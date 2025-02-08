https://ukraina.ru/20250208/1060917978.html

Какие убойные аргументы Россия может предъявить Трампу во время жёсткого торга - Баранчик

Какие убойные аргументы Россия может предъявить Трампу во время жёсткого торга - Баранчик - 08.02.2025 Украина.ру

Какие убойные аргументы Россия может предъявить Трампу во время жёсткого торга - Баранчик

Политолог Юрий Баранчик в студии Украина.ру рассказал о том, какие преимущества есть у России и у США перед началом переговорного процесса, а также объяснил,... Украина.ру, 08.02.2025

2025-02-08T12:37

2025-02-08T12:37

2025-02-08T12:37

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переговоры

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Политолог Юрий Баранчик в студии Украина.ру рассказал о том, какие преимущества есть у России и у США перед началом переговорного процесса, а также объяснил, почему стоит поторопиться. 00:22 - О торгах и позициях на переговорах; 03:20 - О выходе из международных организаций; 05:50 - Об основах и выгодах для БРИКС; 06:49 - О возможных проблемах Трампа; 08:59 - Почему лозунги Трампа связывают с гитлеровскими? 09:57 - Главный убойный аргумент России против Америки; 11:37 - О территориальных спорах по Украине; 12:20 - О фигуре Зеленского при переговорах; 13:52 - Почему стоит торопиться с переговорами? 15:02 - О вероятности всеобщей мобилизации; 16:25 - О характере войны и стратегии на фронте. #Баранчик #СВО #Трамп #спецоперация #спецслужбы #экономика #бюджеты #СМИ #война #переговоры #USAID #финансирование #Путин #торг #демократы #коррупция #Песков #Лавров #технологии #энергетика #производство #нефть #газ #экспорт #Россия #РФ #Украина #политика #штурм #Харьков #Сумы #Курск #Запад #Европа #ЕС #Евросоюз #логистика #фронт #Запорожье #резервы #мобилизация #Одесса #продвижение #победа #БРИКС #президент #деньги #конфликт ТГ-канал Юрия Баранчика: https://t.me/barantchik Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, брикс, ес, переговоры