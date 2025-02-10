В стране будет некому жить: эксперт раскрыл, почему призыв 18-летних поставит крест на будущем Украины - 10.02.2025 Украина.ру
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В стране будет некому жить: эксперт раскрыл, почему призыв 18-летних поставит крест на будущем Украины
В стране будет некому жить: эксперт раскрыл, почему призыв 18-летних поставит крест на будущем Украины - 10.02.2025 Украина.ру
В стране будет некому жить: эксперт раскрыл, почему призыв 18-летних поставит крест на будущем Украины
Мобилизация молодежи в любом случае ляжет на Украину могильной плитой. Призыв этого поколения поставит крест на ее будущем, потому что из-за гибели на фронте оно выпадет из экономики и демографического баланса. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
2025-02-10T04:30
2025-02-10T04:30
новости
украина
евгений норин
мобилизация
молодежь
всу
демография
доброволец
повестка
сво
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На Украине уже не просто закончились добровольцы. Там уже заканчиваются люди, готовые добровольно прийти в военкомат после вручения повестки, отметил историк. Поэтому работникам ТЦК приходится отлавливать людей на улицах, добавил журналист.Если на фронте становится меньше людей, они чаще попадают в невыгодные тактические ситуации и чаще несут потери. Из-за этого ТЦК становится все сложнее поставлять "свежее мясо" на поле боя, подчеркнул Норин.При этом мобилизация украинской молодежи (18-25 лет) киевскому режиму тоже ничего не даст, считает он.По его словам, мобилизация молодежи в любом случае "ляжет на Украину могильной плитой". Потому что сейчас ВСУ смогут "отбиться", но через 20-30 лет в стране будет просто некому жить, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию на сайте Украина.ру.Также на эту тему: Деукраинизация как неизбежность на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250207/1060895246.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, евгений норин, мобилизация, молодежь, всу, демография, доброволец, повестка, сво, украинская армия, спецоперация
Новости, Украина, Евгений Норин, мобилизация, молодежь, ВСУ, демография, доброволец, повестка, СВО, украинская армия, Спецоперация

В стране будет некому жить: эксперт раскрыл, почему призыв 18-летних поставит крест на будущем Украины

04:30 10.02.2025
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP / Efrem Lukatsky
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Мобилизация молодежи в любом случае ляжет на Украину могильной плитой. Призыв этого поколения поставит крест на ее будущем, потому что из-за гибели на фронте оно выпадет из экономики и демографического баланса. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
На Украине уже не просто закончились добровольцы. Там уже заканчиваются люди, готовые добровольно прийти в военкомат после вручения повестки, отметил историк. Поэтому работникам ТЦК приходится отлавливать людей на улицах, добавил журналист.
Если на фронте становится меньше людей, они чаще попадают в невыгодные тактические ситуации и чаще несут потери. Из-за этого ТЦК становится все сложнее поставлять "свежее мясо" на поле боя, подчеркнул Норин.
При этом мобилизация украинской молодежи (18-25 лет) киевскому режиму тоже ничего не даст, считает он.
"Во-первых, это поколение само по себе небольшое. Во-вторых, это поколение не очень заряжено на войну (кто хотел уже пошел в добровольческие подразделения). В-третьих, призыв этого поколения поставит крест на будущем Украины, потому что из-за гибели на фронте оно выпадет из экономики и демографического баланса", – констатировал историк.
По его словам, мобилизация молодежи в любом случае "ляжет на Украину могильной плитой". Потому что сейчас ВСУ смогут "отбиться", но через 20-30 лет в стране будет просто некому жить, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: Деукраинизация как неизбежность на сайте Украина.ру.
Сергей Сазонов интервью
7 февраля, 12:30
Сергей Сазонов: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу ХарьковуУ ВСУ не хватит сил на новый прорыв в Курской области. Сейчас они находятся под полным контролем наших противотанковых средств. Ситуация такова, что с обеих сторон стоит стена дронов. Действия противника в районе сел Черкасская Конопелька и Уланок больше напоминают неудачный налет банды басмачей или отрядов батьки Махно.
 
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