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Балансирует на грани "искусственной комы": Лукашевич раскрыл, что происходит с ОБСЕ

Балансирует на грани "искусственной комы": Лукашевич раскрыл, что происходит с ОБСЕ - 08.02.2025 Украина.ру

Балансирует на грани "искусственной комы": Лукашевич раскрыл, что происходит с ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) балансирует на грани "искусственной комы". Ее выживание зависит от действий председателя Финляндии. Об этом 8 февраля агентству РИА Новости заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич

2025-02-08T17:28

2025-02-08T17:28

2025-02-08T17:28

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По его словам, российская сторона напутствовала министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен "осмотрительно и мудро выстраивать совместную работу, строго соблюдать правила процедуры и беречь консенсусный принцип принятия решений как гарантию учета интересов всех без исключения государств-участников".Между тем энергетический кризис может подкрасться к странам Европы. Подробности в материале Евросоюз предупредили о последствиях из-за выхода стран Балтии из энергокольца

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, финляндия, россия, европа, лукашевич, обсе, ес