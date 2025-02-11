Вынесен приговор украинским военнопленным, блокировавшим эвакуацию населения Курской области
© Следком / Telegram
© Следком / Telegram
Обвинительный приговор двум пленным украинским военнослужащим вынесен за терроризм и другие преступления, совершённые в курской области. Об этом 11 февраля сообщил Следственный комитет России.
Суд признал убедительными доказательства виновности двух военнослужащих ВСУ в совершении уголовных преступлений. Они были задержаны 19 сентября 2024 года в ходе боевых действий, следствие проводил СК РФ.
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Следователи установили, что военнослужащие 11 отдельного батальона 22 отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Пиляй и Александр Середа, вооруженные и с целью совершения террористического акта в составе украинских подразделений незаконно пересекли государственную границу России 8 августа 2024 года.
"Находясь в Кореневском районе Курской области, Пиляй и Середа осуществляли запугивание и устрашение местного населения, с угрозой применения оружия занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению", - сказано в официальном сообщении.
Суд признал их виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
"Приговором суда Пиляю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима. Середе назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - отметили в российском ведомстве.
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Тем временем СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Владимир Зеленский в опубликованном 9 февраля интервью британскому телеканалу ITV News признал большие потери ВСУ в оккупированных районах Курской области. По его версии, украинская армия таким образом сорвала план российского наступления в Сумской и Харьковской областях. До этого в МИД Украины публично заверяли, что ВСУ в Курской области раздают гуманитарную помощь и помогают местному населению.