Украина получает газ из Словакии, которой перекрыла газ из РФ – Фицо
Поставки газа на Украину осуществляются из Евросоюза по словацкому газопроводу. Об этом 11 февраля заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
В своём видеообращении к согражданам он сообщил о возобновлении поставок российского газа транзитом через Турцию и несколько стран ЕС. Фицо также отметил, что Украина замёрзла бы без возобновления поставок газа реверсом через трубопровод Вояны-Ужгород.
"Мы всё-таки имеем моральное право размышлять о том, как остановить иностранные поставки в размере порядка 7,5 миллиона кубических метров газа в день. Эти иностранные поставки из Европы на Украину вызывают ещё большее давление на стоимость газа", - сказал Фицо.
При этом он подверг критике словацкую оппозицию, которая безуспешно добивается импичмента правительству своей страны с использованием такого аргумента, как газовый спор между Братиславой и Киевом. Фицо призвал своих оппонентов считаться с фактами, в том числе в истории с поставками газа.
30 января, 20:37Фицо рассказал, как в Брюсселе сорвали обсуждение проблемы поставок российского газа в ЕС через УкраинуПереговоры с Еврокомиссией по проблеме блокировки Киевом поставок российского газа в ЕС не состоятся. Об этом 30 января, вскоре после анонса переговоров, заявил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Владимир Зеленский накануне Нового года анонсировал блокировку поставок российского газа в ЕС по наземному трубопроводу. С января Словакия, Венгрия, Молдавия и Приднестровье перестали получать российский газ. В начале февраля Словакия возобновила импорт газа через "Турецкий поток".
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