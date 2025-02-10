Отступали от Курахово и угодили в новый котел: военкор Коц описал обстановку на юге Донецкого направления - 10.02.2025 Украина.ру
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Отступали от Курахово и угодили в новый котел: военкор Коц описал обстановку на юге Донецкого направления
Отступали от Курахово и угодили в новый котел: военкор Коц описал обстановку на юге Донецкого направления - 10.02.2025 Украина.ру
Отступали от Курахово и угодили в новый котел: военкор Коц описал обстановку на юге Донецкого направления
На южно-донецком направлении войска ВСУ попали в новый котел. Об этом 10 февраля сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Телеграм-канале
2025-02-10T17:40
2025-02-10T17:40
новости
курахово
донецкое направление
днр
донецкая народная республика
россия
александр коц
вооруженные силы украины
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По его словам, несколько тысяч военнослужащих ВСУ, отступивших от освобожденного ВС РФ в январе Курахово в ДНР, заняли позиции в районе населенного пункта Дачное, а российские подразделения окружают этот участок с юга (со стороны Сухих Ялов) и с севера (со стороны Андреевки).Он отметил, что заблокированным украинским частям оставят узкий коридор для выхода на запад, "как это делалось в Артемовске, Угледаре и Авдеевке", а затем их будут атаковать с помощью ФАБов и дронов."Противник будет вынужден бежать, бросая тяжелое вооружение и бронетехнику. Отступать ему придется вдоль берегов реки Волчья, которая насквозь простреливается нашими войсками", — уточнил Коц.Между тем дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога создала фонд, который напрямую связан с помощью ВСУ. Подробности в публикации Помогает и спасает: дочь Келлога руководит фондом, связанным с ВСУ — WP
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курахово
донецкое направление
днр
донецкая народная республика
россия
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новости, курахово, донецкое направление, днр, донецкая народная республика, россия, александр коц, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курахово, Донецкое направление, ДНР, Донецкая Народная Республика, Россия, Александр Коц, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Отступали от Курахово и угодили в новый котел: военкор Коц описал обстановку на юге Донецкого направления

17:40 10.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
Боевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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На южно-донецком направлении войска ВСУ попали в новый котел. Об этом 10 февраля сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Телеграм-канале
По его словам, несколько тысяч военнослужащих ВСУ, отступивших от освобожденного ВС РФ в январе Курахово в ДНР, заняли позиции в районе населенного пункта Дачное, а российские подразделения окружают этот участок с юга (со стороны Сухих Ялов) и с севера (со стороны Андреевки).
"Когда две "клешни" сомкнутся в районе линии Андреевка — Зеленое, бывший кураховский гарнизон окажется в окружении", — заявил Коц.
Он отметил, что заблокированным украинским частям оставят узкий коридор для выхода на запад, "как это делалось в Артемовске, Угледаре и Авдеевке", а затем их будут атаковать с помощью ФАБов и дронов.
"Противник будет вынужден бежать, бросая тяжелое вооружение и бронетехнику. Отступать ему придется вдоль берегов реки Волчья, которая насквозь простреливается нашими войсками", — уточнил Коц.
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17:25
"Провалился внутрь, и началась перестрелка": боец РФ рассказал, как удерживал опорник ВСУ в одиночку Командир штурмовой роты ВС РФ Леонид Ильин с позывным Челентано, рассказал, как он в одиночку захватил опорный пункт ВСУ под Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР), а потом удерживал его до прихода подкрепления. Об этом 10 февраля сообщил телеканал "Звезда"
Между тем дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога создала фонд, который напрямую связан с помощью ВСУ. Подробности в публикации Помогает и спасает: дочь Келлога руководит фондом, связанным с ВСУ — WP
 
НовостиКураховоДонецкое направлениеДНРДонецкая Народная РеспубликаРоссияАлександр КоцВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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