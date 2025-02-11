Словакия снова получает российский газ, но есть нюанс - 11.02.2025 Украина.ру
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Словакия снова получает российский газ, но есть нюанс
Словакия снова получает российский газ, но есть нюанс - 11.02.2025 Украина.ру
Словакия снова получает российский газ, но есть нюанс
Поставки российского газа в Словакию возобновлены. Об этом 11 февраля заявил глава правительства страны Роберт Фицо.
2025-02-11T14:50
2025-02-11T14:50
новости
словакия
турция
черное море
роберт фицо
владимир зеленский
ес
российский газ
еврокомиссия
энергетика
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Премьер-министр Словакии выступил с видеообращением к согражданам. Он сообщил им о возобновлении поставок газа через трубопровод, проходящий по дну Чёрного моря."Российский газ начинает поступать в Словакию через "Турецкий поток", и это благодаря усилию российской и турецкой стороны, за это их нужно поблагодарить", - сообщил Фицо.До этого премьер-министр Словакии пытался добиться от еврокомиссии возобновления поставок российского газа в свою страну по наземному трубопроводу. С января поставки в ЕС заблокированы по решению правительства Украины, о чём сообщал накануне Нового года Владимир Зеленский.Еврокомиссия не смогла помочь Словакии, рекомендовав закупать газ из других источников. Братислава и Москва провели переговоры о возобновлении поставок с помощью Турции. В итоге более доступный по цене газ поступает в Словакию через "Турецкий поток" транзитом через Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию. Закупки осуществляет словацкая компания SPP.Тем временем Стоимость природного газа в Европе бьет рекорды из-за холодов, но в ЕС больше не мечтают о потолке цен
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новости, словакия, турция, черное море, роберт фицо, владимир зеленский, ес, российский газ, еврокомиссия, энергетика, энергоресурсы, энергоносители
Новости, Словакия, Турция, Черное море, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, ЕС, российский газ, Еврокомиссия, энергетика, энергоресурсы, энергоносители

Словакия снова получает российский газ, но есть нюанс

14:50 11.02.2025
 
© Getty ImagesРоберт Фицо
Роберт Фицо
© Getty Images
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Поставки российского газа в Словакию возобновлены. Об этом 11 февраля заявил глава правительства страны Роберт Фицо.
Премьер-министр Словакии выступил с видеообращением к согражданам. Он сообщил им о возобновлении поставок газа через трубопровод, проходящий по дну Чёрного моря.
"Российский газ начинает поступать в Словакию через "Турецкий поток", и это благодаря усилию российской и турецкой стороны, за это их нужно поблагодарить", - сообщил Фицо.
Хроника энергетической войны
06:54
Хроника энергетической войны. Украина импортирует газ из РФ, а ЕС хочет захватывать танкеры с ее нефтьюПосле прекращения транзита российского газа через свою территорию Украина фактически начала его импорт – через Венгрию и Словакию. При этом закупки идут по цене в два раза выше, чем минувшим летом.
До этого премьер-министр Словакии пытался добиться от еврокомиссии возобновления поставок российского газа в свою страну по наземному трубопроводу. С января поставки в ЕС заблокированы по решению правительства Украины, о чём сообщал накануне Нового года Владимир Зеленский.
Еврокомиссия не смогла помочь Словакии, рекомендовав закупать газ из других источников. Братислава и Москва провели переговоры о возобновлении поставок с помощью Турции. В итоге более доступный по цене газ поступает в Словакию через "Турецкий поток" транзитом через Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию. Закупки осуществляет словацкая компания SPP.
Тем временем Стоимость природного газа в Европе бьет рекорды из-за холодов, но в ЕС больше не мечтают о потолке цен
 
НовостиСловакияТурцияЧерное мореРоберт ФицоВладимир ЗеленскийЕСроссийский газЕврокомиссияэнергетикаэнергоресурсыэнергоносители
 
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