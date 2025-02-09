ВСУ нужен “живой щит” под Курском, поэтому они продолжают удерживать и убивать мирных граждан — Алехин
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Случаи зверского обращения с мирным населением в Курской области волонтеры фиксировали с первых дней вторжения ВСУ. Если бы Украина действительно руководствовалась конвенциями, она могла бы вывезти на территорию Сумской области всех мирных жителей и передать их через Белоруссию в Россию. Но ВСУ это не делают только потому, что им нужен живой щит
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин. Он рассказал, что во время волонтерской деятельности взаимодействует с бойцами ВС РФ напрямую, а они, в свою очередь, готовы делиться фото и видеоматериалами.
“Уже много повидавшие бойцы рассказывали мне, что с такой жестокостью сталкиваются впервые. Например, стоит несколько гражданских машин, и видно, что людей оттуда вывели и расстреляли. <...> Украинским военным нужен живой щит, поэтому они не предпринимают попыток передать их России”, — заявил Алехин.
По его словам, есть и единичные случае, когда украинские теробороновцы, которые шли первыми, заходили в дома к мирным жителям и говорили: “Бегите быстрее, сейчас придут нацики и будут вас убивать и насиловать, собирайте детей и убегайте”.
“То есть о бойцах теробороны, которых отловили на улицах где-то в Одессе, такая информация есть. Они идут первыми в наступление, вскрывая возможности нашего сопротивления, поскольку регулярным частям ВСУ их не жалко”, — заключил Алехин.
В интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый обратил внимание, что во время вторжения в Курскую область киевский режим активно использовал уголовников.
Он отметил, что преступления ВСУ в Курской области совершались еще с первого дня вторжения украинской армии на территорию.
“Мы также знаем, что во время наступления и закрепления киевский режим активно использовал уголовников. <...> Скорее всего, мы и дальше будем встречать еще больше примеров преступлений ВСУ”, — предположил Скоробогатый.
Подробнее об этом в интервью Петра Скоробогатого: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную страну
31 января, 12:10"Чтобы вызвать интерес людей": сапер ВС РФ рассказал, как ВСУ маскируют взрывчаткуВоенные ВСУ раскладывают вдоль дорог взрывчатые вещества, которые маскируют под безобидные предметы. Об этом 31 января рассказал старшина инженерно-саперной роты ВС РФ с позывным "Панцирь", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ