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Запад создал на Украине убийцу ценой разрушения экономик ЕС – Захарова

Запад создал на Украине убийцу ценой разрушения экономик ЕС – Захарова - 09.02.2025 Украина.ру

Запад создал на Украине убийцу ценой разрушения экономик ЕС – Захарова

Милитаризация Украины дорого обошлась Западу и мировой экономике в целом. Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2025-02-09T11:20

2025-02-09T11:20

2025-02-09T11:20

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“Все понимают, что, по сути, они создали вот такого убийцу, киевский режим, оснастили его по краю, буквально, или до края, или уже через край, - сказала Захарова. - А кроме уничтожения самой Украины руками же этого киевского режима, собственно говоря, не получили ничего из искомого. Ну, если не брать разрушенную экономику некоторых стран, ведущих стран Европейского Союза, разрушенные логистические мировые цепочки, если не брать нанесение удара по тому же самому развитию, мировому развитию, о котором они все время говорят”.По мнению Захаровой, на Западе видят и понимают масштабы сотворённого им разрушения экономик стран ЕС.Также Захарова обратила внимание на неусвоенный Западом урок. Об этом, по её мнению, говорит недавняя поставка французских истребителей Mirage 2000 на Украину.“Это очередное действо, которое, к сожалению, загоняет ситуацию в еще больший тупик для Запада и для киевского режима”, - констатировала официальный представитель МИД России, характеризуя военные поставки Парижа.Экспертное мнение на эту тему: "Эти самолеты — хорошая мишень": Кнутов рассказал, какая судьба ждет на Украине истребители Mirage 2000

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