УФСБ России ищет украинские ДРГ в Дзержинске - 09.02.2025 Украина.ру
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УФСБ России ищет украинские ДРГ в Дзержинске
УФСБ России ищет украинские ДРГ в Дзержинске - 09.02.2025 Украина.ру
УФСБ России ищет украинские ДРГ в Дзержинске
Подразделения российской контрразведки начали поиски украинских диверсионно-разведывательных групп в освобождённом Дзержинске (Торецке). Об этом 9 февраля сообщило УФСБ по ДНР.
2025-02-09T17:00
2025-02-09T17:01
новости
донецкая народная республика
россия
дзержинск (торецк)
вооруженные силы украины
всу
дрг
диверсанты
фсб
спецслужба
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"Передовые подразделения УФСБ России по Донецкой Народной Республике приступили к выполнению задач по поиску и уничтожению украинских ДРГ", - сказано в официальном сообщении российской спецслужбы.Там также отмечено, что имя Феликса Дзержинского в названии города "имеет особое значение для сотрудников органов безопасности" и работа в этом городе для сотрудников из ДНР зачастую является личной историей.Дзержинск был освобождён от ВСУ 7 февраля. После государственного переворота на Украине 2014 года город был переименован в Торецк. До этого, с 1936 года населённый пункт официально назывался Дзержинском, в 1938 году он получил статус города. Ещё ранее на месте города был шахтёрский посёлок Щербиновка.Тем временем Армия России освободила Орехово-Василевку в ДНР
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россия
дзержинск (торецк)
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новости, донецкая народная республика, россия, дзержинск (торецк), вооруженные силы украины, всу, дрг, диверсанты, фсб, спецслужба, национальная безопасность
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Дзержинск (Торецк), Вооруженные силы Украины, ВСУ, ДРГ, диверсанты, ФСБ, спецслужба, национальная безопасность

УФСБ России ищет украинские ДРГ в Дзержинске

17:00 09.02.2025 (обновлено: 17:01 09.02.2025)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАнтитеррористические учения спецназа УФСБ и УМВД России
Антитеррористические учения спецназа УФСБ и УМВД России - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Подразделения российской контрразведки начали поиски украинских диверсионно-разведывательных групп в освобождённом Дзержинске (Торецке). Об этом 9 февраля сообщило УФСБ по ДНР.
"Передовые подразделения УФСБ России по Донецкой Народной Республике приступили к выполнению задач по поиску и уничтожению украинских ДРГ", - сказано в официальном сообщении российской спецслужбы.
Там также отмечено, что имя Феликса Дзержинского в названии города "имеет особое значение для сотрудников органов безопасности" и работа в этом городе для сотрудников из ДНР зачастую является личной историей.
Дзержинск был освобождён от ВСУ 7 февраля. После государственного переворота на Украине 2014 года город был переименован в Торецк. До этого, с 1936 года населённый пункт официально назывался Дзержинском, в 1938 году он получил статус города. Ещё ранее на месте города был шахтёрский посёлок Щербиновка.
Тем временем Армия России освободила Орехово-Василевку в ДНР
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаРоссияДзержинск (Торецк)Вооруженные силы УкраиныВСУДРГдиверсантыФСБспецслужбанациональная безопасность
 
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