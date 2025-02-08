Балансирует на грани "искусственной комы": Лукашевич раскрыл, что происходит с ОБСЕ
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) балансирует на грани "искусственной комы". Ее выживание зависит от действий председателя Финляндии. Об этом 8 февраля агентству РИА Новости заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич
"Ближайшее будущее организации будет зависеть от практических шагов Финляндии в качестве действующего председателя. Мы не скрываем: ОБСЕ балансирует на грани "искусственной комы". Если финнам удастся не допустить скатывания в неконсенсусную плоскость и направить работу в русло реального диалога, шансы на политическое выживание организации останутся", — считает Лукашевич.
По его словам, российская сторона напутствовала министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен "осмотрительно и мудро выстраивать совместную работу, строго соблюдать правила процедуры и беречь консенсусный принцип принятия решений как гарантию учета интересов всех без исключения государств-участников".
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