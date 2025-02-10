"Прощай, Россия, прощай, Ленин!": президент Литвы разомкнул электрокольцо с Россией - 10.02.2025 Украина.ру
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"Прощай, Россия, прощай, Ленин!": президент Литвы разомкнул электрокольцо с Россией
"Прощай, Россия, прощай, Ленин!": президент Литвы разомкнул электрокольцо с Россией - 10.02.2025 Украина.ру
"Прощай, Россия, прощай, Ленин!": президент Литвы разомкнул электрокольцо с Россией
Президент Литвы Гитанас Науседа попрощался с Россией и первым лидером СССР Владимиром Лениным (Ульяновым) во время выхода страны из электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ). Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в социальных сетях
2025-02-10T10:43
2025-02-10T10:43
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Латвия, Литва и Эстония входили в единую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ вместе с Белоруссией и Россией с 2001 года. Однако летом 2023-го Балтийские страны договорились покинуть систему, и в прошедшее воскресенье, 9 февраля, подключились в синхронный режим работы с сетью Европейского союза через Польшу.В МИД РФ назвали отключение стран Прибалтики от БРЭЛЛ их уничтожением.В субботу, 8 февраля, энергетическая система Калининградской области начала работу в автономном режиме после выхода из БРЭЛЛ стран Балтии. В настоящее время в регионе работают Калининградская ТЭЦ-2, а также четыре ТЭС: Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская.Тема энергоресурсов в последние годы становится все актуальнее. Европа делает все возможное, чтобы оградиться от России в этом вопросе, однако самые большие потери при этом несет население ЕС. Эксперты предсказывают, что главные схватки энергетической войны еще впереди. Одна из них разворачивается в Словакии: Вопреки оппозиции и угрозе майдана: Фицо решил газовый вопрос. Надолго ли?
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новости, россия, литва, белоруссия, гитанас науседа, владимир ленин (владимир ульянов), роберт фицо, ес, электричество
Новости, Россия, Литва, Белоруссия, Гитанас Науседа, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Роберт Фицо, ЕС, электричество

"Прощай, Россия, прощай, Ленин!": президент Литвы разомкнул электрокольцо с Россией

10:43 10.02.2025
 
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Президент Литвы Гитанас Науседа попрощался с Россией и первым лидером СССР Владимиром Лениным (Ульяновым) во время выхода страны из электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ). Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в социальных сетях
"Goodbye, Russia. Goodbye, Lenin (Прощай, Россия, прощай, Ленин)", - сказал Науседа на видео.

"Нужно отметить, что видео раскрыло самый главный секрет – никто провода не резал, столбы не валил. Все на автоматике и в любой момент электрокольцо БРЭЛЛ может снова заработать в полном составе. До этого было просто не понятно, как каждый новый президент или глава правительства из какой-то страны Прибалтики мог пиариться на этом. Причем это длилось годами. Теперь все стало понятно", - прокомментировали ситуацию журналисты издания "Репортер".

Латвия, Литва и Эстония входили в единую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ вместе с Белоруссией и Россией с 2001 года. Однако летом 2023-го Балтийские страны договорились покинуть систему, и в прошедшее воскресенье, 9 февраля, подключились в синхронный режим работы с сетью Европейского союза через Польшу.
В МИД РФ назвали отключение стран Прибалтики от БРЭЛЛ их уничтожением.
В субботу, 8 февраля, энергетическая система Калининградской области начала работу в автономном режиме после выхода из БРЭЛЛ стран Балтии. В настоящее время в регионе работают Калининградская ТЭЦ-2, а также четыре ТЭС: Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская.
Тема энергоресурсов в последние годы становится все актуальнее. Европа делает все возможное, чтобы оградиться от России в этом вопросе, однако самые большие потери при этом несет население ЕС. Эксперты предсказывают, что главные схватки энергетической войны еще впереди. Одна из них разворачивается в Словакии: Вопреки оппозиции и угрозе майдана: Фицо решил газовый вопрос. Надолго ли?
 
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