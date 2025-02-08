Балансирует на грани "искусственной комы": Лукашевич раскрыл, что происходит с ОБСЕ - 08.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250208/1060924043.html
Балансирует на грани "искусственной комы": Лукашевич раскрыл, что происходит с ОБСЕ
Балансирует на грани "искусственной комы": Лукашевич раскрыл, что происходит с ОБСЕ - 08.02.2025 Украина.ру
Балансирует на грани "искусственной комы": Лукашевич раскрыл, что происходит с ОБСЕ
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) балансирует на грани "искусственной комы". Ее выживание зависит от действий председателя Финляндии. Об этом 8 февраля агентству РИА Новости заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич
2025-02-08T17:28
2025-02-08T17:28
новости
финляндия
россия
европа
лукашевич
обсе
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/15/1041061950_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68f451f8cbb9be33b11825215d9f9995.jpg
По его словам, российская сторона напутствовала министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен "осмотрительно и мудро выстраивать совместную работу, строго соблюдать правила процедуры и беречь консенсусный принцип принятия решений как гарантию учета интересов всех без исключения государств-участников".Между тем энергетический кризис может подкрасться к странам Европы. Подробности в материале Евросоюз предупредили о последствиях из-за выхода стран Балтии из энергокольца
финляндия
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/15/1041061950_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_dc88d05ce5e064764baf688da44c3a99.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, финляндия, россия, европа, лукашевич, обсе, ес
Новости, Финляндия, Россия, Европа, Лукашевич, ОБСЕ, ЕС

Балансирует на грани "искусственной комы": Лукашевич раскрыл, что происходит с ОБСЕ

17:28 08.02.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) балансирует на грани "искусственной комы". Ее выживание зависит от действий председателя Финляндии. Об этом 8 февраля агентству РИА Новости заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич
"Ближайшее будущее организации будет зависеть от практических шагов Финляндии в качестве действующего председателя. Мы не скрываем: ОБСЕ балансирует на грани "искусственной комы". Если финнам удастся не допустить скатывания в неконсенсусную плоскость и направить работу в русло реального диалога, шансы на политическое выживание организации останутся", — считает Лукашевич.
По его словам, российская сторона напутствовала министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен "осмотрительно и мудро выстраивать совместную работу, строго соблюдать правила процедуры и беречь консенсусный принцип принятия решений как гарантию учета интересов всех без исключения государств-участников".
Между тем энергетический кризис может подкрасться к странам Европы. Подробности в материале Евросоюз предупредили о последствиях из-за выхода стран Балтии из энергокольца
 
НовостиФинляндияРоссияЕвропаЛукашевичОБСЕЕС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:09Удар по центру Макеевки, отражение атаки в Курской области. Итоги 8 февраля
17:56ВСУ обстреляли Макеевку из HIMARS — мэр города
17:28Балансирует на грани "искусственной комы": Лукашевич раскрыл, что происходит с ОБСЕ
17:15Как США будут разлагать Россию после закрытия USAID и чем мы можем ответить на Западе — Чаленко
16:56Зеленский готовит молодежи участь "мясных штурмов" под предлогом выгодных контрактов — депутат ГД
16:41Предположительно ракетами с фугасной боевой частью: ВСУ ударили по центру Макеевки. Есть жертвы
16:17Евросоюз предупредили о последствиях из-за выхода стран Балтии из энергокольца
16:04Как Никита Джигурда стал врагом Украины? Почем любовь Анджелины Джоли? Бордель в доме мэра Кличко
15:52Развернуться на Киев: житель Запорожья рассказал о "тайном" желании многих солдат ВСУ
15:35Лишь бы не призвали: украинцы рвутся из-за рубежа в Россию
15:09Оператор рассказал, как на России сказался выход стран Балтии из энергокольца
14:19Несите другого Келлога: эксперты о мирных порывах США
13:12"Джо, ты уволен!": Трамп ограничил Байдену доступ к секретной информации, вернув должок
13:00Зеленского прогнули на кровь молодых, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 февраля
12:49Минобороны РФ сообщило, сколько беспилотников ВСУ было сбито в ночь на 8 февраля
12:44Время встревоженных соросят. Как антикоррупционеры в Украине поедают друг друга
12:37Какие убойные аргументы Россия может предъявить Трампу во время жёсткого торга - Баранчик
12:21"Надеюсь, Трамп не купится": на Западе предостерегли США перед сделкой с Зеленским
12:12Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджей, ВС РФ продвигаются по всей линии фронта
11:40Неделя в фотографиях. Вызовы Трампа, провальный контрнаступ ВСУ, газовые игры и пойманные диверсантки
Лента новостейМолния