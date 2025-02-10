https://ukraina.ru/20250210/1060925574.html

В стране будет некому жить: эксперт раскрыл, почему призыв 18-летних поставит крест на будущем Украины

В стране будет некому жить: эксперт раскрыл, почему призыв 18-летних поставит крест на будущем Украины - 10.02.2025 Украина.ру

В стране будет некому жить: эксперт раскрыл, почему призыв 18-летних поставит крест на будущем Украины

Мобилизация молодежи в любом случае ляжет на Украину могильной плитой. Призыв этого поколения поставит крест на ее будущем, потому что из-за гибели на фронте оно выпадет из экономики и демографического баланса. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин

2025-02-10T04:30

2025-02-10T04:30

2025-02-10T04:30

новости

украина

евгений норин

мобилизация

молодежь

всу

демография

доброволец

повестка

сво

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На Украине уже не просто закончились добровольцы. Там уже заканчиваются люди, готовые добровольно прийти в военкомат после вручения повестки, отметил историк. Поэтому работникам ТЦК приходится отлавливать людей на улицах, добавил журналист.Если на фронте становится меньше людей, они чаще попадают в невыгодные тактические ситуации и чаще несут потери. Из-за этого ТЦК становится все сложнее поставлять "свежее мясо" на поле боя, подчеркнул Норин.При этом мобилизация украинской молодежи (18-25 лет) киевскому режиму тоже ничего не даст, считает он.По его словам, мобилизация молодежи в любом случае "ляжет на Украину могильной плитой". Потому что сейчас ВСУ смогут "отбиться", но через 20-30 лет в стране будет просто некому жить, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию на сайте Украина.ру.Также на эту тему: Деукраинизация как неизбежность на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250207/1060895246.html

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новости, украина, евгений норин, мобилизация, молодежь, всу, демография, доброволец, повестка, сво, украинская армия, спецоперация