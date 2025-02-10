ВСУ в стадии распада, а Европа разоружена: члена Шведской королевской академии возмутило положение дел
© РИА Новости)Волонтеры-поисковики Луганска собирают останки солдат ВСУ для дальнейшего гуманитарного обмена погибшими, апрель 2024 года
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Постоянное давление Вооруженных сил РФ на линию обороны ВСУ приведет украинскую армию к полному распаду. Об этом 10 февраля в интервью SwebbTV заявил член Шведской королевской академии Ларс Берн
"Сейчас фронт все быстрее и быстрее движется на запад. Это говорит о том, что украинская армия уже находится в стадии распада", — объяснил Берн.
По его словам, Запад недооценил мощь российской армии.
"Самое время задаться вопросом: так какого же черта вы разожгли эту опосредованную войну против России?", — задал собеседник канала риторический вопрос западным политическим элитам.
Он отметил, что ВС РФ хорошо укомплектованы и вооружены, а арсеналы европейских стран, поставлявших ВСУ оружие, уже опустели.
"Мы разоружены! Вся Западная Европа разоружена!", — заявил Берн.
Тем временем невосполнимые потери Украины постоянно растут, сколько бы командование ВСУ не пыталось это скрыть. Например, в понедельник, 10 февраля, украинское издание "Громадське" поделилось материалом, в котором рассказывается, что несколько десятков солдат с Украины пропали без вести в Успеновском мешке к югу от Курахово в ДНР.
По словам родственников пропавших солдат ВСУ, командование украинской армии каждый раз рисовало новую версию произошедшего.
13:49Украинское командование кормит родственников "завтраками": под Курахово "потерялись" вэсэушникиНесколько десятков солдат ВСУ пропали без вести в Успеновском мешке к югу от Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Родственники обратили к украинскому командованию уже после того, как ВС РФ ликвидировали этот котел, а их члены семьи так и не вышли на связь. Об этом 10 февраля написало украинское издание "Громадське"
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