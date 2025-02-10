Европейский инвестбанк с начала СВО поддержал Украину на более чем €2 млрд - 10.02.2025 Украина.ру
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Европейский инвестбанк с начала СВО поддержал Украину на более чем €2 млрд
Европейский инвестбанк с начала СВО поддержал Украину на более чем €2 млрд - 10.02.2025 Украина.ру
Европейский инвестбанк с начала СВО поддержал Украину на более чем €2 млрд
Европейский инвестиционный банк заключил с правительством Украины соглашения о финансировании восстановления энергетики и критической инфраструктуры. Об этом 120 февраля по итогам переговоров с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
2025-02-10T17:14
2025-02-10T17:14
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денис шмыгаль
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энергетика
инфраструктура
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"В частности, 16,5 млн евро ЕИБ выделяет на восстановление критической инфраструктуры и внедрение энергоэффективности. Второе соглашение открывает путь для получения 100 млн евро на восстановление объектов водо-, теплоснабжения и водоотвода, а также модернизацию основных социальных услуг в сферах образования, здравоохранения и жилищном секторе", - сообщил Шмыгаль подробности в своём телеграм-канале.В ходе переговоров Шмыгаль и Кальвино отдельно обсудили финансирование двустороннего сотрудничества."В целом портфель проектов ЕИБ на Украине является одним из самых больших и состоит из 25 проектов на сумму 4,95 млрд евро. Это проекты в области транспорта, социальной инфраструктуры и энергетики", - рассказал Шмыгаль.Среди неотложных приоритетов сотрудничества с ЕИБ он указал на пункты перехода и дорожную инфраструктуру, поддержку малого и среднего бизнеса, муниципалитетов и стабильность энергетики.По словам Шмыгаля, ЕИБ с начала СВО "мобилизовал на поддержку Украины более 2 млрд евро", чем существенно усилил устойчивость и развитие постсоветской республики.Шмыгаль 28 января сообщал, что Украина рассчитывает получить от Европейского инвестиционного банка 300 миллионов евро для восстановления энергетической инфраструктуры.Ранее на эту тему: Кабмин Украины рассчитывает на €300 млн от ЕИБ
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новости, украина, денис шмыгаль, сво, энергетика, инфраструктура, инвестиции, ес, украина-ес
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, СВО, энергетика, инфраструктура, инвестиции, ЕС, Украина-ЕС

Европейский инвестбанк с начала СВО поддержал Украину на более чем €2 млрд

17:14 10.02.2025
 
© Денис Шмигаль / Telegram
© Денис Шмигаль / Telegram
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Европейский инвестиционный банк заключил с правительством Украины соглашения о финансировании восстановления энергетики и критической инфраструктуры. Об этом 120 февраля по итогам переговоров с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"В частности, 16,5 млн евро ЕИБ выделяет на восстановление критической инфраструктуры и внедрение энергоэффективности. Второе соглашение открывает путь для получения 100 млн евро на восстановление объектов водо-, теплоснабжения и водоотвода, а также модернизацию основных социальных услуг в сферах образования, здравоохранения и жилищном секторе", - сообщил Шмыгаль подробности в своём телеграм-канале.
В ходе переговоров Шмыгаль и Кальвино отдельно обсудили финансирование двустороннего сотрудничества.
"В целом портфель проектов ЕИБ на Украине является одним из самых больших и состоит из 25 проектов на сумму 4,95 млрд евро. Это проекты в области транспорта, социальной инфраструктуры и энергетики", - рассказал Шмыгаль.
Среди неотложных приоритетов сотрудничества с ЕИБ он указал на пункты перехода и дорожную инфраструктуру, поддержку малого и среднего бизнеса, муниципалитетов и стабильность энергетики.
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По словам Шмыгаля, ЕИБ с начала СВО "мобилизовал на поддержку Украины более 2 млрд евро", чем существенно усилил устойчивость и развитие постсоветской республики.
Шмыгаль 28 января сообщал, что Украина рассчитывает получить от Европейского инвестиционного банка 300 миллионов евро для восстановления энергетической инфраструктуры.
Ранее на эту тему: Кабмин Украины рассчитывает на €300 млн от ЕИБ
 
НовостиУкраинаДенис ШмыгальСВОэнергетикаинфраструктураинвестицииЕСУкраина-ЕС
 
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