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Европейский инвестбанк с начала СВО поддержал Украину на более чем €2 млрд

Европейский инвестбанк с начала СВО поддержал Украину на более чем €2 млрд - 10.02.2025 Украина.ру

Европейский инвестбанк с начала СВО поддержал Украину на более чем €2 млрд

Европейский инвестиционный банк заключил с правительством Украины соглашения о финансировании восстановления энергетики и критической инфраструктуры. Об этом 120 февраля по итогам переговоров с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

2025-02-10T17:14

2025-02-10T17:14

2025-02-10T17:14

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"В частности, 16,5 млн евро ЕИБ выделяет на восстановление критической инфраструктуры и внедрение энергоэффективности. Второе соглашение открывает путь для получения 100 млн евро на восстановление объектов водо-, теплоснабжения и водоотвода, а также модернизацию основных социальных услуг в сферах образования, здравоохранения и жилищном секторе", - сообщил Шмыгаль подробности в своём телеграм-канале.В ходе переговоров Шмыгаль и Кальвино отдельно обсудили финансирование двустороннего сотрудничества."В целом портфель проектов ЕИБ на Украине является одним из самых больших и состоит из 25 проектов на сумму 4,95 млрд евро. Это проекты в области транспорта, социальной инфраструктуры и энергетики", - рассказал Шмыгаль.Среди неотложных приоритетов сотрудничества с ЕИБ он указал на пункты перехода и дорожную инфраструктуру, поддержку малого и среднего бизнеса, муниципалитетов и стабильность энергетики.По словам Шмыгаля, ЕИБ с начала СВО "мобилизовал на поддержку Украины более 2 млрд евро", чем существенно усилил устойчивость и развитие постсоветской республики.Шмыгаль 28 января сообщал, что Украина рассчитывает получить от Европейского инвестиционного банка 300 миллионов евро для восстановления энергетической инфраструктуры.Ранее на эту тему: Кабмин Украины рассчитывает на €300 млн от ЕИБ

https://ukraina.ru/20240119/1052786607.html

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