В стране будет некому жить: эксперт раскрыл, почему призыв 18-летних поставит крест на будущем Украины
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
Мобилизация молодежи в любом случае ляжет на Украину могильной плитой. Призыв этого поколения поставит крест на ее будущем, потому что из-за гибели на фронте оно выпадет из экономики и демографического баланса. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
На Украине уже не просто закончились добровольцы. Там уже заканчиваются люди, готовые добровольно прийти в военкомат после вручения повестки, отметил историк. Поэтому работникам ТЦК приходится отлавливать людей на улицах, добавил журналист.
Если на фронте становится меньше людей, они чаще попадают в невыгодные тактические ситуации и чаще несут потери. Из-за этого ТЦК становится все сложнее поставлять "свежее мясо" на поле боя, подчеркнул Норин.
При этом мобилизация украинской молодежи (18-25 лет) киевскому режиму тоже ничего не даст, считает он.
"Во-первых, это поколение само по себе небольшое. Во-вторых, это поколение не очень заряжено на войну (кто хотел уже пошел в добровольческие подразделения). В-третьих, призыв этого поколения поставит крест на будущем Украины, потому что из-за гибели на фронте оно выпадет из экономики и демографического баланса", – констатировал историк.
По его словам, мобилизация молодежи в любом случае "ляжет на Украину могильной плитой". Потому что сейчас ВСУ смогут "отбиться", но через 20-30 лет в стране будет просто некому жить, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию на сайте Украина.ру.
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