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Украинская армия за день дважды атаковала Энергодар

Украинская армия за день дважды атаковала Энергодар - 10.02.2025 Украина.ру

Украинская армия за день дважды атаковала Энергодар

В течение 10 февраля украинская армия дважды атаковала город-спутник Запорожской АЭС – Энергодар. Об этом сообщил врио главы администрации города Максим Пухов.

2025-02-10T18:16

2025-02-10T18:16

2025-02-10T18:16

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По данным администрации города-спутника ЗАЭС, по итогам двух атак в Энергодаре не зафиксировано человеческих жертв и разрушений."Пострадавших и возгораний нет", - сообщил Пухов, оценив последствия двух попыток террористических атак ВСУ на Энергодар.Горадминистрация сообщила также, что 11 февраля, с 8.00 до 10.00 для стабилизации работы энергетической системы Запорожской области в Энергодаре будет отключена электроэнергия."Электроснабжение будет отсутствовать во II, V и VII микрорайонах города, - сказано в обращении к жителям города. - Обращаем ваше внимание на то, что водоснабжение в указанное время также будет отсутствовать".Накануне в новостях: ВСУ четырежды атаковали Энергодар близ ЗАЭС

https://ukraina.ru/20250206/1060863203.html

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новости, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, запорожская аэс, аэс, атомная энергетика, атомная электростанция, всу, военные преступления, сво