Об этом 11 февраля заявил глава правительства страны Роберт Фицо.

2025-02-11T14:50

2025-02-11T14:50

2025-02-11T14:50

новости

словакия

турция

черное море

роберт фицо

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еврокомиссия

энергетика

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Премьер-министр Словакии выступил с видеообращением к согражданам. Он сообщил им о возобновлении поставок газа через трубопровод, проходящий по дну Чёрного моря."Российский газ начинает поступать в Словакию через "Турецкий поток", и это благодаря усилию российской и турецкой стороны, за это их нужно поблагодарить", - сообщил Фицо.До этого премьер-министр Словакии пытался добиться от еврокомиссии возобновления поставок российского газа в свою страну по наземному трубопроводу. С января поставки в ЕС заблокированы по решению правительства Украины, о чём сообщал накануне Нового года Владимир Зеленский.Еврокомиссия не смогла помочь Словакии, рекомендовав закупать газ из других источников. Братислава и Москва провели переговоры о возобновлении поставок с помощью Турции. В итоге более доступный по цене газ поступает в Словакию через "Турецкий поток" транзитом через Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию. Закупки осуществляет словацкая компания SPP.Тем временем Стоимость природного газа в Европе бьет рекорды из-за холодов, но в ЕС больше не мечтают о потолке цен

https://ukraina.ru/20250211/1060974439.html

словакия

турция

черное море

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новости, словакия, турция, черное море, роберт фицо, владимир зеленский, ес, российский газ, еврокомиссия, энергетика, энергоресурсы, энергоносители