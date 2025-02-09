ВСУ нужен “живой щит” под Курском, поэтому они продолжают удерживать и убивать мирных граждан — Алехин - 09.02.2025 Украина.ру
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ВСУ нужен “живой щит” под Курском, поэтому они продолжают удерживать и убивать мирных граждан — Алехин
ВСУ нужен “живой щит” под Курском, поэтому они продолжают удерживать и убивать мирных граждан — Алехин - 09.02.2025 Украина.ру
ВСУ нужен “живой щит” под Курском, поэтому они продолжают удерживать и убивать мирных граждан — Алехин
Случаи зверского обращения с мирным населением в Курской области волонтеры фиксировали с первых дней вторжения ВСУ. Если бы Украина действительно руководствовалась конвенциями, она могла бы вывезти на территорию Сумской области всех мирных жителей и передать их через Белоруссию в Россию. Но ВСУ это не делают только потому, что им нужен живой щит
2025-02-09T09:30
2025-02-09T09:30
новости
россия
курская область
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вооруженные силы украины
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преступления
военные преступления
мирные жители
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин. Он рассказал, что во время волонтерской деятельности взаимодействует с бойцами ВС РФ напрямую, а они, в свою очередь, готовы делиться фото и видеоматериалами.По его словам, есть и единичные случае, когда украинские теробороновцы, которые шли первыми, заходили в дома к мирным жителям и говорили: “Бегите быстрее, сейчас придут нацики и будут вас убивать и насиловать, собирайте детей и убегайте”.“То есть о бойцах теробороны, которых отловили на улицах где-то в Одессе, такая информация есть. Они идут первыми в наступление, вскрывая возможности нашего сопротивления, поскольку регулярным частям ВСУ их не жалко”, — заключил Алехин.В интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый обратил внимание, что во время вторжения в Курскую область киевский режим активно использовал уголовников.Он отметил, что преступления ВСУ в Курской области совершались еще с первого дня вторжения украинской армии на территорию.“Мы также знаем, что во время наступления и закрепления киевский режим активно использовал уголовников. &lt;...&gt; Скорее всего, мы и дальше будем встречать еще больше примеров преступлений ВСУ”, — предположил Скоробогатый.Подробнее об этом в интервью Петра Скоробогатого: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную странуПолный текст интервью Романа Алехина: ВСУ прикрываются живым щитом в Судже, но ВС России сломают им логистику и загонят в котел
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, вс рф, преступления, военные преступления, мирные жители
Новости, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, преступления, Военные преступления, мирные жители

ВСУ нужен “живой щит” под Курском, поэтому они продолжают удерживать и убивать мирных граждан — Алехин

09:30 09.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Случаи зверского обращения с мирным населением в Курской области волонтеры фиксировали с первых дней вторжения ВСУ. Если бы Украина действительно руководствовалась конвенциями, она могла бы вывезти на территорию Сумской области всех мирных жителей и передать их через Белоруссию в Россию. Но ВСУ это не делают только потому, что им нужен живой щит
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин. Он рассказал, что во время волонтерской деятельности взаимодействует с бойцами ВС РФ напрямую, а они, в свою очередь, готовы делиться фото и видеоматериалами.
“Уже много повидавшие бойцы рассказывали мне, что с такой жестокостью сталкиваются впервые. Например, стоит несколько гражданских машин, и видно, что людей оттуда вывели и расстреляли. <...> Украинским военным нужен живой щит, поэтому они не предпринимают попыток передать их России”, — заявил Алехин.
По его словам, есть и единичные случае, когда украинские теробороновцы, которые шли первыми, заходили в дома к мирным жителям и говорили: “Бегите быстрее, сейчас придут нацики и будут вас убивать и насиловать, собирайте детей и убегайте”.
“То есть о бойцах теробороны, которых отловили на улицах где-то в Одессе, такая информация есть. Они идут первыми в наступление, вскрывая возможности нашего сопротивления, поскольку регулярным частям ВСУ их не жалко”, — заключил Алехин.
В интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый обратил внимание, что во время вторжения в Курскую область киевский режим активно использовал уголовников.
Он отметил, что преступления ВСУ в Курской области совершались еще с первого дня вторжения украинской армии на территорию.
“Мы также знаем, что во время наступления и закрепления киевский режим активно использовал уголовников. <...> Скорее всего, мы и дальше будем встречать еще больше примеров преступлений ВСУ”, — предположил Скоробогатый.
Подробнее об этом в интервью Петра Скоробогатого: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную страну
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Полный текст интервью Романа Алехина: ВСУ прикрываются живым щитом в Судже, но ВС России сломают им логистику и загонят в котел
 
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