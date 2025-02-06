Песков рассказал об оказании помощи жителям Курской области - 06.02.2025 Украина.ру
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Песков рассказал об оказании помощи жителям Курской области
Песков рассказал об оказании помощи жителям Курской области - 06.02.2025 Украина.ру
Песков рассказал об оказании помощи жителям Курской области
Российские власти делают все возможное для оказания помощи жителям Курской области, находящимся на подконтрольных ВСУ территориях. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-02-06T14:17
2025-02-06T14:17
новости
курская область
дмитрий песков
россия
владимир путин
хинштейн
вооруженные силы украины
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"Конечно же, власти делают все, что можно, для оказания помощи нашим людям, нашим гражданам, оказавшимся в такой сложной ситуации из-за агрессивных действий киевского режима", - заверил Песков.Он добавил, что обсуждение возможности организации гуманитарного коридора в Курской области зависит от контактов по линии военных, которые не могут быть публичными.Подробнее об обстановке в регионе - в материале Путин заслушал доклад Хинштейна о ситуации в Курской области на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, дмитрий песков, россия, владимир путин, хинштейн, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин, Хинштейн, Вооруженные силы Украины

Песков рассказал об оказании помощи жителям Курской области

14:17 06.02.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Российские власти делают все возможное для оказания помощи жителям Курской области, находящимся на подконтрольных ВСУ территориях. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Конечно же, власти делают все, что можно, для оказания помощи нашим людям, нашим гражданам, оказавшимся в такой сложной ситуации из-за агрессивных действий киевского режима", - заверил Песков.
Он добавил, что обсуждение возможности организации гуманитарного коридора в Курской области зависит от контактов по линии военных, которые не могут быть публичными.
Подробнее об обстановке в регионе - в материале Путин заслушал доклад Хинштейна о ситуации в Курской области на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьДмитрий ПесковРоссияВладимир ПутинХинштейнВооруженные силы Украины
 
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