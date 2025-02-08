https://ukraina.ru/20250208/1060924409.html

Удар по центру Макеевки, отражение атаки в Курской области. Итоги 8 февраля

Удар по центру Макеевки, отражение атаки в Курской области. Итоги 8 февраля - 08.02.2025 Украина.ру

Удар по центру Макеевки, отражение атаки в Курской области. Итоги 8 февраля

Украинские военные нанесли удар по центру Макеевки, погибла молодая женщина. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в курском приграничье и отразила контратак

2025-02-08T18:09

2025-02-08T18:09

2025-02-08T18:09

эксклюзив

хроники

курская область

украина

денис пушилин

александр коц

макеевка

вооруженные силы украины

генштаб

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Об ударе Вооружённых сил Украины по Макеевке сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."ВФУ выбрали разгар выходного дня для удара по центру Макеевки. К сожалению, погибла молодая девушка. По предварительным данным, 10 человек ранены, включая ребенка. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Фрагменты сбитой ракеты упали в Центрально-Городском районе Макеевки. Повреждены многоквартирные дома, 15 автомобилей. Отдал распоряжение оказать всю необходимую помощь пострадавшим и заменить разбитые стекла в домах – в ближайшие дни будет морозно", — написал Пушилин в своём телеграм-канале.Пушилин назвал удар украинских военных местью мирному населению."Отступая, враг пытается отомстить тем, кому пока ещё может: мирному населению. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим!" — указал Пушилин.Житель Макеевки Владимир, квартира которого пострадала от удара, рассказал в комментарии телеграм-каналу "Донбасс решает" о том, как пережил обстрел."Окна нет, балкона нет, там дверей на балконе нет", - отметил он.По словам Владимира, он как раз обедал, когда ВСУ нанесли удар."Как раз кушали с женой, обедали. Нас выкинуло в коридор. Мы сразу ползком заползли в ванную. Две минуты посидели, пошёл по квартире смотреть: кошмарище полнейшее. Окно, которое выходит на ту сторону дома — его тоже. Насквозь — выбиты все окна", - отметил Владимир.Ещё один макеевчанин также рассказал, как пережил обстрел."Где-то в полтретьего сидели дома или во сколько там. Бабахнуло. Все перепугались. Жена и дочка сидели здесь, а я — там на диване бил. Перепугались, конечно. Я сидел, телевизор смотрел. На меня рама вылетела", — описал он происходившее.В квартире у мужчины были выбиты окна.По информации телеграм-канала "Донбасс решает", удар был такой силы, что насквозь прошило девятиэтажный дом."Осколки предположительно "Хаймарса" ударили по одной из крупнейших автостанций промышленного города. Повреждены многоквартирные дома, сгорели до двух десятков автомобилей. На месте трагедии продолжают работать сотрудники экстренных служб, оказывается вся необходимая помощь", — также указывалось в публикации телеграм-канала со ссылкой на главу Макеевки Владислава Ключарова.Российский военкор Евгений Поддубный отметил, что боевой целесообразности в ударе по Макеевке не было."Макеевка, город-спутник Донецка, переживает новую трагедию: сегодня удар ВСУ унёс жизнь молодой девушки и покалечил как минимум 10 человек, включая ребёнка. Целью боевики выбрали людное место - район автостанции, где в любой день по определению всегда большое количество горожан. Боевой целесообразности бить по такому объекту нет никакой. Но украинские формирования наносят удары по принципу террористических атак. Профильные ведомства наверняка уже определили - откуда был выход украинских ракет. По мере продвижения наших войск и эти позиции ВСУ будут уничтожены. Нужно время. И терпение. Соболезнуем близким погибшей. Скорейшего выздоровления пострадавшим", — написал он в своём телеграм-канале.Его коллега — военкор Александр Коц — отметил, что для претовращения подобных ударов следует сдвигать линию фронта на запад."ВСУ ударили по Макеевке. Украинские артиллеристы нанесли удар по Макеевке, ближайшему пригороду Донецка. ВСУ, как всегда, в своем репертуаре - отыгрываются за собственные поражения (неудачный контрнаступ на Курщине, потеря Торецка) на мирных гражданах. Вероятнее всего удар нанесла РСЗО HIMARS, чьи управляемые реактивные снаряды M30 и M31 имеют дальность до 84 километров. "Стволкой" и советскими РСЗО противник до сюда уже не добивает. Значит надо и дальше двигать линию фронта на запад. И активнее выслеживать "химари" с воздуха", — указал Коц.Таким образом, Украина продолжает использовать американское оружие для ударов по мирным жителям.Отражение атаки в Курской областиРоссийская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в курском приграничье и отразила контратаку, сообщили в Минобороны России."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Малая Локня, Мирный, Никольский, Свердликово, Суджа и Южный. Отражена одна контратака противника", — отмечалось в сводке Минобороны РФ.Там же указывалось, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Викторовка, Гуево, Дмитрюков, Замостье, 1-й Княжий, Косица, Кругленькое, Куриловка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новая Сорочина, Рубанщина, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.На Украине ряд источников сообщил о том, что украинские военные могут потерять ещё ряд населённых пунктов."Наш источник в Генштабе рассказал, что после указаний Ермака продолжить наступательную операцию в Курской области и добиться обязательно результата, для демонстрации наступательных возможностей ВСУ. Сырский вынужден был вводить резервы из Сумской области и бросать их в бой с ходу, что привело к новым потерям в технике, за три дня мы потеряли почти 100 единиц, если нам не получиться закрепиться за Черкасскую Конопельку и Фанасеевку, то это будет самая большая неудача ВСУ", — отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Резидент".В Курской области продолжаются ожесточённые бои.Об обстановке на фронтах - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджей, ВС РФ продвигаются по всей линии фронта".

https://ukraina.ru/20250208/1060919071.html

https://ukraina.ru/20250208/1060916133.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, курская область, украина, денис пушилин, александр коц, макеевка, вооруженные силы украины, генштаб