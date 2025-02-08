Минобороны РФ сообщило, сколько беспилотников ВСУ было сбито в ночь на 8 февраля
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Средства российской ПВО ночью уничтожили и перехватили 36 украинских БПЛА над Ростовской, Волгоградской, Белгородской областями и над Краснодарским краем. Об этом 8 февраля сообщило Минобороны России
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении военного ведомства.
Уточняется, что над территорией Ростовской области российские войска сбили 18 беспилотников, 11 — над территорией Волгоградской области, пять над Белгородской и два над Краснодарским краем.
Ранее ростовский губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что города и районы региона в субботу ночью атаковали БПЛА. Он отметил, что налету подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район, погибших и пострадавших, предварительно, нет. Слюсарь заявил, что повреждены административно-бытовые здания одного из предприятий в Чертковском районе. В Ростове-на-Дону в 14 многоэтажках разбиты окна.
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