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ВСУ четырежды атаковали Энергодар близ ЗАЭС
ВСУ четырежды атаковали Энергодар близ ЗАЭС - 09.02.2025 Украина.ру
ВСУ четырежды атаковали Энергодар близ ЗАЭС
Украинская армия 9 февраля четырежды атаковала город атомщиков Энергодар, обслуживающих Запорожскую АЭС. Об этом сообщил врио главы администрации города Максим Пухов.
2025-02-09T14:48
2025-02-09T14:48
2025-02-09T14:48
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"Сегодня зафиксированы уже четыре попытки ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковать Энергодар. Возгораний и пострадавших нет", - сообщил Пухов в своём телеграм-канале.Пухов призвал жителей Энергодара поддерживать бдительность с учётом того, что ВСУ не оставляет попыток дестабилизировать жизнь в городе."Практически ежедневно наш город подвергается атакам дронов", - констатировал Пухов.Он также рассказал, что необходимо сделать при обнаружении БПЛА.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Важные встречи, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 9 февраля
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Украина.ру
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новости, энергодар, украина, вооруженные силы украины, запорожская аэс, атомная энергетика, атомная электростанция, бпла, сво, терроризм
Новости, Энергодар, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, атомная энергетика, атомная электростанция, БПЛА, СВО, терроризм
ВСУ четырежды атаковали Энергодар близ ЗАЭС
Украинская армия 9 февраля четырежды атаковала город атомщиков Энергодар, обслуживающих Запорожскую АЭС. Об этом сообщил врио главы администрации города Максим Пухов.
"Сегодня зафиксированы уже четыре попытки ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковать Энергодар. Возгораний и пострадавших нет", - сообщил Пухов в своём телеграм-канале.
Пухов призвал жителей Энергодара поддерживать бдительность с учётом того, что ВСУ не оставляет попыток дестабилизировать жизнь в городе.
"Практически ежедневно наш город подвергается атакам дронов", - констатировал Пухов.
Он также рассказал, что необходимо сделать при обнаружении БПЛА.