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Лукашенко созывает Всебелорусское народное собрание
Лукашенко созывает Всебелорусское народное собрание - 11.02.2025 Украина.ру
Лукашенко созывает Всебелорусское народное собрание
Очередное заседание Всебелорусского народного собрания будет проведено в апреле. Об этом 11 февраля заявил президент Белоруссии, председатель ВНС Александр Лукашенко.
2025-02-11T12:01
2025-02-11T12:01
2025-02-11T12:01
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Во вторник 11 февраля Лукашенко провёл заседание президиума ВНС, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.Он также отметил, что ВНС в его новом конституционном статусе будет проводиться во второй раз, а в общей сложности прошло семь собраний. Конституцией Белоруссии ВНС отводится стратегическая роль по всеобъемлющей защите суверенитета государства, сказано в официальном сообщении.В феврале 2022 года в Белоруссии состоялся референдум, по итогам которого конституционные нормы были дополнены положениями о ВНС – высшем представительном органе с широкими полномочиями. В частности, ВНС определяет стратегию развития государства, может отстранять от должности президента, отменять правовые акты и иные решения государственных органов и должностных лиц.По итогам президентских выборов в январе 2025 года высший государственный пост в Белоруссии остался за Александром Лукашенко. После референдума 2022 года он стал также председателем ВНС. Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году. С тех пор пост президента бессменно занимает Александр Лукашенко.ВНС формируется сроком на пять лет. Согласно действующим нормам, делегатами собрания являются: действующий президент и бывшие президенты Белоруссии, представители законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, представители местных Советов депутатов, а также представители гражданского общества.В феврале 2023 года Александр Лукашенко подписал законы"Об основах гражданского общества" и "О Всебелорусском народном собрании".Ранее в новостях: МИД РФ: Россия поможет Белоруссии в устранении внутренних и внешних угроз
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новости, белоруссия, александр лукашенко, всебелорусское народное собрание, союзное государство, президентские выборы, белорусская власть, постсоветское пространство, бывший ссср
Новости, Белоруссия, Александр Лукашенко, Всебелорусское народное собрание, Союзное государство, президентские выборы, белорусская власть, постсоветское пространство, бывший СССР
Лукашенко созывает Всебелорусское народное собрание
Очередное заседание Всебелорусского народного собрания будет проведено в апреле. Об этом 11 февраля заявил президент Белоруссии, председатель ВНС Александр Лукашенко.
Во вторник 11 февраля Лукашенко провёл заседание президиума ВНС, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
"Начало этого года в нашей стране выдалось очень активным в общественно-политическом плане. Вслед за электоральной кампанией на апрель запланировано проведение очередного заседания Всебелорусского народного собрания. И сегодняшний Президиум даст старт подготовке к этому важнейшему государственному мероприятию", - сказал Лукашенко.
Он также отметил, что ВНС в его новом конституционном статусе будет проводиться во второй раз, а в общей сложности прошло семь собраний. Конституцией Белоруссии ВНС отводится стратегическая роль по всеобъемлющей защите суверенитета государства, сказано в официальном сообщении.
В феврале 2022 года в Белоруссии состоялся референдум, по итогам которого конституционные нормы были дополнены положениями о ВНС – высшем представительном органе с широкими полномочиями. В частности, ВНС определяет стратегию развития государства, может отстранять от должности президента, отменять правовые акты и иные решения государственных органов и должностных лиц.
По итогам президентских выборов в январе 2025 года высший государственный пост в Белоруссии остался за Александром Лукашенко. После референдума 2022 года он стал также председателем ВНС.
Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году. С тех пор пост президента бессменно занимает Александр Лукашенко.
ВНС формируется сроком на пять лет. Согласно действующим нормам
, делегатами собрания являются: действующий президент и бывшие президенты Белоруссии, представители законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, представители местных Советов депутатов, а также представители гражданского общества.
В феврале 2023 года Александр Лукашенко подписал законы
"Об основах гражданского общества" и "О Всебелорусском народном собрании".