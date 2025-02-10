Отступали от Курахово и угодили в новый котел: военкор Коц описал обстановку на юге Донецкого направления
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
На южно-донецком направлении войска ВСУ попали в новый котел. Об этом 10 февраля сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Телеграм-канале
По его словам, несколько тысяч военнослужащих ВСУ, отступивших от освобожденного ВС РФ в январе Курахово в ДНР, заняли позиции в районе населенного пункта Дачное, а российские подразделения окружают этот участок с юга (со стороны Сухих Ялов) и с севера (со стороны Андреевки).
"Когда две "клешни" сомкнутся в районе линии Андреевка — Зеленое, бывший кураховский гарнизон окажется в окружении", — заявил Коц.
Он отметил, что заблокированным украинским частям оставят узкий коридор для выхода на запад, "как это делалось в Артемовске, Угледаре и Авдеевке", а затем их будут атаковать с помощью ФАБов и дронов.
"Противник будет вынужден бежать, бросая тяжелое вооружение и бронетехнику. Отступать ему придется вдоль берегов реки Волчья, которая насквозь простреливается нашими войсками", — уточнил Коц.
17:25"Провалился внутрь, и началась перестрелка": боец РФ рассказал, как удерживал опорник ВСУ в одиночку Командир штурмовой роты ВС РФ Леонид Ильин с позывным Челентано, рассказал, как он в одиночку захватил опорный пункт ВСУ под Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР), а потом удерживал его до прихода подкрепления. Об этом 10 февраля сообщил телеканал "Звезда"
Между тем дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога создала фонд, который напрямую связан с помощью ВСУ. Подробности в публикации Помогает и спасает: дочь Келлога руководит фондом, связанным с ВСУ — WP