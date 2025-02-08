https://ukraina.ru/20250208/1060924145.html

ВСУ обстреляли Макеевку из HIMARS — мэр города

ВСУ обстреляли Макеевку из HIMARS — мэр города - 08.02.2025 Украина.ру

ВСУ обстреляли Макеевку из HIMARS — мэр города

Подразделения украинских формирований нанесли удар по центру Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате которого погибла девушка и были ранены десять человек, из РСЗО HIMARS. Об этом 8 февраля телеканалу "Звезда" сообщил мэр города Владислав Ключаров

2025-02-08T17:56

2025-02-08T17:56

2025-02-08T17:56

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Днем субботы ВСУ нанесли удар по Центрально-Городскому району Макеевки. В результате атаки погибла молодая девушка, а среди раненых оказался ребенок. Тогда советник главы ДНР Игорь Кимаковский телеканалу "Звезда" заявил, что украинские военные могли нанести удар ракетами с фугасной боевой частью. По его словам, на это указывает характер разрушений.Ключаров сообщил, что часть людей, чьи квартиры пострадали, были переправлены в пункт временного размещения. Все еще проводится осмотр повреждений, и как только он завершится, с жителями проведут встречу, чтобы составить дальнейший план действий, добавил мэр города. В то же время в сети активно обсуждается интервью Владимира Зеленского, в котором глава киевского режима рассказал, на каких условиях 18-летние граждане Украины отправятся на фронт. Подробности в материале Зеленский готовит молодежи участь "мясных штурмов" под предлогом выгодных контрактов — депутат ГД

https://ukraina.ru/20250208/1060923367.html

донецкая народная республика

макеевка

днр

россия

украина

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новости, донецкая народная республика, макеевка, днр, россия, украина, вооруженные силы украины, himars