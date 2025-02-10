Колумнист американского Bloomberg: Набиуллина - одна из лучших глав ЦБ в мире - 10.02.2025 Украина.ру
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Колумнист американского Bloomberg: Набиуллина - одна из лучших глав ЦБ в мире
Колумнист американского Bloomberg: Набиуллина - одна из лучших глав ЦБ в мире - 10.02.2025 Украина.ру
Колумнист американского Bloomberg: Набиуллина - одна из лучших глав ЦБ в мире
Глава Банка России Эльвира Набиуллина - один из лучших руководителей центральных банков во всем мире. Такое мнение высказал колумнист американского агентства Bloomberg Марк Чемпион
2025-02-10T12:24
2025-02-10T12:24
россия
запад
москва
bloomberg
владимир путин
экономика
процентная ставка
инфляция
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Он отметил, что вопреки ожидаемого падения на фоне многочисленных санкций экономика России показала рост, что произошло во многом "благодаря одной из лучших в мире глав центрального банка".Чемпион также отметил удивившую многих стойкость России "перед лицом беспрецедентных западных санкций".Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что экономика страны продолжает расти, несмотря на многочисленные попытки грубого вмешательства извне.На очередном - декабрьском - заседании совета директоров Банк России не стал пересматривать ключевую ставку, оставив ее на уровне 21% годовых. Набиуллина пояснила тогда, что в экономике сформировались жесткие денежно-кредитные условия, которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы, и формируются предпосылки для возвращения инфляции к целевому показателю в 4%.В то же время глава российского госрегулятора не исключила, что Центробанк может вернуться к вопросу повышения ключевой ставки в феврале.Однако сейчас аналитики сходятся во мнении, что Центральный банк России не станет понижать ключевую процентную ставку на первом в 2025 году заседании, назначенном на 14 февраля.А вот относительно дальнейшей судьбы ставки мнения экспертов расходятся. Согласно базовому сценарию, вероятность которого специалисты оценивают в 60%, к понижению ставки регулятор приступит в июне, и опустит ее до 16% к концу 2025 года.Второй вариант, вероятность которого оценивается в 20%, гласит, что ЦБ будет удерживать ключевую процентную ставку на отметке 21% еще год - до февраля 2026 года.В июле Банк России впервые в этом году повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта - до 18% годовых, в сентябре к ней добавили еще один процентный пункт, а в октябре ставку повысили до рекордного 21%. Предыдущий рекорд был достигнут в феврале 2022 года, когда показатель поднимали до 20%.Ключевая ставка - это минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Повышение ключевой ставки делает деньги дороже: становится выгодно держать их на накопительных счетах, чем тратить и брать кредиты. Как следствие, снижается спрос на товары и услуги, что замедляет скорость инфляции.Об одной из мер, применяемых Западом против Москвы, и ее ответе - в материале "Прощай, Россия, прощай, Ленин!": президент Литвы разомкнул электрокольцо с Россией.
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россия, запад, москва, bloomberg, владимир путин, экономика, процентная ставка, инфляция
Россия, Запад, Москва, bloomberg, Владимир Путин, экономика, процентная ставка, инфляция

Колумнист американского Bloomberg: Набиуллина - одна из лучших глав ЦБ в мире

12:24 10.02.2025
 
© Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанк
© Пресс-служба Банка России
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина - один из лучших руководителей центральных банков во всем мире. Такое мнение высказал колумнист американского агентства Bloomberg Марк Чемпион
Он отметил, что вопреки ожидаемого падения на фоне многочисленных санкций экономика России показала рост, что произошло во многом "благодаря одной из лучших в мире глав центрального банка".
Чемпион также отметил удивившую многих стойкость России "перед лицом беспрецедентных западных санкций".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что экономика страны продолжает расти, несмотря на многочисленные попытки грубого вмешательства извне.
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На очередном - декабрьском - заседании совета директоров Банк России не стал пересматривать ключевую ставку, оставив ее на уровне 21% годовых. Набиуллина пояснила тогда, что в экономике сформировались жесткие денежно-кредитные условия, которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы, и формируются предпосылки для возвращения инфляции к целевому показателю в 4%.
В то же время глава российского госрегулятора не исключила, что Центробанк может вернуться к вопросу повышения ключевой ставки в феврале.
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ЦБ не изменил ключевую ставку. Набиуллина объяснила почемуНа очередном заседании совета директоров Банк России не стал пересматривать ключевую ставку. Большинство экспертов сочли это решение неожиданным
Однако сейчас аналитики сходятся во мнении, что Центральный банк России не станет понижать ключевую процентную ставку на первом в 2025 году заседании, назначенном на 14 февраля.
А вот относительно дальнейшей судьбы ставки мнения экспертов расходятся. Согласно базовому сценарию, вероятность которого специалисты оценивают в 60%, к понижению ставки регулятор приступит в июне, и опустит ее до 16% к концу 2025 года.
Второй вариант, вероятность которого оценивается в 20%, гласит, что ЦБ будет удерживать ключевую процентную ставку на отметке 21% еще год - до февраля 2026 года.
В июле Банк России впервые в этом году повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта - до 18% годовых, в сентябре к ней добавили еще один процентный пункт, а в октябре ставку повысили до рекордного 21%. Предыдущий рекорд был достигнут в феврале 2022 года, когда показатель поднимали до 20%.
Ключевая ставка - это минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Повышение ключевой ставки делает деньги дороже: становится выгодно держать их на накопительных счетах, чем тратить и брать кредиты. Как следствие, снижается спрос на товары и услуги, что замедляет скорость инфляции.
Об одной из мер, применяемых Западом против Москвы, и ее ответе - в материале "Прощай, Россия, прощай, Ленин!": президент Литвы разомкнул электрокольцо с Россией.
 
РоссияЗападМоскваbloombergВладимир Путинэкономикапроцентная ставкаинфляция
 
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