“Боги войны” сейчас другие: Стешин рассказал о работе авиации и артиллерии ВС РФ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Авиация продолжает функционировать в более размеренном темпе, а вот работа артиллерии затруднена из-за БПЛА противника. Но главное оружие сейчас другое. Это устройства за 40 долларов с китайскими моторчиками
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.
“Авиация работает. Правда, почему-то в последнее время мы не так часто стали применять ФАБы с УМПК. Может быть, мы их для чего-то копим. Работа артиллерии сейчас затруднена. В основном работают дальнобойные системы. Если же орудие находится в зоне действия дронов, то после двух-трех залпов ему приходится менять позицию, а на новой позиции приходиться заново пристреливаться”, — объяснил Стешин.
Он добавил, что “боги войны” сейчас другие: это устройства за 40 долларов с китайскими моторчиками.
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