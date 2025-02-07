https://ukraina.ru/20250207/1060878650.html

"Эти самолеты — хорошая мишень": Кнутов рассказал, какая судьба ждет на Украине истребители Mirage 2000

"Эти самолеты — хорошая мишень": Кнутов рассказал, какая судьба ждет на Украине истребители Mirage 2000 - 07.02.2025 Украина.ру

"Эти самолеты — хорошая мишень": Кнутов рассказал, какая судьба ждет на Украине истребители Mirage 2000

Самолеты — хорошая мишень, что подтверждает недавняя информация о том, что российский Су-35 сбил F-16 ракетой воздух-воздух. Подобная судьба ждет и французские самолеты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов

2025-02-07T04:15

2025-02-07T04:15

2025-02-07T04:15

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самолет

ввс украины

mirage

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В четверг, 6 февраля, глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первые самолеты Mirage 2000 прибыли на Украину. Ранее Владимир Зеленский заявлял о том, что Украина получит на вооружение французские истребители.По мнению эксперта, Mirage 2000 — это старые машины, снятые с вооружения во Франции. Именно поэтому порядка пяти таких машин должны передать киевскому режиму. Но такое небольшое количество самолетов не может изменить ситуацию на фронте, считает Кнутов.Кнутов отметил, что недавно проводились учения, в них были задействованы украинские МиГ-29, Су-27 и F-16, там отрабатывалось применение планирующих французских бомб и ракет Scalp. Но боевого применения такие смешанные группы самолетов пока не продемонстрировали, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Евгений Норин: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250206/1060851795.html

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новости, украина, франция, f-16, су-35, миг-29, юрий кнутов, самолет, ввс украины, mirage, авиация, сво, спецоперация, пво, авиабомбы