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Украина получает газ из Словакии, которой перекрыла газ из РФ – Фицо

Украина получает газ из Словакии, которой перекрыла газ из РФ – Фицо - 11.02.2025 Украина.ру

Украина получает газ из Словакии, которой перекрыла газ из РФ – Фицо

Поставки газа на Украину осуществляются из Евросоюза по словацкому газопроводу. Об этом 11 февраля заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

2025-02-11T16:03

2025-02-11T16:03

2025-02-11T16:03

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В своём видеообращении к согражданам он сообщил о возобновлении поставок российского газа транзитом через Турцию и несколько стран ЕС. Фицо также отметил, что Украина замёрзла бы без возобновления поставок газа реверсом через трубопровод Вояны-Ужгород."Мы всё-таки имеем моральное право размышлять о том, как остановить иностранные поставки в размере порядка 7,5 миллиона кубических метров газа в день. Эти иностранные поставки из Европы на Украину вызывают ещё большее давление на стоимость газа", - сказал Фицо.При этом он подверг критике словацкую оппозицию, которая безуспешно добивается импичмента правительству своей страны с использованием такого аргумента, как газовый спор между Братиславой и Киевом. Фицо призвал своих оппонентов считаться с фактами, в том числе в истории с поставками газа.Владимир Зеленский накануне Нового года анонсировал блокировку поставок российского газа в ЕС по наземному трубопроводу. С января Словакия, Венгрия, Молдавия и Приднестровье перестали получать российский газ. В начале февраля Словакия возобновила импорт газа через "Турецкий поток".Также на эту тему: Словакия снова получает российский газ, но есть нюанс

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новости, словакия, украина, россия, роберт фицо, владимир зеленский, ес, газ, российский газ, транзит, энергетика, энергоресурсы, энергоносители