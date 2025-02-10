"Провалился внутрь, и началась перестрелка": боец РФ рассказал, как удерживал опорник ВСУ в одиночку - 10.02.2025 Украина.ру
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"Провалился внутрь, и началась перестрелка": боец РФ рассказал, как удерживал опорник ВСУ в одиночку
"Провалился внутрь, и началась перестрелка": боец РФ рассказал, как удерживал опорник ВСУ в одиночку - 10.02.2025 Украина.ру
"Провалился внутрь, и началась перестрелка": боец РФ рассказал, как удерживал опорник ВСУ в одиночку
Командир штурмовой роты ВС РФ Леонид Ильин с позывным Челентано, рассказал, как он в одиночку захватил опорный пункт ВСУ под Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР), а потом удерживал его до прихода подкрепления. Об этом 10 февраля сообщил телеканал "Звезда"
2025-02-10T17:25
2025-02-10T17:25
новости
россия
селидово
донецкая народная республика
днр
вс рф
вооруженные силы украины
всу
потери всу
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По его словам, его подразделение получило приказ уничтожить пулеметную точку ВСУ, но при выполнении задачи солдаты ВС РФ обнаружили целую сеть вражеских опорных пунктов.Он рассказал, что удерживал позицию целые сутки в одиночестве, дожидаясь подкрепления и уворачиваясь от сбросов с дронов противника."Было не менее 30 сбросов, которые разорвались в полуметре-метре от меня. Несколько из них упали прямо на меня, не разорвавшись. Я их откидывал", — рассказал Ильин. Помимо этого, боец ВС РФ отметил, что через сутки пришло подкрепление и держать позиции стало проще. Окончательно закрепиться в районе и отбросить ВСУ с участка удалось лишь через восемь дней.Также в понедельник, 10 февраля, Телеграм-канал "ZOV Камчатка!" опубликовал кадры того, как российский военнослужащий морской пехоты сбил дрон Jupiter Hunter ВСУ стоимостью в 50 тысяч долларов в том, в чем был: в тапках и майке. Уточняется, что боец атаковал дрон из переносного зенитно-ракетного комплекса "Верба".Еще одна история героического подвига военнослужащего ВС РФ: Больше суток наводил удары на ВСУ со сломанным позвоночником: раненый боец ВС РФ одолел врага - ФОТО
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россия
селидово
донецкая народная республика
днр
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, селидово, донецкая народная республика, днр, вс рф, вооруженные силы украины, всу, потери всу
Новости, Россия, Селидово, Донецкая Народная Республика, ДНР, ВС РФ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ

"Провалился внутрь, и началась перестрелка": боец РФ рассказал, как удерживал опорник ВСУ в одиночку

17:25 10.02.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Командир штурмовой роты ВС РФ Леонид Ильин с позывным Челентано, рассказал, как он в одиночку захватил опорный пункт ВСУ под Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР), а потом удерживал его до прихода подкрепления. Об этом 10 февраля сообщил телеканал "Звезда"
По его словам, его подразделение получило приказ уничтожить пулеметную точку ВСУ, но при выполнении задачи солдаты ВС РФ обнаружили целую сеть вражеских опорных пунктов.
"В темноте провалился внутрь одного из опорников противника, началась перестрелка", — добавил Челентано, уточнив, что украинские боевики сбежали.
Он рассказал, что удерживал позицию целые сутки в одиночестве, дожидаясь подкрепления и уворачиваясь от сбросов с дронов противника.
"Было не менее 30 сбросов, которые разорвались в полуметре-метре от меня. Несколько из них упали прямо на меня, не разорвавшись. Я их откидывал", — рассказал Ильин.
Помимо этого, боец ВС РФ отметил, что через сутки пришло подкрепление и держать позиции стало проще. Окончательно закрепиться в районе и отбросить ВСУ с участка удалось лишь через восемь дней.
Также в понедельник, 10 февраля, Телеграм-канал "ZOV Камчатка!" опубликовал кадры того, как российский военнослужащий морской пехоты сбил дрон Jupiter Hunter ВСУ стоимостью в 50 тысяч долларов в том, в чем был: в тапках и майке.
Уточняется, что боец атаковал дрон из переносного зенитно-ракетного комплекса "Верба".
13:18
Российский морпех в тапках и майке сбил вражеский дрон Jupiter Hunter стоимостью в 50 тысяч долларовРоссийский военнослужащий морской пехоты сбил дрон Jupiter Hunter ВСУ стоимостью в 50 тысяч долларов в том, в чем был: в тапках и майке. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал "ZOV Камчатка!"
Еще одна история героического подвига военнослужащего ВС РФ: Больше суток наводил удары на ВСУ со сломанным позвоночником: раненый боец ВС РФ одолел врага - ФОТО
 
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