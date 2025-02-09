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ВСУ четырежды атаковали Энергодар близ ЗАЭС

ВСУ четырежды атаковали Энергодар близ ЗАЭС - 09.02.2025 Украина.ру

ВСУ четырежды атаковали Энергодар близ ЗАЭС

Украинская армия 9 февраля четырежды атаковала город атомщиков Энергодар, обслуживающих Запорожскую АЭС. Об этом сообщил врио главы администрации города Максим Пухов.

2025-02-09T14:48

2025-02-09T14:48

2025-02-09T14:48

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"Сегодня зафиксированы уже четыре попытки ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковать Энергодар. Возгораний и пострадавших нет", - сообщил Пухов в своём телеграм-канале.Пухов призвал жителей Энергодара поддерживать бдительность с учётом того, что ВСУ не оставляет попыток дестабилизировать жизнь в городе."Практически ежедневно наш город подвергается атакам дронов", - констатировал Пухов.Он также рассказал, что необходимо сделать при обнаружении БПЛА.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Важные встречи, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 9 февраля

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новости, энергодар, украина, вооруженные силы украины, запорожская аэс, атомная энергетика, атомная электростанция, бпла, сво, терроризм