Путин заявил о важности атомной отрасли для экономики и обороноспособности - 11.02.2025 Украина.ру
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Путин заявил о важности атомной отрасли для экономики и обороноспособности
Путин заявил о важности атомной отрасли для экономики и обороноспособности - 11.02.2025 Украина.ру
Путин заявил о важности атомной отрасли для экономики и обороноспособности
Уникальные и неисчерпаемые инновационные возможности атомной промышленности России важны для модернизации экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности, подготовки кадров. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
2025-02-11T10:35
2025-02-11T10:38
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Российский лидер обратился с приветствием участникам заседания, посвященного предстоящему 80-летию атомной отрасли России."Важно, чтобы уникальный потенциал и поистине неисчерпаемые инновационные возможности атомной промышленности сегодня в полной мере были задействованы в целях модернизации национальной экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности страны, подготовке современных квалифицированных кадров", - сказано в послании президента.Там также отмечены перспективы развития российской атомной отрасли, важность её для освоения космоса и Арктики."Необходимо наращивать фундаментальные и прикладные научные исследования, уделять особое внимание разработке новых установок – таких, как модульные реакторы малой мощности и реакторы на быстрых нейтронах, которые станут основой атомной энергетики будущего. И конечно, в числе ваших приоритетных задач участие в перспективных космических и арктических программах, других проектах, направленных на укрепление технологического и индустриального суверенитета России", - считает Путин.Текст приветствия к участникам заседания зачитал помощник главы государства по науке и образованию Андрей Фурсенко, сообщила пресс-служба Кремля.Ранее в новостях: "Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов" - Путин
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новости, россия, кремль, владимир путин, атомная энергетика, атомная электростанция, инновации, национальные интересы, национальная безопасность, промышленность, кадры, космос, арктика
Новости, Россия, Кремль, Владимир Путин, атомная энергетика, атомная электростанция, инновации, национальные интересы, национальная безопасность, промышленность, кадры, космос, Арктика

Путин заявил о важности атомной отрасли для экономики и обороноспособности

10:35 11.02.2025 (обновлено: 10:38 11.02.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом дали старт строительству третьего энергоблока АЭС "Аккую"
Президент РФ В. Путин с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом дали старт строительству третьего энергоблока АЭС Аккую - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Уникальные и неисчерпаемые инновационные возможности атомной промышленности России важны для модернизации экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности, подготовки кадров. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер обратился с приветствием участникам заседания, посвященного предстоящему 80-летию атомной отрасли России.
"Важно, чтобы уникальный потенциал и поистине неисчерпаемые инновационные возможности атомной промышленности сегодня в полной мере были задействованы в целях модернизации национальной экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности страны, подготовке современных квалифицированных кадров", - сказано в послании президента.
Там также отмечены перспективы развития российской атомной отрасли, важность её для освоения космоса и Арктики.
"Необходимо наращивать фундаментальные и прикладные научные исследования, уделять особое внимание разработке новых установок – таких, как модульные реакторы малой мощности и реакторы на быстрых нейтронах, которые станут основой атомной энергетики будущего. И конечно, в числе ваших приоритетных задач участие в перспективных космических и арктических программах, других проектах, направленных на укрепление технологического и индустриального суверенитета России", - считает Путин.
Текст приветствия к участникам заседания зачитал помощник главы государства по науке и образованию Андрей Фурсенко, сообщила пресс-служба Кремля.
Ранее в новостях: "Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов" - Путин
 
НовостиРоссияКремльВладимир Путинатомная энергетикаатомная электростанцияинновациинациональные интересынациональная безопасностьпромышленностькадрыкосмосАрктика
 
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