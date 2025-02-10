https://ukraina.ru/20250210/1060967415.html

Отступали от Курахово и угодили в новый котел: военкор Коц описал обстановку на юге Донецкого направления

Отступали от Курахово и угодили в новый котел: военкор Коц описал обстановку на юге Донецкого направления - 10.02.2025 Украина.ру

Отступали от Курахово и угодили в новый котел: военкор Коц описал обстановку на юге Донецкого направления

На южно-донецком направлении войска ВСУ попали в новый котел. Об этом 10 февраля сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Телеграм-канале

2025-02-10T17:40

2025-02-10T17:40

2025-02-10T17:40

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По его словам, несколько тысяч военнослужащих ВСУ, отступивших от освобожденного ВС РФ в январе Курахово в ДНР, заняли позиции в районе населенного пункта Дачное, а российские подразделения окружают этот участок с юга (со стороны Сухих Ялов) и с севера (со стороны Андреевки).Он отметил, что заблокированным украинским частям оставят узкий коридор для выхода на запад, "как это делалось в Артемовске, Угледаре и Авдеевке", а затем их будут атаковать с помощью ФАБов и дронов."Противник будет вынужден бежать, бросая тяжелое вооружение и бронетехнику. Отступать ему придется вдоль берегов реки Волчья, которая насквозь простреливается нашими войсками", — уточнил Коц.Между тем дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога создала фонд, который напрямую связан с помощью ВСУ. Подробности в публикации Помогает и спасает: дочь Келлога руководит фондом, связанным с ВСУ — WP

https://ukraina.ru/20250210/1060966923.html

курахово

донецкое направление

днр

донецкая народная республика

россия

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новости, курахово, донецкое направление, днр, донецкая народная республика, россия, александр коц, вооруженные силы украины, вс рф