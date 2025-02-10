Украинское командование кормит родственников "завтраками": под Курахово "потерялись" вэсэушники
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Несколько десятков солдат ВСУ пропали без вести в Успеновском мешке к югу от Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Родственники обратили к украинскому командованию уже после того, как ВС РФ ликвидировали этот котел, а их члены семьи так и не вышли на связь. Об этом 10 февраля написало украинское издание "Громадське"
По словам родственников пропавших солдат ВСУ, командование украинской армии каждый раз рисовало новую версию произошедшего. Издание приводит слова Натальи — сестры военнослужащего ВСУ, который в тот момент находился на позициях в селе Трудовое.
"Звонила командованию, спрашивала, могут ли они поискать наших. Но в ответ слышала, что нет возможности завести туда ни эвакуационные группы, ни тяжелую технику. Командир сначала рассказывал, что когда пришла ротация, то начался обстрел, и куда подевались наши — неизвестно. Затем версия изменилась: якобы они вышли без приказа, предупредив об этом, и их дроном сопровождали. Через 20-30 минут после их выхода их атаковали дроны", — рассказала она.
По словам Натальи, позже сослуживцы брата сообщили ей, что он и еще четверо бойцов остались на неделю без воды и еды, а затем были вынуждены "выходить в темноте без приказа, потому что ротации просто не было". После этого они пропали, добавили солдаты, чьи слова пересказала собеседница издания.
Кроме того, украинские СМИ утверждают, что Наталья разыскала еще 30 семей, чьи родственники пропали в Успеновском мешке. Эти семьи подали заявления в ГБР и ждут реакции властей. Одна из основных претензий родственников заключается в том, что официально о судьбе военных никто ничего не сообщает.
Ранее военные корреспонденты украинских изданий отмечали, что многие солдаты ВСУ не смогли выйти из Успеновского мешка из-за отсутствия приказов на отход. Командование это отрицало.
20 декабря 2024, 17:31Не дождались Трампа: Сырский принял запоздалое решение о выводе войск из "Кураховского мешка"Группировка ВСУ "Хортица" отступает от своих позиций в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Украинские военные покидают места дислокации во избежание окружения российскими силами. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба группировки со ссылкой на приказ главкома ВСУ Александра Сырского
Между тем боец ВС РФ рассказал о том, что после себя оставляют ВСУ: При отступлении из Дзержинска ВСУ пользовались тактикой выжженной земли