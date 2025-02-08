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Предположительно ракетами с фугасной боевой частью: ВСУ ударили по центру Макеевки. Есть жертвы

Предположительно ракетами с фугасной боевой частью: ВСУ ударили по центру Макеевки. Есть жертвы - 08.02.2025 Украина.ру

Предположительно ракетами с фугасной боевой частью: ВСУ ударили по центру Макеевки. Есть жертвы

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Центрально-Городскому району Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Атака могла быть совершена ракетами с фугасной боевой частью. Погибла молодая девушка, а ранены не менее десяти человек. Об этом 8 февраля сообщил глава региона Денис Пушилин

2025-02-08T16:41

2025-02-08T16:41

2025-02-08T16:41

новости

донецкая народная республика

макеевка

днр

вооруженные силы украины

денис пушилин

игорь кимаковский

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По данным агентства РИА Новости, удар пришелся на станцию, есть пострадавшие и один погибший мирный житель. Между тем глава ДНР Денис Пушилин в своем Телеграм-канале написал, что погибшая — молодая девушка, а еще как минимум десять человек были ранены, включая ребенка. В соцсетях распространяются видео с места происшествия: на них виден пожар около жилого дома, который также охватил и автомобили, стоящие возле здания. Сам дом также получил повреждения: в нем частично выбиты окна и оконные рамы. На месте работают спасатели, пожарные и медики, передают российские СМИ.Помимо этого, советник главы ДНР Игорь Кимаковский телеканалу "Звезда" заявил, что ВСУ могли нанести удар ракетами с фугасной боевой частью. По его словам, на это указывает характер разрушений.О том, какие настроения преобладают в рядах ВСУ — в материале Развернуться на Киев: житель Запорожья рассказал о "тайном" желании многих солдат ВСУ

донецкая народная республика

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днр

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новости, донецкая народная республика, макеевка, днр, вооруженные силы украины, денис пушилин, игорь кимаковский