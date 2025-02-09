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УФСБ России ищет украинские ДРГ в Дзержинске

УФСБ России ищет украинские ДРГ в Дзержинске - 09.02.2025 Украина.ру

УФСБ России ищет украинские ДРГ в Дзержинске

Подразделения российской контрразведки начали поиски украинских диверсионно-разведывательных групп в освобождённом Дзержинске (Торецке). Об этом 9 февраля сообщило УФСБ по ДНР.

2025-02-09T17:00

2025-02-09T17:00

2025-02-09T17:01

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"Передовые подразделения УФСБ России по Донецкой Народной Республике приступили к выполнению задач по поиску и уничтожению украинских ДРГ", - сказано в официальном сообщении российской спецслужбы.Там также отмечено, что имя Феликса Дзержинского в названии города "имеет особое значение для сотрудников органов безопасности" и работа в этом городе для сотрудников из ДНР зачастую является личной историей.Дзержинск был освобождён от ВСУ 7 февраля. После государственного переворота на Украине 2014 года город был переименован в Торецк. До этого, с 1936 года населённый пункт официально назывался Дзержинском, в 1938 году он получил статус города. Ещё ранее на месте города был шахтёрский посёлок Щербиновка.Тем временем Армия России освободила Орехово-Василевку в ДНР

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дзержинск (торецк)

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новости, донецкая народная республика, россия, дзержинск (торецк), вооруженные силы украины, всу, дрг, диверсанты, фсб, спецслужба, национальная безопасность