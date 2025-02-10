https://ukraina.ru/20250210/1060961932.html

ВСУ в стадии распада, а Европа разоружена: члена Шведской королевской академии возмутило положение дел

ВСУ в стадии распада, а Европа разоружена: члена Шведской королевской академии возмутило положение дел - 10.02.2025 Украина.ру

ВСУ в стадии распада, а Европа разоружена: члена Шведской королевской академии возмутило положение дел

Постоянное давление Вооруженных сил РФ на линию обороны ВСУ приведет украинскую армию к полному распаду. Об этом 10 февраля в интервью SwebbTV заявил член Шведской королевской академии Ларс Берн

2025-02-10T15:55

2025-02-10T15:55

2025-02-10T15:55

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По его словам, Запад недооценил мощь российской армии."Самое время задаться вопросом: так какого же черта вы разожгли эту опосредованную войну против России?", — задал собеседник канала риторический вопрос западным политическим элитам. Он отметил, что ВС РФ хорошо укомплектованы и вооружены, а арсеналы европейских стран, поставлявших ВСУ оружие, уже опустели."Мы разоружены! Вся Западная Европа разоружена!", — заявил Берн.Тем временем невосполнимые потери Украины постоянно растут, сколько бы командование ВСУ не пыталось это скрыть. Например, в понедельник, 10 февраля, украинское издание "Громадське" поделилось материалом, в котором рассказывается, что несколько десятков солдат с Украины пропали без вести в Успеновском мешке к югу от Курахово в ДНР. По словам родственников пропавших солдат ВСУ, командование украинской армии каждый раз рисовало новую версию произошедшего. О том, как проходит перезагрузка жизни в Донецкой Народной Республике — в публикации Люди потянулись в ДНР: Путин дал Пушилину указания, как лучше расселить местных в новостройках

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новости, россия, вс рф, армия, вооруженные силы украины, украина, всу, потери всу