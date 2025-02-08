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Минобороны РФ сообщило, сколько беспилотников ВСУ было сбито в ночь на 8 февраля

Минобороны РФ сообщило, сколько беспилотников ВСУ было сбито в ночь на 8 февраля - 08.02.2025 Украина.ру

Минобороны РФ сообщило, сколько беспилотников ВСУ было сбито в ночь на 8 февраля

Средства российской ПВО ночью уничтожили и перехватили 36 украинских БПЛА над Ростовской, Волгоградской, Белгородской областями и над Краснодарским краем. Об этом 8 февраля сообщило Минобороны России

2025-02-08T12:49

2025-02-08T12:49

2025-02-08T12:49

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Уточняется, что над территорией Ростовской области российские войска сбили 18 беспилотников, 11 — над территорией Волгоградской области, пять над Белгородской и два над Краснодарским краем.Ранее ростовский губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что города и районы региона в субботу ночью атаковали БПЛА. Он отметил, что налету подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район, погибших и пострадавших, предварительно, нет. Слюсарь заявил, что повреждены административно-бытовые здания одного из предприятий в Чертковском районе. В Ростове-на-Дону в 14 многоэтажках разбиты окна.В интервью изданию Украина.ру эксперт рассказал о дронах, которые вскоре появятся у ВСУ. Подробности в материале — Делают РЭБ бесполезным: военкор рассказал, чем опасны новые БПЛА

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новости, россия, краснодарский край, ростов-на-дону, ростовская область, волгоградская область, белгородская область, бпла, беспилотники, пво, вс рф, всу