Запад создал на Украине убийцу ценой разрушения экономик ЕС – Захарова - 09.02.2025 Украина.ру
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Запад создал на Украине убийцу ценой разрушения экономик ЕС – Захарова
Запад создал на Украине убийцу ценой разрушения экономик ЕС – Захарова - 09.02.2025 Украина.ру
Запад создал на Украине убийцу ценой разрушения экономик ЕС – Захарова
Милитаризация Украины дорого обошлась Западу и мировой экономике в целом. Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025-02-09T11:20
2025-02-09T11:20
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“Все понимают, что, по сути, они создали вот такого убийцу, киевский режим, оснастили его по краю, буквально, или до края, или уже через край, - сказала Захарова. - А кроме уничтожения самой Украины руками же этого киевского режима, собственно говоря, не получили ничего из искомого. Ну, если не брать разрушенную экономику некоторых стран, ведущих стран Европейского Союза, разрушенные логистические мировые цепочки, если не брать нанесение удара по тому же самому развитию, мировому развитию, о котором они все время говорят”.По мнению Захаровой, на Западе видят и понимают масштабы сотворённого им разрушения экономик стран ЕС.Также Захарова обратила внимание на неусвоенный Западом урок. Об этом, по её мнению, говорит недавняя поставка французских истребителей Mirage 2000 на Украину.“Это очередное действо, которое, к сожалению, загоняет ситуацию в еще больший тупик для Запада и для киевского режима”, - констатировала официальный представитель МИД России, характеризуя военные поставки Парижа.Экспертное мнение на эту тему: "Эти самолеты — хорошая мишень": Кнутов рассказал, какая судьба ждет на Украине истребители Mirage 2000
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новости, запад, украина, россия, мария захарова, ес, военная помощь, военная техника, сво, дипломатия, публичная дипломатия
Новости, Запад, Украина, Россия, Мария Захарова, ЕС, военная помощь, военная техника, СВО, дипломатия, публичная дипломатия

Запад создал на Украине убийцу ценой разрушения экономик ЕС – Захарова

11:20 09.02.2025
 
© commons.wikimedia.org / Tech. Sgt. Matt HechtMirage-2000
Mirage-2000 - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© commons.wikimedia.org / Tech. Sgt. Matt Hecht
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Милитаризация Украины дорого обошлась Западу и мировой экономике в целом. Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
“Все понимают, что, по сути, они создали вот такого убийцу, киевский режим, оснастили его по краю, буквально, или до края, или уже через край, - сказала Захарова. - А кроме уничтожения самой Украины руками же этого киевского режима, собственно говоря, не получили ничего из искомого. Ну, если не брать разрушенную экономику некоторых стран, ведущих стран Европейского Союза, разрушенные логистические мировые цепочки, если не брать нанесение удара по тому же самому развитию, мировому развитию, о котором они все время говорят”.
По мнению Захаровой, на Западе видят и понимают масштабы сотворённого им разрушения экономик стран ЕС.
“Они же видят и свои экономические показатели, они понимают, что сотворили с экономикой Евросоюза, - отметила Захарова. - Они, я думаю, прочувствовали, что такое жить без ресурсов, которые поставляла Россия и делала на взаимовыгодной основе, стабильно снабжая ЕС возможностью и для экономического роста, и для реализации намеченных планов промышленности, экономики, здравоохранения и так далее”.
Также Захарова обратила внимание на неусвоенный Западом урок. Об этом, по её мнению, говорит недавняя поставка французских истребителей Mirage 2000 на Украину.
“Это очередное действо, которое, к сожалению, загоняет ситуацию в еще больший тупик для Запада и для киевского режима”, - констатировала официальный представитель МИД России, характеризуя военные поставки Парижа.
Экспертное мнение на эту тему: "Эти самолеты — хорошая мишень": Кнутов рассказал, какая судьба ждет на Украине истребители Mirage 2000
 
НовостиЗападУкраинаРоссияМария ЗахароваЕСвоенная помощьвоенная техникаСВОдипломатияпубличная дипломатия
 
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