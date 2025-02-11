СК России зафиксировал бесчеловечное обращение с российскими военнопленными на Украине - 11.02.2025 Украина.ру
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СК России зафиксировал бесчеловечное обращение с российскими военнопленными на Украине
СК России зафиксировал бесчеловечное обращение с российскими военнопленными на Украине - 11.02.2025 Украина.ру
СК России зафиксировал бесчеловечное обращение с российскими военнопленными на Украине
Очередные факты бесчеловечного обращения с российскими военнослужащими в украинском плену зафиксировал Следственный комитет России. Об этом ведомство сообщило 11 февраля.
2025-02-11T17:29
2025-02-11T17:29
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харьков
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следственный комитет
сизо
пытки
военнопленные
криминал
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Сотрудники военных следственных органов СК России общаются с каждым российским военнослужащим, вернувшимся из украинского плена."Полученные данные свидетельствуют о системном нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными, - сообщили в СК. - Российские военнослужащие рассказали следователям, что представители украинских вооруженных формирований применяли к военнопленным физическое насилие. В основном украинские боевики совершали такие преступления в свое удовольствие".В частности, вернувший из украинского плена российский военнослужащих рассказал, что в ближнем бою получил ранение, из-за которого не мог передвигаться. Следователи намерен приобщить все полученные материалы к уголовному делу, ранее возбужденному в отношении украинских военнослужащих по признакам уголовного преступления. Ответственность за него предусмотрена ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).Автор издания Украина.ру Павел Волков обратил внимание на бесчеловечное обращение с инакомыслящими жителями Украины в публикации Избиения, пытки, издевательства и гимн Украины. Что происходит с узниками совести в тайных тюрьмах СБУ
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новости, россия, украина, харьков, ск рф, следственный комитет, сизо, пытки, военнопленные, криминал, международное право, всу, сво, плен
Новости, Россия, Украина, Харьков, СК РФ, Следственный комитет, СИЗО, пытки, военнопленные, криминал, международное право, ВСУ, СВО, плен

СК России зафиксировал бесчеловечное обращение с российскими военнопленными на Украине

17:29 11.02.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбыски проходят в офисах авиакомпании "Когалымавиа" и туроператора Brisco
Обыски проходят в офисах авиакомпании Когалымавиа и туроператора Brisco - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Очередные факты бесчеловечного обращения с российскими военнослужащими в украинском плену зафиксировал Следственный комитет России. Об этом ведомство сообщило 11 февраля.
Сотрудники военных следственных органов СК России общаются с каждым российским военнослужащим, вернувшимся из украинского плена.
"Полученные данные свидетельствуют о системном нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными, - сообщили в СК. - Российские военнослужащие рассказали следователям, что представители украинских вооруженных формирований применяли к военнопленным физическое насилие. В основном украинские боевики совершали такие преступления в свое удовольствие".
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В частности, вернувший из украинского плена российский военнослужащих рассказал, что в ближнем бою получил ранение, из-за которого не мог передвигаться.
"Во время нахождения в СИЗО города Харькова ему причинили телесные повреждения. Сотрудники изолятора заставляли его подписывать документы, содержащие информацию, дискредитирующую Вооруженные Силы Российской Федерации, а также вступить в ряды территориальной обороны Украины, - рассказали в СК. - Другого военнослужащего боевики ВФУ держали в яме, а затем пытали с целью получить сведения о Вооруженных Силах РФ".
Следователи намерен приобщить все полученные материалы к уголовному делу, ранее возбужденному в отношении украинских военнослужащих по признакам уголовного преступления. Ответственность за него предусмотрена ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).
Автор издания Украина.ру Павел Волков обратил внимание на бесчеловечное обращение с инакомыслящими жителями Украины в публикации Избиения, пытки, издевательства и гимн Украины. Что происходит с узниками совести в тайных тюрьмах СБУ
 
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Заголовок открываемого материала
17:29СК России зафиксировал бесчеловечное обращение с российскими военнопленными на Украине
17:15Трампу нужны украинские ресурсы, что может предложить Зеленский
17:05Избиения, пытки, издевательства и гимн Украины. Что происходит с узниками совести в тайных тюрьмах СБУ
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