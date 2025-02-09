https://ukraina.ru/20250209/1060819456.html

ВСУ нужен “живой щит” под Курском, поэтому они продолжают удерживать и убивать мирных граждан — Алехин

ВСУ нужен “живой щит” под Курском, поэтому они продолжают удерживать и убивать мирных граждан — Алехин - 09.02.2025 Украина.ру

ВСУ нужен “живой щит” под Курском, поэтому они продолжают удерживать и убивать мирных граждан — Алехин

Случаи зверского обращения с мирным населением в Курской области волонтеры фиксировали с первых дней вторжения ВСУ. Если бы Украина действительно руководствовалась конвенциями, она могла бы вывезти на территорию Сумской области всех мирных жителей и передать их через Белоруссию в Россию. Но ВСУ это не делают только потому, что им нужен живой щит

2025-02-09T09:30

2025-02-09T09:30

2025-02-09T09:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин. Он рассказал, что во время волонтерской деятельности взаимодействует с бойцами ВС РФ напрямую, а они, в свою очередь, готовы делиться фото и видеоматериалами.По его словам, есть и единичные случае, когда украинские теробороновцы, которые шли первыми, заходили в дома к мирным жителям и говорили: “Бегите быстрее, сейчас придут нацики и будут вас убивать и насиловать, собирайте детей и убегайте”.“То есть о бойцах теробороны, которых отловили на улицах где-то в Одессе, такая информация есть. Они идут первыми в наступление, вскрывая возможности нашего сопротивления, поскольку регулярным частям ВСУ их не жалко”, — заключил Алехин.В интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый обратил внимание, что во время вторжения в Курскую область киевский режим активно использовал уголовников.Он отметил, что преступления ВСУ в Курской области совершались еще с первого дня вторжения украинской армии на территорию.“Мы также знаем, что во время наступления и закрепления киевский режим активно использовал уголовников. <...> Скорее всего, мы и дальше будем встречать еще больше примеров преступлений ВСУ”, — предположил Скоробогатый.Подробнее об этом в интервью Петра Скоробогатого: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную странуПолный текст интервью Романа Алехина: ВСУ прикрываются живым щитом в Судже, но ВС России сломают им логистику и загонят в котел

https://ukraina.ru/20250131/1060716861.html

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новости, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, вс рф, преступления, военные преступления, мирные жители