https://ukraina.ru/20250209/1060932697.html

"Очередной удар нацистов по мирной инфраструктуре": Хинштейн рассказал об обстреле деревни Слободка

"Очередной удар нацистов по мирной инфраструктуре": Хинштейн рассказал об обстреле деревни Слободка - 09.02.2025 Украина.ру

"Очередной удар нацистов по мирной инфраструктуре": Хинштейн рассказал об обстреле деревни Слободка

В результате обстрела украинской армией деревни Слободка в Рыльском районе Курской области пострадали девять частных жилых домов. Об этом 9 февраля сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

2025-02-09T14:05

2025-02-09T14:05

2025-02-09T14:05

новости

курская область

хинштейн

андрей белоусов

владимир путин

кто

обстрелы

мирные жители

всу

военные преступления

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0b/1059585478_0:184:1200:859_1920x0_80_0_0_58d5b5df7d0bc31155cd18a60da30f80.png.webp

В обстрелянной Слободке выбиты стёкла и повреждена кровля, сообщил Хинштейн. По его словам, коммунальная инфраструктура деревни не пострадала."По моему поручению на место выезжал глава Рыльского района Андрей Белоусов, он лично удостоверился в том, что пострадавших среди населения, слава Богу, нет", - проинформировал врио губернатора.Он также сообщил, что уже ведутся работы по закрытию теплового контура. Районная комиссия проводит обследование повреждений и в целом ситуация контролируемая.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее в новостях: Песков рассказал об оказании помощи жителям Курской области

https://ukraina.ru/20250205/1060854347.html

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, хинштейн, андрей белоусов, владимир путин, кто, обстрелы, мирные жители, всу, военные преступления