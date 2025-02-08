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Оператор рассказал, как на России сказался выход стран Балтии из энергокольца
Оператор рассказал, как на России сказался выход стран Балтии из энергокольца - 08.02.2025 Украина.ру
Оператор рассказал, как на России сказался выход стран Балтии из энергокольца
Решение балтийских стран выйти из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) никак не повлияло на надежность совместной работы российской и белорусской энергосистем. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС)
2025-02-08T15:09
2025-02-08T15:09
2025-02-08T15:09
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В организации добавили, что после выхода стран Балтии из энергетического кольца БРЭЛЛ рисков нарушения нормального режима работы российских энергосистем нет.Ранее, еще летом 2024 года, Эстония, Латвия и Литва приняли решение отключиться от БРЭЛЛ и передали соответствующее уведомление России и Белоруссии. А в субботу, 8 февраля, балтийские страны сделали это. О том, что тем временем происходит в США — в материале "Джо, ты уволен!": Трамп ограничил Байдену доступ к секретной информации, вернув должок
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белоруссия, эстония, литва, латвия, энергетика
Новости, Россия, Белоруссия, Эстония, Литва, Латвия, энергетика
Оператор рассказал, как на России сказался выход стран Балтии из энергокольца
Решение балтийских стран выйти из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) никак не повлияло на надежность совместной работы российской и белорусской энергосистем. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС)