https://ukraina.ru/20250209/1060932697.html
"Очередной удар нацистов по мирной инфраструктуре": Хинштейн рассказал об обстреле деревни Слободка
"Очередной удар нацистов по мирной инфраструктуре": Хинштейн рассказал об обстреле деревни Слободка - 09.02.2025 Украина.ру
"Очередной удар нацистов по мирной инфраструктуре": Хинштейн рассказал об обстреле деревни Слободка
В результате обстрела украинской армией деревни Слободка в Рыльском районе Курской области пострадали девять частных жилых домов. Об этом 9 февраля сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.
2025-02-09T14:05
2025-02-09T14:05
2025-02-09T14:05
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курская область
хинштейн
андрей белоусов
владимир путин
кто
обстрелы
мирные жители
всу
военные преступления
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В обстрелянной Слободке выбиты стёкла и повреждена кровля, сообщил Хинштейн. По его словам, коммунальная инфраструктура деревни не пострадала."По моему поручению на место выезжал глава Рыльского района Андрей Белоусов, он лично удостоверился в том, что пострадавших среди населения, слава Богу, нет", - проинформировал врио губернатора.Он также сообщил, что уже ведутся работы по закрытию теплового контура. Районная комиссия проводит обследование повреждений и в целом ситуация контролируемая.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее в новостях: Песков рассказал об оказании помощи жителям Курской области
https://ukraina.ru/20250205/1060854347.html
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новости, курская область, хинштейн, андрей белоусов, владимир путин, кто, обстрелы, мирные жители, всу, военные преступления
Новости, Курская область, Хинштейн, Андрей Белоусов, Владимир Путин, КТО, обстрелы, мирные жители, ВСУ, Военные преступления
"Очередной удар нацистов по мирной инфраструктуре": Хинштейн рассказал об обстреле деревни Слободка
В результате обстрела украинской армией деревни Слободка в Рыльском районе Курской области пострадали девять частных жилых домов. Об этом 9 февраля сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.