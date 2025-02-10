"Прощай, Россия, прощай, Ленин!": президент Литвы разомкнул электрокольцо с Россией
Президент Литвы Гитанас Науседа попрощался с Россией и первым лидером СССР Владимиром Лениным (Ульяновым) во время выхода страны из электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ). Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в социальных сетях
"Goodbye, Russia. Goodbye, Lenin (Прощай, Россия, прощай, Ленин)", - сказал Науседа на видео.
"Нужно отметить, что видео раскрыло самый главный секрет – никто провода не резал, столбы не валил. Все на автоматике и в любой момент электрокольцо БРЭЛЛ может снова заработать в полном составе. До этого было просто не понятно, как каждый новый президент или глава правительства из какой-то страны Прибалтики мог пиариться на этом. Причем это длилось годами. Теперь все стало понятно", - прокомментировали ситуацию журналисты издания "Репортер".
Латвия, Литва и Эстония входили в единую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ вместе с Белоруссией и Россией с 2001 года. Однако летом 2023-го Балтийские страны договорились покинуть систему, и в прошедшее воскресенье, 9 февраля, подключились в синхронный режим работы с сетью Европейского союза через Польшу.
В МИД РФ назвали отключение стран Прибалтики от БРЭЛЛ их уничтожением.
В субботу, 8 февраля, энергетическая система Калининградской области начала работу в автономном режиме после выхода из БРЭЛЛ стран Балтии. В настоящее время в регионе работают Калининградская ТЭЦ-2, а также четыре ТЭС: Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская.
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