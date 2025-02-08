https://ukraina.ru/20250208/1060920613.html

Как Никита Джигурда стал врагом Украины? Почем любовь Анджелины Джоли? Бордель в доме мэра Кличко

Как Никита Джигурда стал врагом Украины? Почем любовь Анджелины Джоли? Бордель в доме мэра Кличко - 08.02.2025 Украина.ру

Как Никита Джигурда стал врагом Украины? Почем любовь Анджелины Джоли? Бордель в доме мэра Кличко

Ни дня без скандала! Таков принцип политической и общественной жизни на Украине. Что на этот раз?

2025-02-08T16:04

2025-02-08T16:04

2025-02-08T16:04

украина

киев

англия

владимир зеленский

кирилл буданов

валерий залужный

"азов"

рада

азовсталь

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Обсудим итоги скандальной социологии: какие партии пройдут в парламент будущей Украины?Этот опрос можно озаглавить так: "Англосаксы готовятся к выборам."Узнаем, за какой гонорар изображала любовь к Украине Анджелина Джоли.Почему Никита Джигурда представляет опасность "государственности и территориальной целостности" Украины.Почему мэра города Острог уволили за песни.И какие нации будут населять Украину в ближайшем будущем.А начнем с опроса, которому верить, конечно, полностью нельзя. Но изучать его нужно очень внимательно."Азов"* побеждает на УкраинеОпубликованы интересные результаты опроса общественного мнения.Онлайн опрос проводили "Деловая столица" и "Нью имидж груп".Результаты любых опросов на Украине сегодня не могут считаться достоверными. Но легко могут быть использованы как инструмент политической борьбы.Именно так мы и посмотрим на эти результаты: как на "политическое оружие".Согласно опросу, если бы выборы на Украине проводились сегодня, то победила бы условная "партия Залужного."За Залужного проголосовали бы 17 процентов из всех, кто участвовал в опросе. И почти 27 процентов из тех, кто точно определился с выбором.За Зеленского 8,5 процентов и 13,2 процента из тех, кто определился.За Порошенко 7 процентов и 11 процентов из тех, кто определился.По 5 процентов получили бы партии Юлии Тимошенко, Разумкова и Притулы.Это предсказуемые результаты.Без ЗалужногоНо гораздо интереснее следующий результат опроса. Без Залужного или без той партии, за которую уже собрался голосовать избиратель. Если условной "партии Залужного" не будет, впереди оказываются условные "партия Буданова", "партия Билецкого" и новая "третья штурмовая".В обществе есть "запрос на новые лица и военных", делают вывод исследователи.Но позвольте, какие же это новые лица?Буданов как многолетний ставленник английской МИ-6 с распиаренной легендой "он сам ходил на спецоперации". Его годами упорно проталкивают вперёд спецслужбы Королевства, несмотря на странную внешность и общий вид "мамин пирожок".Может быть, под этой одутловатой фигурой и вечно обиженным выражением лица скрывается бравый боец невидимого фронта? А жабка в его аквариуме как "альтер эго" Буданова - это для отвода глаз? На самом деле Буданов - мощный хищник, гроза лесов?Конечно, нет. Сколько бы ни пыжился Буданов, который вечно угрожает и изображает из себя супер шпиона.Это дутая фигура, но давно и прочно распиаренная "старшими товарищами".Билецкий - как многолетний лидер нацистского "Азова", проживающий в Киеве и отдыхающий на курортах, тоже конечно, не подходит ни под определение "новые лица" или "военные".Из военного на разжиревшем теле Билецкого - только форма.Так что где военные, где новые лица? И лица старые, и фигуры давно примелькавшиеся, и военного в них ничего нет. На фронте находятся совершенно другие люди.Рейтинг доверияА вот итог "рейтинга доверия" украинского общества, из того же опроса:Залужный - 72 процента, Буданов - 62 процента, боксер Усик - 60 процентов. Это "тройка лидеров".Ох, не зря Усик шаровары надевал, чуб козака приклеивал, не зря "защитник православия" тихонько уклонился от этой защиты. Не зря чуть не руки Зеленскому целовал. Все это было не зря, "не напрасно было".Заметим, кстати, что из "тройки лидеров" двое проживают в Англии (Залужный и Усик). Ещё один - почти не скрывающийся агент МИ-6 Буданов, про которого ходят слухи: он многолетний любовник руководителя этой шпионской организации.На четвертом месте по доверию Зеленский - 49 процентов. Это без комментариев. Тут одно из двух. Либо украинское общество окончательно отупело, либо результаты "нарисованы".На пятом - вылезает фашист Прокопенко из "Азова"*. Тот самый "Рэдыс". 47 процентов.Новая "элита" УкраиныДаже если все эти цифры не соответствуют действительности, и тем более если не соответствуют, понятно, какие "нарративы" предлагаются украинскому обществу. Кого будут затаскивать в парламент. Если он будет, конечно, существовать.Фашиствующие из "Азова"* и "Третьей штурмовой" (это тот же "Азов"*).Плюс агенты английских спецслужб типа Буданова.А для того, чтобы всё выглядело более менее пристойно, сверху на эту конструкцию попытаются водрузить Залужного в цивильном костюмчике. И Усика в шароварах.Страшновато выглядит будущее Украины с таким "парламентом".Идеология - нацизм плюс язычество. Именно по такой схеме создан "Азов"*.Абсолютно антироссийская риторика.Полностью управляемая спецслужбами англосаксов верхушка. Она и сейчас управляемая. Но время от времени их меняют на других управляемых, чтобы не возомнили о себе чего-нибудь.Может Зеленский уже решил, что он чем-то управляет в этой стране лично?Так называемые опросы так называемого "общественного мнения" не дают ему расслабиться.Ну и конечно, никакого "Азова"* или "Третьей штурмовой" (ребрендинг "Азова"*) на фронте нет.А руководство недавно получило "подарки" от правительства Украины: квартиры в Киеве, премии.Их жёны в дорогих украшениях демонстрируют "лакшери" стиль жизни в Европе. Да и сами эти Прокопенки и Билецкие оттуда не вылезают.Так выглядит компрадорская "элита" 21 века. И это фашистская элита, без всяких кавычек.В случае успешного для них развития событий они же и заполнят парламент. Фашистская "элита", Рэдыс да Билецкий, Буданов и Усик с Залужным.Партии "Азовсталь" и "Третья штурмовая".Вот такая планируется власть на Украине "планировщиками".А Украина тем временем просто вымирает. В интервью об этом сообщил украинский эксперт в вопросах миграции Василий Воскобойник."Ежегодно вымирает Житомир"На Украине ежегодно умирает больше, чем рождается, на 250 - 300 тысяч человек. Это население такого города, как Житомир (260 тысяч тысяч).Не говоря уже про миграцию. В 2024 году Украину покинули 500 тысяч человек, в этом году ожидают выезда 200 тысяч.Что можно сделать? Василий Воскобойник:"Либо женщины на Украине начнут рожать по 5-7 детей, либо надо завозить мигрантов".Мигранты должны взяться, по его мнению, из тех стран, где "уровень жизни ниже или гораздо ниже, чем на Украине".Где же находятся такие страны? Это: Бангладеш, Индия и Африка.Прекрасная перспектива будущего на Украине вырисовывается: во главе Рады два нациста - Прокопенко "Рэдыс" и Билецкий. Население - индусы и африканцы.Производят: рапс выращивают, после которого ничего не растёт, и копают редкоземельные в шахтах, открытым способом, как в Нигерии.После чего жить на этих территориях будет невозможно, и расти тоже ничего не будет.Как раньше называлась эта страна? Украина? Какая Украина?"Весь мир с нами!"И еще немного о пиаре и о том, как строилась картинка "весь мир с нами".После информационного взрыва USAID начинают проясняться детали.Звезды Голливуда, которые приезжали обниматься с Зеленским, получали не просто немаленькие, а какие-то невероятные гонорары.Может, они делились ими с руководством этой организации?Ничем другим невозможно объяснить масштаб этих трат.Ну разве что они очень не хотели ехать лично общаться с Зеленским и сдались, только увидев эти невероятные миллионы.Продажная любовь Анджелины ДжолиСколько же стоила любовь "звёзд Голливуда" к Зеленскому?Анджелина Джоли, как пишут украинские журналисты, получила больше всех: 20 миллионов долларов.И за что? Она даже не обнималась с Зе!Джоли всего лишь поела во львовском кафе и побегала под якобы воздушную тревогу по улицам Львова. Посидела в бомбоубежище и убралась восвояси.20 миллионов за такое фуфло! Лара оказывается не только расхитительница гробниц...Орландо Блум якобы получил за посещение Зеленского 8 миллионов, Шон Пенн - 5 миллионов. А Жан Клод Ван Дам - "всего" 1,5 миллиона.Такой масштаб гонорара ничем, кроме отвращения к Зеленскому, которое пытались купировать огромными деньгами, объяснить невозможно.Цифры эти - возможно, неточные. Но известны примерные цифры трат на "поддержание имиджа Украины в мире". Украинские журналисты пишут, что в 2023 году эта сумма была - 5-6 миллиардов долларов. За год.Так что, может, Орландо Блуму и Шону Пенну еще и доплачивали "лично от Зеленского". И растроганный гонорарами Шон даже подарил Зеленскому свою статуэтку Оскара.И еще немного о культурной жизни.Хотя... Культурная это жизнь или политическая или это обычная жизнь ночных притонов "европейской столицы"?Бордель КличкоНеистовая депутат Рады Марьяна Безуглая сообщает:"Вы заметили, что бордель в доме Кличко был оформлен на его брата?"Речь о том, что внезапно (!) полиция Киева обнаружила, что в элитном доме Киева, где проживает мэр Кличко, находится бордель под видом ночного клуба. И не просто бордель, а с секс- рабынями. Порядка 30 женщин там удерживали насильно.Скандал возник как раз кстати, перед возможными выборами. Тему будут, конечно, раскручивать еще долго.Но неужели сам Кличко в этом замешан? Вот Марьяна и намекает: да, замешан, и сильнее, чем кажется.Ягодка пел на русском!Жесточайшим образом поступили с мэром города Острог Ровенской области Украины по фамилии Ягодка. Ягодка был моментально уволен.Он попался на коррупции?Выступал против катастрофической мобилизации?Требовал провести наконец выборы президента и парламента?Нет. Хуже.Он пел в пьяном виде песни на русском языке!Особенно возмутительным является тот факт, что Ягодка "спивав" на "клятом" русском языке в День памяти защитников Украины.Вот! Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Сколько ни ходи в вышиванке. Вышиванку на душу не наденешь.Вот так по глупому "сгорел на работе" мэр Острога.Никита Джигурда угрожает УкраинеА Никита Джигурда объявлен угрозой безопасности Украины!А его-то за что? Как и чем именно Джигурда угрожает Украине?Более того, он "угрожает национальному суверенитету и территориальной целостности" Украины.Но чем именно угрожает, министерство культуры Украины не объяснило. Догадывайтесь сами.Журналисты пишут, "за поддержку СВО".Джигурда тоже высказался, на удивление, в этот раз без эпатажа:"Включение моей фамилии в список артистов, представляющих угрозу нацистскому режиму, захватившему власть на Украине, считаю достойной наградой, которая подтверждает мою значимость как творческого человека, выступающего за освобождение от людоедского бандеровского режима проданной англосаксам Украине".Вот так всё вместить в одной фразе - это надо уметь.Надо отдать должное эпатажному Никите Джигурде: он неоднократно бывал на Донбассе, и с гуманитарными миссиями, и выступал в госпиталях.Родился он в Киеве, но всегда подчеркивает, что родился в "советской Украине", а не на "бандеровской окраине".Но всё-таки, как и почему украинское министерство культуры увидело в Джигурде угрозу "территориальной целостности"? Впрочем, искать логику там давно уже не нужно.О том, какие тем временем на Украине скандалы возникают между получателями грантов - в статье Владимира Скачко "Время встревоженных соросят. Как антикоррупционеры в Украине поедают друг друга"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

украина, киев, англия, владимир зеленский, кирилл буданов, валерий залужный, "азов", рада, азовсталь