https://ukraina.ru/20250208/1060921881.html
Развернуться на Киев: житель Запорожья рассказал о "тайном" желании многих солдат ВСУ
Развернуться на Киев: житель Запорожья рассказал о "тайном" желании многих солдат ВСУ - 08.02.2025 Украина.ру
Развернуться на Киев: житель Запорожья рассказал о "тайном" желании многих солдат ВСУ
Константин — житель города Запорожье, который остается подконтрольным ВСУ, рассказал агентству РИА Новости о том, что еще с 2023 года слышал от многих украинских военных об их желании свергнуть киевский режим
2025-02-08T15:52
2025-02-08T15:52
2025-02-08T15:52
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Тем временем генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров сообщил о том, что за 2024 год в генконсульство в США по вопросу получения российского паспорта обратились 54 гражданина Украины. По словам Захарова, "всплеск обращений" по получению российского гражданства в генконсульстве России в Нью-Йорке был замечен после требований украинских властей о постановке на учет призывников за рубежом.О том, что в это же время проворачивают спецслужбы Украины — в материале Взрыв происходит при включении FPV-очков: Рогов рассказал о "тактике бандеровских террористов"
https://ukraina.ru/20250208/1060921530.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, киев, запорожье, вооруженные силы украины, всу, потери всу
Новости, Украина, Киев, Запорожье, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ
Развернуться на Киев: житель Запорожья рассказал о "тайном" желании многих солдат ВСУ
Константин — житель города Запорожье, который остается подконтрольным ВСУ, рассказал агентству РИА Новости о том, что еще с 2023 года слышал от многих украинских военных об их желании свергнуть киевский режим