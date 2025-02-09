“Боги войны” сейчас другие: Стешин рассказал о работе авиации и артиллерии ВС РФ - 09.02.2025 Украина.ру
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“Боги войны” сейчас другие: Стешин рассказал о работе авиации и артиллерии ВС РФ
“Боги войны” сейчас другие: Стешин рассказал о работе авиации и артиллерии ВС РФ - 09.02.2025 Украина.ру
“Боги войны” сейчас другие: Стешин рассказал о работе авиации и артиллерии ВС РФ
Авиация продолжает функционировать в более размеренном темпе, а вот работа артиллерии затруднена из-за БПЛА противника. Но главное оружие сейчас другое. Это устройства за 40 долларов с китайскими моторчиками
2025-02-09T09:45
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.Он добавил, что “боги войны” сейчас другие: это устройства за 40 долларов с китайскими моторчиками.Полный текст интервью Дмитрия Стешина: Запорожье - самый реальный город, который может попасть под удар накануне переговоров
https://ukraina.ru/20250205/1060825244.html
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новости, россия, украина, всу, вс рф, артиллерия, дроны, бпла, беспилотники
Новости, Россия, Украина, ВСУ, ВС РФ, артиллерия, дроны, БПЛА, беспилотники

“Боги войны” сейчас другие: Стешин рассказал о работе авиации и артиллерии ВС РФ

09:45 09.02.2025
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Авиация продолжает функционировать в более размеренном темпе, а вот работа артиллерии затруднена из-за БПЛА противника. Но главное оружие сейчас другое. Это устройства за 40 долларов с китайскими моторчиками
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.
“Авиация работает. Правда, почему-то в последнее время мы не так часто стали применять ФАБы с УМПК. Может быть, мы их для чего-то копим. Работа артиллерии сейчас затруднена. В основном работают дальнобойные системы. Если же орудие находится в зоне действия дронов, то после двух-трех залпов ему приходится менять позицию, а на новой позиции приходиться заново пристреливаться”, — объяснил Стешин.
Он добавил, что “боги войны” сейчас другие: это устройства за 40 долларов с китайскими моторчиками.
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Полный текст интервью Дмитрия Стешина: Запорожье - самый реальный город, который может попасть под удар накануне переговоров
 
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