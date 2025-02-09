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"Политика депопуляции и дебилизации идут рука об руку": Пушков раскритиковал британскую моду
"Политика депопуляции и дебилизации идут рука об руку": Пушков раскритиковал британскую моду - 09.02.2025 Украина.ру
"Политика депопуляции и дебилизации идут рука об руку": Пушков раскритиковал британскую моду
Британский медиаконцерн ВВС продвигает новую моду, приводящую к снижению рождаемости и другим негативным последствиям. Об этом 9 февраля в своём телеграм-канале рассказал российский сенатор Алексей Пушков.
2025-02-09T14:39
2025-02-09T14:39
2025-02-09T14:39
новости
алексей пушков
михаил павлив
ввс
демография
usaid
запад
семья
мода
игрушки
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"Один из главных реципиентов помощи USAID, британский телерадиоконцерн ВВС продвигает новый пункт "повестки" - покупку взрослыми детских игрушек", - обратил внимание российский парламентарий.Он опубликовал скриншот британского издания, на котором представлена британка, потратившая на детские игрушки три тысячи фунтов (более $3.7 тыс).Также к проблемам демографии присмотрелся Михаил Павлив в публикации Про бизнес на крови, живой товар и новых украинских рабовладельцев
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, алексей пушков, михаил павлив, ввс, демография, usaid, запад, семья, мода, игрушки
Новости, Алексей Пушков, Михаил Павлив, ВВС, демография, USAID, Запад, Семья, мода, игрушки
"Политика депопуляции и дебилизации идут рука об руку": Пушков раскритиковал британскую моду
Британский медиаконцерн ВВС продвигает новую моду, приводящую к снижению рождаемости и другим негативным последствиям. Об этом 9 февраля в своём телеграм-канале рассказал российский сенатор Алексей Пушков.
"Один из главных реципиентов помощи USAID, британский телерадиоконцерн ВВС продвигает новый пункт "повестки" - покупку взрослыми детских игрушек", - обратил внимание российский парламентарий.
Он опубликовал скриншот британского издания, на котором представлена британка, потратившая на детские игрушки три тысячи фунтов (более $3.7 тыс).
"BBC в восторге - как и от "Фюррис" (взрослых и подростков, имитирующих кошек, собак и прочую живность). Критики этих "увлечений" отмечают, что они вовсе не безобидны: смысл инфантилизации взрослых в том, чтобы погрузить их в псевдореальность, в которой они не будут заводить семей и детей, и будут абсолютно пассивны в социальном плане. Политика депопуляции и дебилизации идут рука об руку", - прокомментировал публикацию российский парламентарий.