Развернуться на Киев: житель Запорожья рассказал о "тайном" желании многих солдат ВСУ - 08.02.2025 Украина.ру
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Развернуться на Киев: житель Запорожья рассказал о "тайном" желании многих солдат ВСУ
Развернуться на Киев: житель Запорожья рассказал о "тайном" желании многих солдат ВСУ - 08.02.2025 Украина.ру
Развернуться на Киев: житель Запорожья рассказал о "тайном" желании многих солдат ВСУ
Константин — житель города Запорожье, который остается подконтрольным ВСУ, рассказал агентству РИА Новости о том, что еще с 2023 года слышал от многих украинских военных об их желании свергнуть киевский режим
2025-02-08T15:52
2025-02-08T15:52
новости
украина
киев
запорожье
вооруженные силы украины
всу
потери всу
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Тем временем генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров сообщил о том, что за 2024 год в генконсульство в США по вопросу получения российского паспорта обратились 54 гражданина Украины. По словам Захарова, "всплеск обращений" по получению российского гражданства в генконсульстве России в Нью-Йорке был замечен после требований украинских властей о постановке на учет призывников за рубежом.О том, что в это же время проворачивают спецслужбы Украины — в материале Взрыв происходит при включении FPV-очков: Рогов рассказал о "тактике бандеровских террористов"
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новости, украина, киев, запорожье, вооруженные силы украины, всу, потери всу
Новости, Украина, Киев, Запорожье, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ

Развернуться на Киев: житель Запорожья рассказал о "тайном" желании многих солдат ВСУ

15:52 08.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Константин — житель города Запорожье, который остается подконтрольным ВСУ, рассказал агентству РИА Новости о том, что еще с 2023 года слышал от многих украинских военных об их желании свергнуть киевский режим

"Многие хотят развернуться и пойти на Киев. Такое я слышал в милиции (полиции Украины - Ред.), в армии, от них такое слышал. Еще с 2023 года такое было", — заявил Константин, отметив, что "это не одиночные голоса, так говорят многие".

Тем временем генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров сообщил о том, что за 2024 год в генконсульство в США по вопросу получения российского паспорта обратились 54 гражданина Украины.
По словам Захарова, "всплеск обращений" по получению российского гражданства в генконсульстве России в Нью-Йорке был замечен после требований украинских властей о постановке на учет призывников за рубежом.
15:35
Лишь бы не призвали: украинцы рвутся из-за рубежа в РоссиюЗа 2024 год в генконсульство в США по вопросу получения российского паспорта обратились 54 гражданина Украины. Об этом 8 февраля сообщил генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров
О том, что в это же время проворачивают спецслужбы Украины — в материале Взрыв происходит при включении FPV-очков: Рогов рассказал о "тактике бандеровских террористов"
 
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