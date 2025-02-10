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"Провалился внутрь, и началась перестрелка": боец РФ рассказал, как удерживал опорник ВСУ в одиночку

"Провалился внутрь, и началась перестрелка": боец РФ рассказал, как удерживал опорник ВСУ в одиночку - 10.02.2025 Украина.ру

"Провалился внутрь, и началась перестрелка": боец РФ рассказал, как удерживал опорник ВСУ в одиночку

Командир штурмовой роты ВС РФ Леонид Ильин с позывным Челентано, рассказал, как он в одиночку захватил опорный пункт ВСУ под Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР), а потом удерживал его до прихода подкрепления. Об этом 10 февраля сообщил телеканал "Звезда"

2025-02-10T17:25

2025-02-10T17:25

2025-02-10T17:25

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По его словам, его подразделение получило приказ уничтожить пулеметную точку ВСУ, но при выполнении задачи солдаты ВС РФ обнаружили целую сеть вражеских опорных пунктов.Он рассказал, что удерживал позицию целые сутки в одиночестве, дожидаясь подкрепления и уворачиваясь от сбросов с дронов противника."Было не менее 30 сбросов, которые разорвались в полуметре-метре от меня. Несколько из них упали прямо на меня, не разорвавшись. Я их откидывал", — рассказал Ильин. Помимо этого, боец ВС РФ отметил, что через сутки пришло подкрепление и держать позиции стало проще. Окончательно закрепиться в районе и отбросить ВСУ с участка удалось лишь через восемь дней.Также в понедельник, 10 февраля, Телеграм-канал "ZOV Камчатка!" опубликовал кадры того, как российский военнослужащий морской пехоты сбил дрон Jupiter Hunter ВСУ стоимостью в 50 тысяч долларов в том, в чем был: в тапках и майке. Уточняется, что боец атаковал дрон из переносного зенитно-ракетного комплекса "Верба".Еще одна история героического подвига военнослужащего ВС РФ: Больше суток наводил удары на ВСУ со сломанным позвоночником: раненый боец ВС РФ одолел врага - ФОТО

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новости, россия, селидово, донецкая народная республика, днр, вс рф, вооруженные силы украины, всу, потери всу