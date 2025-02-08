Какие убойные аргументы Россия может предъявить Трампу во время жёсткого торга - Баранчик - 08.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250208/1060917978.html
Какие убойные аргументы Россия может предъявить Трампу во время жёсткого торга - Баранчик
Какие убойные аргументы Россия может предъявить Трампу во время жёсткого торга - Баранчик - 08.02.2025 Украина.ру
Какие убойные аргументы Россия может предъявить Трампу во время жёсткого торга - Баранчик
Политолог Юрий Баранчик в студии Украина.ру рассказал о том, какие преимущества есть у России и у США перед началом переговорного процесса, а также объяснил,... Украина.ру, 08.02.2025
2025-02-08T12:37
2025-02-08T12:37
видео
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
брикс
ес
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/08/1060917856_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_62ce23d27d7a03dee04c193e08420810.jpg.webp
Политолог Юрий Баранчик в студии Украина.ру рассказал о том, какие преимущества есть у России и у США перед началом переговорного процесса, а также объяснил, почему стоит поторопиться. 00:22 - О торгах и позициях на переговорах; 03:20 - О выходе из международных организаций; 05:50 - Об основах и выгодах для БРИКС; 06:49 - О возможных проблемах Трампа; 08:59 - Почему лозунги Трампа связывают с гитлеровскими? 09:57 - Главный убойный аргумент России против Америки; 11:37 - О территориальных спорах по Украине; 12:20 - О фигуре Зеленского при переговорах; 13:52 - Почему стоит торопиться с переговорами? 15:02 - О вероятности всеобщей мобилизации; 16:25 - О характере войны и стратегии на фронте. #Баранчик #СВО #Трамп #спецоперация #спецслужбы #экономика #бюджеты #СМИ #война #переговоры #USAID #финансирование #Путин #торг #демократы #коррупция #Песков #Лавров #технологии #энергетика #производство #нефть #газ #экспорт #Россия #РФ #Украина #политика #штурм #Харьков #Сумы #Курск #Запад #Европа #ЕС #Евросоюз #логистика #фронт #Запорожье #резервы #мобилизация #Одесса #продвижение #победа #БРИКС #президент #деньги #конфликт ТГ-канал Юрия Баранчика: https://t.me/barantchik Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
https://ukraina.ru/20250208/1060917670.html
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/08/1060917856_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4b3e88337127c0ecb5dbfbd355210cd5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, брикс, ес, переговоры
Видео, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, БРИКС, ЕС, переговоры

Какие убойные аргументы Россия может предъявить Трампу во время жёсткого торга - Баранчик

12:37 08.02.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Политолог Юрий Баранчик в студии Украина.ру рассказал о том, какие преимущества есть у России и у США перед началом переговорного процесса, а также объяснил, почему стоит поторопиться.
00:22 - О торгах и позициях на переговорах;
03:20 - О выходе из международных организаций;
05:50 - Об основах и выгодах для БРИКС;
06:49 - О возможных проблемах Трампа;
08:59 - Почему лозунги Трампа связывают с гитлеровскими?
09:57 - Главный убойный аргумент России против Америки;
11:37 - О территориальных спорах по Украине;
12:20 - О фигуре Зеленского при переговорах;
13:52 - Почему стоит торопиться с переговорами?
15:02 - О вероятности всеобщей мобилизации;
16:25 - О характере войны и стратегии на фронте.
#Баранчик #СВО #Трамп #спецоперация #спецслужбы #экономика #бюджеты #СМИ #война #переговоры #USAID #финансирование #Путин #торг #демократы #коррупция #Песков #Лавров #технологии #энергетика #производство #нефть #газ #экспорт #Россия #РФ #Украина #политика #штурм #Харьков #Сумы #Курск #Запад #Европа #ЕС #Евросоюз #логистика #фронт #Запорожье #резервы #мобилизация #Одесса #продвижение #победа #БРИКС #президент #деньги #конфликт
ТГ-канал Юрия Баранчика: https://t.me/barantchik
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Фото: Трамп и Зеленский
12:21
"Надеюсь, Трамп не купится": на Западе предостерегли США перед сделкой с ЗеленскимВладимир Зеленский обманывает президента США Дональда Трампа на счет перспективы разработки редкоземельных металлов. В недрах Украины нет ресурсов, о которых идет речь. Об этом 8 февраля в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive заявил британский военный аналитик Александр Меркурис. И такого же мнение придерживается немецкое издание Spiegel
 
ВидеоРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинБРИКСЕСпереговоры
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:12"Джо, ты уволен!": Трамп ограничил Байдену доступ к секретной информации, вернув должок
13:00Зеленского прогнули на кровь молодых, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 февраля
12:49Минобороны РФ сообщило, сколько беспилотников ВСУ было сбито в ночь на 8 февраля
12:44Время встревоженных соросят. Как антикоррупционеры в Украине поедают друг друга
12:37Какие убойные аргументы Россия может предъявить Трампу во время жёсткого торга - Баранчик
12:21"Надеюсь, Трамп не купится": на Западе предостерегли США перед сделкой с Зеленским
12:12Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджей, ВС РФ продвигаются по всей линии фронта
11:40Неделя в фотографиях. Вызовы Трампа, провальный контрнаступ ВСУ, газовые игры и пойманные диверсантки
11:39Запретил "пользоваться" США: Трамп поставил Зеленскому ультиматум
10:44Боец ВС России раскрыл причину, которая подтолкнула украинских военных на зверства в Русском Поречном
10:20Взрыв происходит при включении FPV-очков: Рогов рассказал о "тактике бандеровских террористов"
10:00Трамп встретится с Зеленским, "Сигма-бой" как угроза. Главное на Украине на утро 8 февраля
09:31Китай полез в высокий передел: какую яму роет Трамп и к чему стоит готовиться России – Лизан
08:00Как национальный вопрос погубил адмирала Колчака
07:45Система перестанет работать: Стешин о том, что случится, когда ВСУ насытят фронт дронами на оптоволокне
07:30Алехин рассказал, какие цели преследовала Украина, когда свалила свои преступления в Судже на Россию
07:15Экс-замминистра финансов РФ рассказал, сколько лет пройдет, прежде чем Запад разморозит российские активы
07:00США превратят остатки Украины в плацдарм, который станет раздражителем для России — Ермаков
07:00Евгений Ющук о том, чем США заменят USAID, и об участии разведки в подготовке переговоров по Украине
07:00Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине
Лента новостейМолния