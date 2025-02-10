ВСУ в стадии распада, а Европа разоружена: члена Шведской королевской академии возмутило положение дел - 10.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250210/1060961932.html
ВСУ в стадии распада, а Европа разоружена: члена Шведской королевской академии возмутило положение дел
ВСУ в стадии распада, а Европа разоружена: члена Шведской королевской академии возмутило положение дел - 10.02.2025 Украина.ру
ВСУ в стадии распада, а Европа разоружена: члена Шведской королевской академии возмутило положение дел
Постоянное давление Вооруженных сил РФ на линию обороны ВСУ приведет украинскую армию к полному распаду. Об этом 10 февраля в интервью SwebbTV заявил член Шведской королевской академии Ларс Берн
2025-02-10T15:55
2025-02-10T15:55
новости
россия
вс рф
армия
вооруженные силы украины
украина
всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/18/1060547964_0:0:1010:569_1920x0_80_0_0_af7bb33d232ba441ca216129b28c6f9b.jpg
По его словам, Запад недооценил мощь российской армии."Самое время задаться вопросом: так какого же черта вы разожгли эту опосредованную войну против России?", — задал собеседник канала риторический вопрос западным политическим элитам. Он отметил, что ВС РФ хорошо укомплектованы и вооружены, а арсеналы европейских стран, поставлявших ВСУ оружие, уже опустели."Мы разоружены! Вся Западная Европа разоружена!", — заявил Берн.Тем временем невосполнимые потери Украины постоянно растут, сколько бы командование ВСУ не пыталось это скрыть. Например, в понедельник, 10 февраля, украинское издание "Громадське" поделилось материалом, в котором рассказывается, что несколько десятков солдат с Украины пропали без вести в Успеновском мешке к югу от Курахово в ДНР. По словам родственников пропавших солдат ВСУ, командование украинской армии каждый раз рисовало новую версию произошедшего. О том, как проходит перезагрузка жизни в Донецкой Народной Республике — в публикации Люди потянулись в ДНР: Путин дал Пушилину указания, как лучше расселить местных в новостройках
https://ukraina.ru/20250210/1060955053.html
россия
армия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/18/1060547964_65:0:896:623_1920x0_80_0_0_68cd3c053cf56f2465ef5e0d2d969554.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, вс рф, армия, вооруженные силы украины, украина, всу, потери всу
Новости, Россия, ВС РФ, Армия, Вооруженные силы Украины, Украина, ВСУ, потери ВСУ

ВСУ в стадии распада, а Европа разоружена: члена Шведской королевской академии возмутило положение дел

15:55 10.02.2025
 
© РИА Новости)Волонтеры-поисковики Луганска собирают останки солдат ВСУ для дальнейшего гуманитарного обмена погибшими, апрель 2024 года
Волонтеры-поисковики Луганска собирают останки солдат ВСУ для дальнейшего гуманитарного обмена погибшими, апрель 2024 года
© РИА Новости)
Читать в
ДзенTelegram
Постоянное давление Вооруженных сил РФ на линию обороны ВСУ приведет украинскую армию к полному распаду. Об этом 10 февраля в интервью SwebbTV заявил член Шведской королевской академии Ларс Берн

"Сейчас фронт все быстрее и быстрее движется на запад. Это говорит о том, что украинская армия уже находится в стадии распада", — объяснил Берн.

По его словам, Запад недооценил мощь российской армии.
"Самое время задаться вопросом: так какого же черта вы разожгли эту опосредованную войну против России?", — задал собеседник канала риторический вопрос западным политическим элитам.
Он отметил, что ВС РФ хорошо укомплектованы и вооружены, а арсеналы европейских стран, поставлявших ВСУ оружие, уже опустели.
"Мы разоружены! Вся Западная Европа разоружена!", — заявил Берн.
Тем временем невосполнимые потери Украины постоянно растут, сколько бы командование ВСУ не пыталось это скрыть. Например, в понедельник, 10 февраля, украинское издание "Громадське" поделилось материалом, в котором рассказывается, что несколько десятков солдат с Украины пропали без вести в Успеновском мешке к югу от Курахово в ДНР.
По словам родственников пропавших солдат ВСУ, командование украинской армии каждый раз рисовало новую версию произошедшего.
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
13:49
Украинское командование кормит родственников "завтраками": под Курахово "потерялись" вэсэушникиНесколько десятков солдат ВСУ пропали без вести в Успеновском мешке к югу от Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Родственники обратили к украинскому командованию уже после того, как ВС РФ ликвидировали этот котел, а их члены семьи так и не вышли на связь. Об этом 10 февраля написало украинское издание "Громадське"
О том, как проходит перезагрузка жизни в Донецкой Народной Республике — в публикации Люди потянулись в ДНР: Путин дал Пушилину указания, как лучше расселить местных в новостройках
 
НовостиРоссияВС РФАрмияВооруженные силы УкраиныУкраинаВСУпотери ВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:55Как в Чехии борются против русофобии и отстаивают историческую справедливость: эксклюзив из Праги
17:48Орбан рассказал, как USAID поддерживала госперевороты и пропагандистов
17:43"Вовлечение молодых людей в войну необходимо". Как 18-летних украинцев будут отправлять на фронт
17:42Дмитрий Андреев: "Мирный план" Трампа – самоубийство для России
17:40Отступали от Курахово и угодили в новый котел: военкор Коц описал обстановку на юге Донецкого направления
17:35Как защитить города России от беспилотников ВСУ и почему средства РЭБ от них не спасают — Филиппов
17:25"Провалился внутрь, и началась перестрелка": боец РФ рассказал, как удерживал опорник ВСУ в одиночку
17:24Судьи решат судьбу коллеги, освободившего соучастников террористов "Крокуса" - Mash
17:24"Зеленский, отдай мне всё". Незамысловатый меркантилизм Трампа
17:20Игорь Шатров: Трампу на Украине нужна не шагреневая кожа, а зона огня, чтобы дальше обжигать Россию
17:14Европейский инвестбанк с начала СВО поддержал Украину на более чем €2 млрд
16:59Подготовка общественного мнения? В ГУР намекнули, что Киев готов мириться
16:58Помогает и спасает: дочь Келлога руководит фондом, связанным с ВСУ — WP
16:33"АнтиРоссия" в три этапа. Как грантоеды системно переформатировали Украину
16:26Украина не станет членом НАТО в ближайшее время: Шольц и Мерц провели дебаты и сошлись во взглядах
16:09Чтобы в Румынии не начался кризис: президент подал в отставку
16:04Члены ОПГ, готовившие покушение на Аксенова, предстанут перед судом
15:55ВСУ в стадии распада, а Европа разоружена: члена Шведской королевской академии возмутило положение дел
15:52Стоимость природного газа в Европе бьет рекорды из-за холодов, но в ЕС больше не мечтают о потолке цен
15:49"Маленький премьер". Кто такой японский "министр по делам Трампа"
Лента новостейМолния