Территориальные уступки России станут поводом для террора и революции на Украине – Кулеба - 09.02.2025 Украина.ру
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Территориальные уступки России станут поводом для террора и революции на Украине – Кулеба
Территориальные уступки России станут поводом для террора и революции на Украине – Кулеба - 09.02.2025 Украина.ру
Территориальные уступки России станут поводом для террора и революции на Украине – Кулеба
Подписант мирного договора с Россией сильно рискует, в том числе своей жизнью. Об этом в опубликованном 8 февраля интервью заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
2025-02-09T16:36
2025-02-09T16:36
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дмитрий кулеба
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"Человек, который подпишет документ, условно, которым мы отказываемся от НАТО - у него ещё есть шансы выжить - физически и политически. А человек, который подпишет договор с отказом от земель - его или убьют, или вынесут из политики просто, сами же украинцы", - сказал Кулеба.Он заверил, что не знает, кто будет переговорщиком в диалоге с Россией и как сам процесс будет оформлен.По его мнению, от революции Украину может спасти только мудрость украинского народа. Кулеба отметил также, что ещё одну революцию постсоветская республика не переживёт и сейчас у неё есть только один путь – на Запад.Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела проблему в публикации Истерика в Киеве "Херова держава!" Маск: "Клубок червей", Трамп: "Украина должна компенсировать затраты"
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новости, россия, украина, запад, дмитрий кулеба, нато, переговоры, сво, революция, майдан, переворот
Новости, Россия, Украина, Запад, Дмитрий Кулеба, НАТО, переговоры, СВО, революция, Майдан, переворот

Территориальные уступки России станут поводом для террора и революции на Украине – Кулеба

16:36 09.02.2025
 
Кулеба
Кулеба
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Подписант мирного договора с Россией сильно рискует, в том числе своей жизнью. Об этом в опубликованном 8 февраля интервью заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Человек, который подпишет документ, условно, которым мы отказываемся от НАТО - у него ещё есть шансы выжить - физически и политически. А человек, который подпишет договор с отказом от земель - его или убьют, или вынесут из политики просто, сами же украинцы", - сказал Кулеба.
Он заверил, что не знает, кто будет переговорщиком в диалоге с Россией и как сам процесс будет оформлен.
"Я вижу наисложнейшей задачу найти формулировки, которые опишут территориальный вопрос таким образом, чтобы он и остановил войну, и при этом не привёл к внутренней революции", - отметил Кулеба.
По его мнению, от революции Украину может спасти только мудрость украинского народа. Кулеба отметил также, что ещё одну революцию постсоветская республика не переживёт и сейчас у неё есть только один путь – на Запад.
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела проблему в публикации Истерика в Киеве "Херова держава!" Маск: "Клубок червей", Трамп: "Украина должна компенсировать затраты"
 
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