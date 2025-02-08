ВСУ обстреляли Макеевку из HIMARS — мэр города - 08.02.2025 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Макеевку из HIMARS — мэр города
ВСУ обстреляли Макеевку из HIMARS — мэр города - 08.02.2025 Украина.ру
ВСУ обстреляли Макеевку из HIMARS — мэр города
Подразделения украинских формирований нанесли удар по центру Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате которого погибла девушка и были ранены десять человек, из РСЗО HIMARS. Об этом 8 февраля телеканалу "Звезда" сообщил мэр города Владислав Ключаров
2025-02-08T17:56
2025-02-08T17:56
новости
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
himars
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Днем субботы ВСУ нанесли удар по Центрально-Городскому району Макеевки. В результате атаки погибла молодая девушка, а среди раненых оказался ребенок. Тогда советник главы ДНР Игорь Кимаковский телеканалу "Звезда" заявил, что украинские военные могли нанести удар ракетами с фугасной боевой частью. По его словам, на это указывает характер разрушений.Ключаров сообщил, что часть людей, чьи квартиры пострадали, были переправлены в пункт временного размещения. Все еще проводится осмотр повреждений, и как только он завершится, с жителями проведут встречу, чтобы составить дальнейший план действий, добавил мэр города. В то же время в сети активно обсуждается интервью Владимира Зеленского, в котором глава киевского режима рассказал, на каких условиях 18-летние граждане Украины отправятся на фронт. Подробности в материале Зеленский готовит молодежи участь "мясных штурмов" под предлогом выгодных контрактов — депутат ГД
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новости, донецкая народная республика, макеевка, днр, россия, украина, вооруженные силы украины, himars
Новости, Донецкая Народная Республика, Макеевка, ДНР, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, HIMARS

ВСУ обстреляли Макеевку из HIMARS — мэр города

17:56 08.02.2025
 
© commons.wikimedia.org / U.S. Army photoHIMARS
HIMARS - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© commons.wikimedia.org / U.S. Army photo
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Подразделения украинских формирований нанесли удар по центру Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате которого погибла девушка и были ранены десять человек, из РСЗО HIMARS. Об этом 8 февраля телеканалу "Звезда" сообщил мэр города Владислав Ключаров
Днем субботы ВСУ нанесли удар по Центрально-Городскому району Макеевки. В результате атаки погибла молодая девушка, а среди раненых оказался ребенок. Тогда советник главы ДНР Игорь Кимаковский телеканалу "Звезда" заявил, что украинские военные могли нанести удар ракетами с фугасной боевой частью. По его словам, на это указывает характер разрушений.
Ключаров сообщил, что часть людей, чьи квартиры пострадали, были переправлены в пункт временного размещения. Все еще проводится осмотр повреждений, и как только он завершится, с жителями проведут встречу, чтобы составить дальнейший план действий, добавил мэр города.
16:41
Предположительно ракетами с фугасной боевой частью: ВСУ ударили по центру Макеевки. Есть жертвыВооруженные силы Украины нанесли удар по Центрально-Городскому району Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Атака могла быть совершена ракетами с фугасной боевой частью. Погибла молодая девушка, а ранены не менее десяти человек. Об этом 8 февраля сообщил глава региона Денис Пушилин
В то же время в сети активно обсуждается интервью Владимира Зеленского, в котором глава киевского режима рассказал, на каких условиях 18-летние граждане Украины отправятся на фронт. Подробности в материале Зеленский готовит молодежи участь "мясных штурмов" под предлогом выгодных контрактов — депутат ГД
 
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Заголовок открываемого материала
18:09Удар по центру Макеевки, отражение атаки в Курской области. Итоги 8 февраля
17:56ВСУ обстреляли Макеевку из HIMARS — мэр города
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16:41Предположительно ракетами с фугасной боевой частью: ВСУ ударили по центру Макеевки. Есть жертвы
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