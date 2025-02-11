Лукашенко созывает Всебелорусское народное собрание - 11.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250211/1060981698.html
Лукашенко созывает Всебелорусское народное собрание
Лукашенко созывает Всебелорусское народное собрание - 11.02.2025 Украина.ру
Лукашенко созывает Всебелорусское народное собрание
Очередное заседание Всебелорусского народного собрания будет проведено в апреле. Об этом 11 февраля заявил президент Белоруссии, председатель ВНС Александр Лукашенко.
2025-02-11T12:01
2025-02-11T12:01
новости
белоруссия
александр лукашенко
всебелорусское народное собрание
союзное государство
президентские выборы
белорусская власть
постсоветское пространство
бывший ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059942064_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_3dbea42f715547685655e2c79e1afca3.jpg
Во вторник 11 февраля Лукашенко провёл заседание президиума ВНС, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.Он также отметил, что ВНС в его новом конституционном статусе будет проводиться во второй раз, а в общей сложности прошло семь собраний. Конституцией Белоруссии ВНС отводится стратегическая роль по всеобъемлющей защите суверенитета государства, сказано в официальном сообщении.В феврале 2022 года в Белоруссии состоялся референдум, по итогам которого конституционные нормы были дополнены положениями о ВНС – высшем представительном органе с широкими полномочиями. В частности, ВНС определяет стратегию развития государства, может отстранять от должности президента, отменять правовые акты и иные решения государственных органов и должностных лиц.По итогам президентских выборов в январе 2025 года высший государственный пост в Белоруссии остался за Александром Лукашенко. После референдума 2022 года он стал также председателем ВНС. Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году. С тех пор пост президента бессменно занимает Александр Лукашенко.ВНС формируется сроком на пять лет. Согласно действующим нормам, делегатами собрания являются: действующий президент и бывшие президенты Белоруссии, представители законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, представители местных Советов депутатов, а также представители гражданского общества.В феврале 2023 года Александр Лукашенко подписал законы"Об основах гражданского общества" и "О Всебелорусском народном собрании".Ранее в новостях: МИД РФ: Россия поможет Белоруссии в устранении внутренних и внешних угроз
https://ukraina.ru/20250127/1060599194.html
белоруссия
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059942064_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c5c1a970daa0a7e0ed7544122922fc26.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, александр лукашенко, всебелорусское народное собрание, союзное государство, президентские выборы, белорусская власть, постсоветское пространство, бывший ссср
Новости, Белоруссия, Александр Лукашенко, Всебелорусское народное собрание, Союзное государство, президентские выборы, белорусская власть, постсоветское пространство, бывший СССР

Лукашенко созывает Всебелорусское народное собрание

12:01 11.02.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Очередное заседание Всебелорусского народного собрания будет проведено в апреле. Об этом 11 февраля заявил президент Белоруссии, председатель ВНС Александр Лукашенко.
Во вторник 11 февраля Лукашенко провёл заседание президиума ВНС, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
"Начало этого года в нашей стране выдалось очень активным в общественно-политическом плане. Вслед за электоральной кампанией на апрель запланировано проведение очередного заседания Всебелорусского народного собрания. И сегодняшний Президиум даст старт подготовке к этому важнейшему государственному мероприятию", - сказал Лукашенко.
Он также отметил, что ВНС в его новом конституционном статусе будет проводиться во второй раз, а в общей сложности прошло семь собраний. Конституцией Белоруссии ВНС отводится стратегическая роль по всеобъемлющей защите суверенитета государства, сказано в официальном сообщении.
В феврале 2022 года в Белоруссии состоялся референдум, по итогам которого конституционные нормы были дополнены положениями о ВНС – высшем представительном органе с широкими полномочиями. В частности, ВНС определяет стратегию развития государства, может отстранять от должности президента, отменять правовые акты и иные решения государственных органов и должностных лиц.
По итогам президентских выборов в январе 2025 года высший государственный пост в Белоруссии остался за Александром Лукашенко. После референдума 2022 года он стал также председателем ВНС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
27 января, 14:45
Кремль назвал победу Лукашенко на выборах президента Белоруссии убедительнойПобеда Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии была более чем убедительной. Об этом заявил журналистам 27 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году. С тех пор пост президента бессменно занимает Александр Лукашенко.
ВНС формируется сроком на пять лет. Согласно действующим нормам, делегатами собрания являются: действующий президент и бывшие президенты Белоруссии, представители законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, представители местных Советов депутатов, а также представители гражданского общества.
В феврале 2023 года Александр Лукашенко подписал законы"Об основах гражданского общества" и "О Всебелорусском народном собрании".
Ранее в новостях: МИД РФ: Россия поможет Белоруссии в устранении внутренних и внешних угроз
 
НовостиБелоруссияАлександр ЛукашенкоВсебелорусское народное собраниеСоюзное государствопрезидентские выборыбелорусская властьпостсоветское пространствобывший СССР
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:12Вынесен приговор украинским военнопленным, блокировавшим эвакуацию населения Курской области
13:35Хлынут потоки психически больных боевиков ВСУ: польский врач рассказал, что ждет Варшаву после СВО
13:30Кремль отреагировал на слова Трампа, что Украина может стать частью России
13:24Армия России освободила Ясеновое в ДНР
13:17Развелся с Родиной, но продолжает на ней зарабатывать: стали известны подробности бегства Бурковского
13:07Еврокомиссия пообещала "жестко" ответить США на введение ввозных пошлин
13:00Украинский прогресс Трампа, успехи ВС РФ и спасенный верблюд. Главное на 13:00 11 февраля
12:55Нардеп Дубинский предрек Киеву катастрофу в случае отказа Зеленского от условий США
12:53Миллион ритуальных венков
12:31"Если это будет необходимо": Трюдо прокомментировал возможный ответ на пошлины США
12:30Москалькова высказалась о возможности открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области
12:01Лукашенко созывает Всебелорусское народное собрание
11:54Здесь находится игла Кощея: о регионах на фронте, которые сломают сопротивление Запада — Кот
11:37ВСУ обстреляли Новую Каховку, пострадали люди
11:13Трамп ввел пошлину 25% на все поставки стали и алюминия в США
11:10Маск по-своему иронично ответил на слова Зеленского о невозможности провести выборы
10:35Путин заявил о важности атомной отрасли для экономики и обороноспособности
10:29Пушилин рассказал о перспективах ВС РФ в направлении Константиновки
10:26Трамп заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта
10:12Взять с поличным: Мирошник сообщил о деятельности черных трансплантологов на Украине
Лента новостейМолния