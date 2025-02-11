СК России зафиксировал бесчеловечное обращение с российскими военнопленными на Украине
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбыски проходят в офисах авиакомпании "Когалымавиа" и туроператора Brisco
Очередные факты бесчеловечного обращения с российскими военнослужащими в украинском плену зафиксировал Следственный комитет России. Об этом ведомство сообщило 11 февраля.
Сотрудники военных следственных органов СК России общаются с каждым российским военнослужащим, вернувшимся из украинского плена.
"Полученные данные свидетельствуют о системном нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными, - сообщили в СК. - Российские военнослужащие рассказали следователям, что представители украинских вооруженных формирований применяли к военнопленным физическое насилие. В основном украинские боевики совершали такие преступления в свое удовольствие".
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В частности, вернувший из украинского плена российский военнослужащих рассказал, что в ближнем бою получил ранение, из-за которого не мог передвигаться.
"Во время нахождения в СИЗО города Харькова ему причинили телесные повреждения. Сотрудники изолятора заставляли его подписывать документы, содержащие информацию, дискредитирующую Вооруженные Силы Российской Федерации, а также вступить в ряды территориальной обороны Украины, - рассказали в СК. - Другого военнослужащего боевики ВФУ держали в яме, а затем пытали с целью получить сведения о Вооруженных Силах РФ".
Следователи намерен приобщить все полученные материалы к уголовному делу, ранее возбужденному в отношении украинских военнослужащих по признакам уголовного преступления. Ответственность за него предусмотрена ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).
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