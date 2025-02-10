Украинская армия за день дважды атаковала Энергодар
В течение 10 февраля украинская армия дважды атаковала город-спутник Запорожской АЭС – Энергодар. Об этом сообщил врио главы администрации города Максим Пухов.
По данным администрации города-спутника ЗАЭС, по итогам двух атак в Энергодаре не зафиксировано человеческих жертв и разрушений.
"Пострадавших и возгораний нет", - сообщил Пухов, оценив последствия двух попыток террористических атак ВСУ на Энергодар.
6 февраля, 11:08"Ахинея и вздор": Рогов раскритиковал слова Зеленского о состоянии ЗАЭСПредседатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал заявление Владимира Зеленского о состоянии Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вздором, передает РИА Новости
Горадминистрация сообщила также, что 11 февраля, с 8.00 до 10.00 для стабилизации работы энергетической системы Запорожской области в Энергодаре будет отключена электроэнергия.
"Электроснабжение будет отсутствовать во II, V и VII микрорайонах города, - сказано в обращении к жителям города. - Обращаем ваше внимание на то, что водоснабжение в указанное время также будет отсутствовать".
"Электроснабжение будет отсутствовать во II, V и VII микрорайонах города, - сказано в обращении к жителям города. - Обращаем ваше внимание на то, что водоснабжение в указанное время также будет отсутствовать".
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