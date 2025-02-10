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Украинское командование кормит родственников "завтраками": под Курахово "потерялись" вэсэушники

Украинское командование кормит родственников "завтраками": под Курахово "потерялись" вэсэушники - 10.02.2025 Украина.ру

Украинское командование кормит родственников "завтраками": под Курахово "потерялись" вэсэушники

Несколько десятков солдат ВСУ пропали без вести в Успеновском мешке к югу от Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Родственники обратили к украинскому командованию уже после того, как ВС РФ ликвидировали этот котел, а их члены семьи так и не вышли на связь. Об этом 10 февраля написало украинское издание "Громадське"

2025-02-10T13:49

2025-02-10T13:49

2025-02-10T13:49

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По словам родственников пропавших солдат ВСУ, командование украинской армии каждый раз рисовало новую версию произошедшего. Издание приводит слова Натальи — сестры военнослужащего ВСУ, который в тот момент находился на позициях в селе Трудовое. По словам Натальи, позже сослуживцы брата сообщили ей, что он и еще четверо бойцов остались на неделю без воды и еды, а затем были вынуждены "выходить в темноте без приказа, потому что ротации просто не было". После этого они пропали, добавили солдаты, чьи слова пересказала собеседница издания.Кроме того, украинские СМИ утверждают, что Наталья разыскала еще 30 семей, чьи родственники пропали в Успеновском мешке. Эти семьи подали заявления в ГБР и ждут реакции властей. Одна из основных претензий родственников заключается в том, что официально о судьбе военных никто ничего не сообщает.Ранее военные корреспонденты украинских изданий отмечали, что многие солдаты ВСУ не смогли выйти из Успеновского мешка из-за отсутствия приказов на отход. Командование это отрицало.Между тем боец ВС РФ рассказал о том, что после себя оставляют ВСУ: При отступлении из Дзержинска ВСУ пользовались тактикой выжженной земли

https://ukraina.ru/20241220/1059842378.html

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новости, курахово, донецкая народная республика, россия, днр, вооруженные силы украины, всу, потери всу