"Эти самолеты — хорошая мишень": Кнутов рассказал, какая судьба ждет на Украине истребители Mirage 2000
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПодготовка к проведению международного авиасалона в Ле Бурже
Самолеты — хорошая мишень, что подтверждает недавняя информация о том, что российский Су-35 сбил F-16 ракетой воздух-воздух. Подобная судьба ждет и французские самолеты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
В четверг, 6 февраля, глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первые самолеты Mirage 2000 прибыли на Украину. Ранее Владимир Зеленский заявлял о том, что Украина получит на вооружение французские истребители.
По мнению эксперта, Mirage 2000 — это старые машины, снятые с вооружения во Франции. Именно поэтому порядка пяти таких машин должны передать киевскому режиму. Но такое небольшое количество самолетов не может изменить ситуацию на фронте, считает Кнутов.
"Эти самолеты — хорошая мишень, что подтверждает недавняя информация о том, что наш Су-35 сбил F-16 ракетой воздух-воздух. Погиб летчик, которым ВВС Украины очень гордились. Подобная судьба ждет и французские самолеты. Скорее всего, эти машины буду применяться для решения задач ПВО", — подчеркнул он.
Кнутов отметил, что недавно проводились учения, в них были задействованы украинские МиГ-29, Су-27 и F-16, там отрабатывалось применение планирующих французских бомб и ракет Scalp. Но боевого применения такие смешанные группы самолетов пока не продемонстрировали, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале Евгений Норин: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию на сайте Украина.ру.