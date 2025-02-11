https://ukraina.ru/20250211/1060979120.html

Путин заявил о важности атомной отрасли для экономики и обороноспособности

Путин заявил о важности атомной отрасли для экономики и обороноспособности - 11.02.2025 Украина.ру

Путин заявил о важности атомной отрасли для экономики и обороноспособности

Уникальные и неисчерпаемые инновационные возможности атомной промышленности России важны для модернизации экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности, подготовки кадров. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

2025-02-11T10:35

2025-02-11T10:35

2025-02-11T10:38

новости

россия

кремль

владимир путин

атомная энергетика

атомная электростанция

инновации

национальные интересы

национальная безопасность

промышленность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103079/02/1030790252_0:0:2999:1687_1920x0_80_0_0_56921727773b052a8e670dd0837df5d7.jpg

Российский лидер обратился с приветствием участникам заседания, посвященного предстоящему 80-летию атомной отрасли России."Важно, чтобы уникальный потенциал и поистине неисчерпаемые инновационные возможности атомной промышленности сегодня в полной мере были задействованы в целях модернизации национальной экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности страны, подготовке современных квалифицированных кадров", - сказано в послании президента.Там также отмечены перспективы развития российской атомной отрасли, важность её для освоения космоса и Арктики."Необходимо наращивать фундаментальные и прикладные научные исследования, уделять особое внимание разработке новых установок – таких, как модульные реакторы малой мощности и реакторы на быстрых нейтронах, которые станут основой атомной энергетики будущего. И конечно, в числе ваших приоритетных задач участие в перспективных космических и арктических программах, других проектах, направленных на укрепление технологического и индустриального суверенитета России", - считает Путин.Текст приветствия к участникам заседания зачитал помощник главы государства по науке и образованию Андрей Фурсенко, сообщила пресс-служба Кремля.Ранее в новостях: "Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов" - Путин

россия

кремль

арктика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, кремль, владимир путин, атомная энергетика, атомная электростанция, инновации, национальные интересы, национальная безопасность, промышленность, кадры, космос, арктика