Украинская армия за день дважды атаковала Энергодар - 10.02.2025 Украина.ру
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Украинская армия за день дважды атаковала Энергодар
Украинская армия за день дважды атаковала Энергодар - 10.02.2025 Украина.ру
Украинская армия за день дважды атаковала Энергодар
В течение 10 февраля украинская армия дважды атаковала город-спутник Запорожской АЭС – Энергодар. Об этом сообщил врио главы администрации города Максим Пухов.
2025-02-10T18:16
2025-02-10T18:16
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По данным администрации города-спутника ЗАЭС, по итогам двух атак в Энергодаре не зафиксировано человеческих жертв и разрушений."Пострадавших и возгораний нет", - сообщил Пухов, оценив последствия двух попыток террористических атак ВСУ на Энергодар.Горадминистрация сообщила также, что 11 февраля, с 8.00 до 10.00 для стабилизации работы энергетической системы Запорожской области в Энергодаре будет отключена электроэнергия."Электроснабжение будет отсутствовать во II, V и VII микрорайонах города, - сказано в обращении к жителям города. - Обращаем ваше внимание на то, что водоснабжение в указанное время также будет отсутствовать".Накануне в новостях: ВСУ четырежды атаковали Энергодар близ ЗАЭС
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новости, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, запорожская аэс, аэс, атомная энергетика, атомная электростанция, всу, военные преступления, сво
Новости, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, АЭС, атомная энергетика, атомная электростанция, ВСУ, Военные преступления, СВО

Украинская армия за день дважды атаковала Энергодар

18:16 10.02.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЭнергодар
Энергодар - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В течение 10 февраля украинская армия дважды атаковала город-спутник Запорожской АЭС – Энергодар. Об этом сообщил врио главы администрации города Максим Пухов.
По данным администрации города-спутника ЗАЭС, по итогам двух атак в Энергодаре не зафиксировано человеческих жертв и разрушений.
"Пострадавших и возгораний нет", - сообщил Пухов, оценив последствия двух попыток террористических атак ВСУ на Энергодар.
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
6 февраля, 11:08
"Ахинея и вздор": Рогов раскритиковал слова Зеленского о состоянии ЗАЭСПредседатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал заявление Владимира Зеленского о состоянии Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вздором, передает РИА Новости
Горадминистрация сообщила также, что 11 февраля, с 8.00 до 10.00 для стабилизации работы энергетической системы Запорожской области в Энергодаре будет отключена электроэнергия.

"Электроснабжение будет отсутствовать во II, V и VII микрорайонах города, - сказано в обращении к жителям города. - Обращаем ваше внимание на то, что водоснабжение в указанное время также будет отсутствовать".
Накануне в новостях: ВСУ четырежды атаковали Энергодар близ ЗАЭС
 
НовостиЭнергодарЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСАЭСатомная энергетикаатомная электростанцияВСУВоенные преступленияСВО
 
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