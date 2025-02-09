https://ukraina.ru/20250209/1060885669.html

“Боги войны” сейчас другие: Стешин рассказал о работе авиации и артиллерии ВС РФ

“Боги войны” сейчас другие: Стешин рассказал о работе авиации и артиллерии ВС РФ - 09.02.2025 Украина.ру

“Боги войны” сейчас другие: Стешин рассказал о работе авиации и артиллерии ВС РФ

Авиация продолжает функционировать в более размеренном темпе, а вот работа артиллерии затруднена из-за БПЛА противника. Но главное оружие сейчас другое. Это устройства за 40 долларов с китайскими моторчиками

2025-02-09T09:45

2025-02-09T09:45

2025-02-09T09:45

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.Он добавил, что “боги войны” сейчас другие: это устройства за 40 долларов с китайскими моторчиками.Полный текст интервью Дмитрия Стешина: Запорожье - самый реальный город, который может попасть под удар накануне переговоров

https://ukraina.ru/20250205/1060825244.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, всу, вс рф, артиллерия, дроны, бпла, беспилотники