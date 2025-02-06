https://ukraina.ru/20250206/1060868628.html
Песков рассказал об оказании помощи жителям Курской области
Песков рассказал об оказании помощи жителям Курской области - 06.02.2025 Украина.ру
Песков рассказал об оказании помощи жителям Курской области
Российские власти делают все возможное для оказания помощи жителям Курской области, находящимся на подконтрольных ВСУ территориях. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-02-06T14:17
2025-02-06T14:17
2025-02-06T14:17
новости
курская область
дмитрий песков
россия
владимир путин
хинштейн
вооруженные силы украины
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"Конечно же, власти делают все, что можно, для оказания помощи нашим людям, нашим гражданам, оказавшимся в такой сложной ситуации из-за агрессивных действий киевского режима", - заверил Песков.Он добавил, что обсуждение возможности организации гуманитарного коридора в Курской области зависит от контактов по линии военных, которые не могут быть публичными.Подробнее об обстановке в регионе - в материале Путин заслушал доклад Хинштейна о ситуации в Курской области на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, дмитрий песков, россия, владимир путин, хинштейн, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин, Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Песков рассказал об оказании помощи жителям Курской области
Российские власти делают все возможное для оказания помощи жителям Курской области, находящимся на подконтрольных ВСУ территориях. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Конечно же, власти делают все, что можно, для оказания помощи нашим людям, нашим гражданам, оказавшимся в такой сложной ситуации из-за агрессивных действий киевского режима", - заверил Песков.
Он добавил, что обсуждение возможности организации гуманитарного коридора в Курской области зависит от контактов по линии военных, которые не могут быть публичными.
Подробнее об обстановке в регионе - в материале Путин заслушал доклад Хинштейна о ситуации в Курской области на сайте Украина.ру.