Кабмин Украины рассчитывает на €300 млн от ЕИБ

Сколько Зеленский тратит на себя в день? Закончит ли Трамп войну за 90 дней? И другие скандальные цифры

Беженцы с Украины - "прокси" глобалистов. Какие цифры и факты обсуждают на этой неделе политики, блогеры, журналисты?