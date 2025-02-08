https://ukraina.ru/20250208/1060921881.html

Развернуться на Киев: житель Запорожья рассказал о "тайном" желании многих солдат ВСУ

Развернуться на Киев: житель Запорожья рассказал о "тайном" желании многих солдат ВСУ - 08.02.2025 Украина.ру

Развернуться на Киев: житель Запорожья рассказал о "тайном" желании многих солдат ВСУ

Константин — житель города Запорожье, который остается подконтрольным ВСУ, рассказал агентству РИА Новости о том, что еще с 2023 года слышал от многих украинских военных об их желании свергнуть киевский режим

2025-02-08T15:52

2025-02-08T15:52

2025-02-08T15:52

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Тем временем генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров сообщил о том, что за 2024 год в генконсульство в США по вопросу получения российского паспорта обратились 54 гражданина Украины. По словам Захарова, "всплеск обращений" по получению российского гражданства в генконсульстве России в Нью-Йорке был замечен после требований украинских властей о постановке на учет призывников за рубежом.О том, что в это же время проворачивают спецслужбы Украины — в материале Взрыв происходит при включении FPV-очков: Рогов рассказал о "тактике бандеровских террористов"

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новости, украина, киев, запорожье, вооруженные силы украины, всу, потери всу