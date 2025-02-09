"Политика депопуляции и дебилизации идут рука об руку": Пушков раскритиковал британскую моду

"BBC в восторге - как и от "Фюррис" (взрослых и подростков, имитирующих кошек, собак и прочую живность). Критики этих "увлечений" отмечают, что они вовсе не безобидны: смысл инфантилизации взрослых в том, чтобы погрузить их в псевдореальность, в которой они не будут заводить семей и детей, и будут абсолютно пассивны в социальном плане. Политика депопуляции и дебилизации идут рука об руку", - прокомментировал публикацию российский парламентарий.