ВСУ обстреляли Макеевку из HIMARS — мэр города
Подразделения украинских формирований нанесли удар по центру Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате которого погибла девушка и были ранены десять человек, из РСЗО HIMARS. Об этом 8 февраля телеканалу "Звезда" сообщил мэр города Владислав Ключаров
Днем субботы ВСУ нанесли удар по Центрально-Городскому району Макеевки. В результате атаки погибла молодая девушка, а среди раненых оказался ребенок. Тогда советник главы ДНР Игорь Кимаковский телеканалу "Звезда" заявил, что украинские военные могли нанести удар ракетами с фугасной боевой частью. По его словам, на это указывает характер разрушений.
Ключаров сообщил, что часть людей, чьи квартиры пострадали, были переправлены в пункт временного размещения. Все еще проводится осмотр повреждений, и как только он завершится, с жителями проведут встречу, чтобы составить дальнейший план действий, добавил мэр города.
16:41Предположительно ракетами с фугасной боевой частью: ВСУ ударили по центру Макеевки. Есть жертвыВооруженные силы Украины нанесли удар по Центрально-Городскому району Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Атака могла быть совершена ракетами с фугасной боевой частью. Погибла молодая девушка, а ранены не менее десяти человек. Об этом 8 февраля сообщил глава региона Денис Пушилин
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