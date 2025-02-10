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"Прощай, Россия, прощай, Ленин!": президент Литвы разомкнул электрокольцо с Россией

"Прощай, Россия, прощай, Ленин!": президент Литвы разомкнул электрокольцо с Россией - 10.02.2025 Украина.ру

"Прощай, Россия, прощай, Ленин!": президент Литвы разомкнул электрокольцо с Россией

Президент Литвы Гитанас Науседа попрощался с Россией и первым лидером СССР Владимиром Лениным (Ульяновым) во время выхода страны из электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ). Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в социальных сетях

2025-02-10T10:43

2025-02-10T10:43

2025-02-10T10:43

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Латвия, Литва и Эстония входили в единую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ вместе с Белоруссией и Россией с 2001 года. Однако летом 2023-го Балтийские страны договорились покинуть систему, и в прошедшее воскресенье, 9 февраля, подключились в синхронный режим работы с сетью Европейского союза через Польшу.В МИД РФ назвали отключение стран Прибалтики от БРЭЛЛ их уничтожением.В субботу, 8 февраля, энергетическая система Калининградской области начала работу в автономном режиме после выхода из БРЭЛЛ стран Балтии. В настоящее время в регионе работают Калининградская ТЭЦ-2, а также четыре ТЭС: Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская.Тема энергоресурсов в последние годы становится все актуальнее. Европа делает все возможное, чтобы оградиться от России в этом вопросе, однако самые большие потери при этом несет население ЕС. Эксперты предсказывают, что главные схватки энергетической войны еще впереди. Одна из них разворачивается в Словакии: Вопреки оппозиции и угрозе майдана: Фицо решил газовый вопрос. Надолго ли?

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новости, россия, литва, белоруссия, гитанас науседа, владимир ленин (владимир ульянов), роберт фицо, ес, электричество