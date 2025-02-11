Вынесен приговор украинским военнопленным, блокировавшим эвакуацию населения Курской области - 11.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250211/1060986034.html
Вынесен приговор украинским военнопленным, блокировавшим эвакуацию населения Курской области
Вынесен приговор украинским военнопленным, блокировавшим эвакуацию населения Курской области - 11.02.2025 Украина.ру
Вынесен приговор украинским военнопленным, блокировавшим эвакуацию населения Курской области
Обвинительный приговор двум пленным украинским военнослужащим вынесен за терроризм и другие преступления, совершённые в курской области. Об этом 11 февраля сообщил Следственный комитет России.
2025-02-11T14:12
2025-02-11T14:12
курская область
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет
ск рф
новости
всу
мирные жители
военные преступления
кто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060985914_0:0:821:461_1920x0_80_0_0_edc194985b38406ca4cfc59211d749d1.jpg
Суд признал убедительными доказательства виновности двух военнослужащих ВСУ в совершении уголовных преступлений. Они были задержаны 19 сентября 2024 года в ходе боевых действий, следствие проводил СК РФ.Следователи установили, что военнослужащие 11 отдельного батальона 22 отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Пиляй и Александр Середа, вооруженные и с целью совершения террористического акта в составе украинских подразделений незаконно пересекли государственную границу России 8 августа 2024 года.Суд признал их виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)."Приговором суда Пиляю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима. Середе назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - отметили в российском ведомстве.Тем временем СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Владимир Зеленский в опубликованном 9 февраля интервью британскому телеканалу ITV News признал большие потери ВСУ в оккупированных районах Курской области. По его версии, украинская армия таким образом сорвала план российского наступления в Сумской и Харьковской областях. До этого в МИД Украины публично заверяли, что ВСУ в Курской области раздают гуманитарную помощь и помогают местному населению.Также на эту тему: ВСУ нужен “живой щит” под Курском, поэтому они продолжают удерживать и убивать мирных граждан — Алехин
https://ukraina.ru/20250210/1060956965.html
https://ukraina.ru/20250208/1060916837.html
курская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060985914_40:0:655:461_1920x0_80_0_0_df75d1a2114c62acd064b372028dad38.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет, ск рф, новости, всу, мирные жители, военные преступления, кто, владимир зеленский
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, СК РФ, Новости, ВСУ, мирные жители, Военные преступления, КТО, Владимир Зеленский

Вынесен приговор украинским военнопленным, блокировавшим эвакуацию населения Курской области

14:12 11.02.2025
 
© Следком / Telegram
© Следком / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Обвинительный приговор двум пленным украинским военнослужащим вынесен за терроризм и другие преступления, совершённые в курской области. Об этом 11 февраля сообщил Следственный комитет России.
Суд признал убедительными доказательства виновности двух военнослужащих ВСУ в совершении уголовных преступлений. Они были задержаны 19 сентября 2024 года в ходе боевых действий, следствие проводил СК РФ.
Раздача гумпомощи в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Вчера, 14:31
Копали могилы прямо в огородах: жители курского села рассказали, как выживали 186 дней с ВСУМестные жители освобожденного от ВСУ села Николаево-Дарьино рассказали о своем выживании на протяжении 186 дней, пока населенный пункт не освободили российские войска. Об этом 10 февраля вышел эфир на телеканале "Звезда"
Следователи установили, что военнослужащие 11 отдельного батальона 22 отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Пиляй и Александр Середа, вооруженные и с целью совершения террористического акта в составе украинских подразделений незаконно пересекли государственную границу России 8 августа 2024 года.
"Находясь в Кореневском районе Курской области, Пиляй и Середа осуществляли запугивание и устрашение местного населения, с угрозой применения оружия занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению", - сказано в официальном сообщении.
Суд признал их виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
"Приговором суда Пиляю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима. Середе назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - отметили в российском ведомстве.
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
8 февраля, 10:44
Боец ВС России раскрыл причину, которая подтолкнула украинских военных на зверства в Русском ПоречномПричина зверств ВСУ в селе Русское Поречное Курской области — злость и месть украинских военных, которые понесли большие потери в населенном пункте. Об этом 8 февраля агентству РИА Новости рассказал штурмовик 352-го батальона ВС РФ с позывным "Странник"
Тем временем СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Владимир Зеленский в опубликованном 9 февраля интервью британскому телеканалу ITV News признал большие потери ВСУ в оккупированных районах Курской области. По его версии, украинская армия таким образом сорвала план российского наступления в Сумской и Харьковской областях. До этого в МИД Украины публично заверяли, что ВСУ в Курской области раздают гуманитарную помощь и помогают местному населению.
Также на эту тему: ВСУ нужен “живой щит” под Курском, поэтому они продолжают удерживать и убивать мирных граждан — Алехин
 
Курская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитетСК РФНовостиВСУмирные жителиВоенные преступленияКТОВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:12Вынесен приговор украинским военнопленным, блокировавшим эвакуацию населения Курской области
13:35Хлынут потоки психически больных боевиков ВСУ: польский врач рассказал, что ждет Варшаву после СВО
13:30Кремль отреагировал на слова Трампа, что Украина может стать частью России
13:24Армия России освободила Ясеновое в ДНР
13:17Развелся с Родиной, но продолжает на ней зарабатывать: стали известны подробности бегства Бурковского
13:07Еврокомиссия пообещала "жестко" ответить США на введение ввозных пошлин
13:00Украинский прогресс Трампа, успехи ВС РФ и спасенный верблюд. Главное на 13:00 11 февраля
12:55Нардеп Дубинский предрек Киеву катастрофу в случае отказа Зеленского от условий США
12:53Миллион ритуальных венков
12:31"Если это будет необходимо": Трюдо прокомментировал возможный ответ на пошлины США
12:30Москалькова высказалась о возможности открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области
12:01Лукашенко созывает Всебелорусское народное собрание
11:54Здесь находится игла Кощея: о регионах на фронте, которые сломают сопротивление Запада — Кот
11:37ВСУ обстреляли Новую Каховку, пострадали люди
11:13Трамп ввел пошлину 25% на все поставки стали и алюминия в США
11:10Маск по-своему иронично ответил на слова Зеленского о невозможности провести выборы
10:35Путин заявил о важности атомной отрасли для экономики и обороноспособности
10:29Пушилин рассказал о перспективах ВС РФ в направлении Константиновки
10:26Трамп заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта
10:12Взять с поличным: Мирошник сообщил о деятельности черных трансплантологов на Украине
Лента новостейМолния