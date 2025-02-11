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СК России зафиксировал бесчеловечное обращение с российскими военнопленными на Украине

СК России зафиксировал бесчеловечное обращение с российскими военнопленными на Украине - 11.02.2025 Украина.ру

СК России зафиксировал бесчеловечное обращение с российскими военнопленными на Украине

Очередные факты бесчеловечного обращения с российскими военнослужащими в украинском плену зафиксировал Следственный комитет России. Об этом ведомство сообщило 11 февраля.

2025-02-11T17:29

2025-02-11T17:29

2025-02-11T17:29

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Сотрудники военных следственных органов СК России общаются с каждым российским военнослужащим, вернувшимся из украинского плена."Полученные данные свидетельствуют о системном нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными, - сообщили в СК. - Российские военнослужащие рассказали следователям, что представители украинских вооруженных формирований применяли к военнопленным физическое насилие. В основном украинские боевики совершали такие преступления в свое удовольствие".В частности, вернувший из украинского плена российский военнослужащих рассказал, что в ближнем бою получил ранение, из-за которого не мог передвигаться. Следователи намерен приобщить все полученные материалы к уголовному делу, ранее возбужденному в отношении украинских военнослужащих по признакам уголовного преступления. Ответственность за него предусмотрена ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).Автор издания Украина.ру Павел Волков обратил внимание на бесчеловечное обращение с инакомыслящими жителями Украины в публикации Избиения, пытки, издевательства и гимн Украины. Что происходит с узниками совести в тайных тюрьмах СБУ

https://ukraina.ru/20241030/1058472534.html

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новости, россия, украина, харьков, ск рф, следственный комитет, сизо, пытки, военнопленные, криминал, международное право, всу, сво, плен