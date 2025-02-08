https://ukraina.ru/20250208/1060920497.html

Оператор рассказал, как на России сказался выход стран Балтии из энергокольца

Оператор рассказал, как на России сказался выход стран Балтии из энергокольца - 08.02.2025 Украина.ру

Оператор рассказал, как на России сказался выход стран Балтии из энергокольца

Решение балтийских стран выйти из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) никак не повлияло на надежность совместной работы российской и белорусской энергосистем. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС)

2025-02-08T15:09

2025-02-08T15:09

2025-02-08T15:09

новости

россия

белоруссия

эстония

литва

латвия

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/08/1060920377_0:14:1145:658_1920x0_80_0_0_5f7545055c037be51d9ef5f561abd77a.png

В организации добавили, что после выхода стран Балтии из энергетического кольца БРЭЛЛ рисков нарушения нормального режима работы российских энергосистем нет.Ранее, еще летом 2024 года, Эстония, Латвия и Литва приняли решение отключиться от БРЭЛЛ и передали соответствующее уведомление России и Белоруссии. А в субботу, 8 февраля, балтийские страны сделали это. О том, что тем временем происходит в США — в материале "Джо, ты уволен!": Трамп ограничил Байдену доступ к секретной информации, вернув должок

россия

белоруссия

эстония

литва

латвия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, белоруссия, эстония, литва, латвия, энергетика