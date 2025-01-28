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Кабмин Украины рассчитывает на €300 млн от ЕИБ
Кабмин Украины рассчитывает на €300 млн от ЕИБ - 28.01.2025 Украина.ру
Кабмин Украины рассчитывает на €300 млн от ЕИБ
Правительство Украины намерено получить от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) 300 миллионов евро для восстановления энергетической инфраструктуры. Об этом 28 января заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
2025-01-28T15:14
2025-01-28T15:14
2025-01-28T15:14
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"Сегодня приняли решения, которые позволяют получить 200 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка на обеспечение работы Каневской, Кременчугской и Днепровской ГЭС", - сообщил Шмыгаль.Деньги планируется потратить на закупку оборудования для обновления объектов энергетики, пострадавших в ходе российских ударов."Еще 100 миллионов евро от ЕИБ для инвестирования в модернизацию централизованного отопления и в энергоэффективность украинских общин", - добавил Шмыгаль.Он также отметил в своём телеграм-канале, что средства ЕИБ будут потрачены на закупку котлов, двигателей, турбин и другого оборудования для объектов энергетики Украины.Больше новостей представлено в обзоре Киев против академика Павлова, теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 28 января
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Кабмин Украины рассчитывает на €300 млн от ЕИБ
Правительство Украины намерено получить от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) 300 миллионов евро для восстановления энергетической инфраструктуры. Об этом 28 января заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.