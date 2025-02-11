https://ukraina.ru/20250211/1060981698.html

Лукашенко созывает Всебелорусское народное собрание

Лукашенко созывает Всебелорусское народное собрание - 11.02.2025 Украина.ру

Лукашенко созывает Всебелорусское народное собрание

Очередное заседание Всебелорусского народного собрания будет проведено в апреле. Об этом 11 февраля заявил президент Белоруссии, председатель ВНС Александр Лукашенко.

2025-02-11T12:01

2025-02-11T12:01

2025-02-11T12:01

новости

белоруссия

александр лукашенко

всебелорусское народное собрание

союзное государство

президентские выборы

белорусская власть

постсоветское пространство

бывший ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059942064_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_3dbea42f715547685655e2c79e1afca3.jpg

Во вторник 11 февраля Лукашенко провёл заседание президиума ВНС, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.Он также отметил, что ВНС в его новом конституционном статусе будет проводиться во второй раз, а в общей сложности прошло семь собраний. Конституцией Белоруссии ВНС отводится стратегическая роль по всеобъемлющей защите суверенитета государства, сказано в официальном сообщении.В феврале 2022 года в Белоруссии состоялся референдум, по итогам которого конституционные нормы были дополнены положениями о ВНС – высшем представительном органе с широкими полномочиями. В частности, ВНС определяет стратегию развития государства, может отстранять от должности президента, отменять правовые акты и иные решения государственных органов и должностных лиц.По итогам президентских выборов в январе 2025 года высший государственный пост в Белоруссии остался за Александром Лукашенко. После референдума 2022 года он стал также председателем ВНС. Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году. С тех пор пост президента бессменно занимает Александр Лукашенко.ВНС формируется сроком на пять лет. Согласно действующим нормам, делегатами собрания являются: действующий президент и бывшие президенты Белоруссии, представители законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, представители местных Советов депутатов, а также представители гражданского общества.В феврале 2023 года Александр Лукашенко подписал законы"Об основах гражданского общества" и "О Всебелорусском народном собрании".Ранее в новостях: МИД РФ: Россия поможет Белоруссии в устранении внутренних и внешних угроз

https://ukraina.ru/20250127/1060599194.html

белоруссия

бывший ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, александр лукашенко, всебелорусское народное собрание, союзное государство, президентские выборы, белорусская власть, постсоветское пространство, бывший ссср