Украина получает газ из Словакии, которой перекрыла газ из РФ – Фицо - 11.02.2025 Украина.ру
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Украина получает газ из Словакии, которой перекрыла газ из РФ – Фицо
Украина получает газ из Словакии, которой перекрыла газ из РФ – Фицо - 11.02.2025 Украина.ру
Украина получает газ из Словакии, которой перекрыла газ из РФ – Фицо
Поставки газа на Украину осуществляются из Евросоюза по словацкому газопроводу. Об этом 11 февраля заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
2025-02-11T16:03
2025-02-11T16:03
новости
словакия
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россия
роберт фицо
владимир зеленский
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российский газ
транзит
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В своём видеообращении к согражданам он сообщил о возобновлении поставок российского газа транзитом через Турцию и несколько стран ЕС. Фицо также отметил, что Украина замёрзла бы без возобновления поставок газа реверсом через трубопровод Вояны-Ужгород."Мы всё-таки имеем моральное право размышлять о том, как остановить иностранные поставки в размере порядка 7,5 миллиона кубических метров газа в день. Эти иностранные поставки из Европы на Украину вызывают ещё большее давление на стоимость газа", - сказал Фицо.При этом он подверг критике словацкую оппозицию, которая безуспешно добивается импичмента правительству своей страны с использованием такого аргумента, как газовый спор между Братиславой и Киевом. Фицо призвал своих оппонентов считаться с фактами, в том числе в истории с поставками газа.Владимир Зеленский накануне Нового года анонсировал блокировку поставок российского газа в ЕС по наземному трубопроводу. С января Словакия, Венгрия, Молдавия и Приднестровье перестали получать российский газ. В начале февраля Словакия возобновила импорт газа через "Турецкий поток".Также на эту тему: Словакия снова получает российский газ, но есть нюанс
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новости, словакия, украина, россия, роберт фицо, владимир зеленский, ес, газ, российский газ, транзит, энергетика, энергоресурсы, энергоносители
Новости, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, ЕС, газ, российский газ, транзит, энергетика, энергоресурсы, энергоносители

Украина получает газ из Словакии, которой перекрыла газ из РФ – Фицо

16:03 11.02.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Поставки газа на Украину осуществляются из Евросоюза по словацкому газопроводу. Об этом 11 февраля заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
В своём видеообращении к согражданам он сообщил о возобновлении поставок российского газа транзитом через Турцию и несколько стран ЕС. Фицо также отметил, что Украина замёрзла бы без возобновления поставок газа реверсом через трубопровод Вояны-Ужгород.
"Мы всё-таки имеем моральное право размышлять о том, как остановить иностранные поставки в размере порядка 7,5 миллиона кубических метров газа в день. Эти иностранные поставки из Европы на Украину вызывают ещё большее давление на стоимость газа", - сказал Фицо.
При этом он подверг критике словацкую оппозицию, которая безуспешно добивается импичмента правительству своей страны с использованием такого аргумента, как газовый спор между Братиславой и Киевом. Фицо призвал своих оппонентов считаться с фактами, в том числе в истории с поставками газа.
30 января, 20:37
Фицо рассказал, как в Брюсселе сорвали обсуждение проблемы поставок российского газа в ЕС через УкраинуПереговоры с Еврокомиссией по проблеме блокировки Киевом поставок российского газа в ЕС не состоятся. Об этом 30 января, вскоре после анонса переговоров, заявил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Владимир Зеленский накануне Нового года анонсировал блокировку поставок российского газа в ЕС по наземному трубопроводу. С января Словакия, Венгрия, Молдавия и Приднестровье перестали получать российский газ. В начале февраля Словакия возобновила импорт газа через "Турецкий поток".
Также на эту тему: Словакия снова получает российский газ, но есть нюанс
 
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