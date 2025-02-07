https://ukraina.ru/20250207/1060913242.html
Освобождение Дзержинска, бои в Курской области. Итоги 7 февраля на Украине
Освобождение Дзержинска, бои в Курской области. Итоги 7 февраля на Украине - 07.02.2025 Украина.ру
Освобождение Дзержинска, бои в Курской области. Итоги 7 февраля на Украине
ВС РФ освободили Дзержинск. В Курской области продолжается пресечение попытки ВСУ организовать новое наступление
2025-02-07T18:00
2025-02-07T18:00
2025-02-07T18:00
эксклюзив
хроники
курская область
дзержинск (торецк)
россия
александр коц
вооруженные силы украины
минобороны
генштаб
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/07/1060909664_0:186:1000:749_1920x0_80_0_0_4b95b297ad56cae123a06bc17654e923.jpg
Об освобождении Дзержинска сообщило Минобороны России."В результате активных наступательных действий подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр" освобожден город Дзержинск Донецкой Народной Республики", — отмечалось в заявлении.Дзержинск (укр. название Торецк — Ред.) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где ВСУ закрепились с 2014 года. Из этого населённого пункта регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.Взятие Дзержинска под контроль должно облегчить снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск. Также это позволит угрожать заходом в тыл группировке украинских войск в Клещеевке. Кроме того, из Дзержинска можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.В целом же за последнюю неделю группировка "Центр" взяла под контроль еще три населённых пункта: 1 февраля — Крымское, 5 февраля — Барановку, 7 февраля — поселок Дружба. Группировка "Запад" 5 февраля освободила Новомлынск в Харьковской области.Освобождение Дзержинска уже прокомментировали в России."Дзержинск наш. Пока ВСУ стачиваются о лесополки, мы берём города. <...> Пока ВСУ утилизируют свои силы и западную технику в лесополках в очередном безнадежном контрнаступе на Курщине, российская армия продолжает освобождать города. Торецк (Дзержинск) дался нашим парням непросто. Сначала его поджимали с востока, со стороны Пивничного (Кирова) и Пивденного (Ленинского). Потом надавили с юга и юго-запада со стороны Нью-Йорка (Новгородского). Ранее сегодня Минобороны сообщило об освобождении пригорода Дружбы к северу. Согласно последней сводке, группировка "Центр" добила последние очаги сопротивления на шахте Торецкой и полностью овладела городом", — заявил российский военкор Александр Коц.Он заявил, что Дзержинск является вратами к оккупированной Киевом северной части ДНР, где под контролем противника остается мощная агломерация Константиновка - Дружковка - Краматорск - Славянск."Часть сил пробивается к Константиновке с востока - через Часов Яр. Когда две группировки встретятся, начнется генеральная битва за Донбасс. Главное сражение за регион ещё впереди. Однако промежуточный итог уже очевиден. 250-тысячная Горловка, которую противник стал ровнять с землёй после того, как его отодвинули от Донецка, наконец сможет немного выдохнуть. "Химари" и "Цезари" всё ещё могут до нее добивать, но эти средства поражения у ВСУ ныне в дефиците. Впрочем, нельзя исключать, что противник привычно решит использовать их для террора местного населения. Не ждём, а готовимся", — подчеркнул военкор.Он также напомнил, что с февраля 2024 года российские войска освободили следующие города: Авдеевка, Новогродовка, Угледар, Селидово, Красногоровка, Украинск, Горняк, Курахово и пгт Великая Новосёлка."Счет сёл и посёлков поменьше идет на десятки. Украинские войска за это время заняли 5-тысячную Суджу и окружающие населённики, полностью потеряв при этом завоеванный в ходе контрнаступа лета-осени 2023-го Времьевский выступ. Простите, а нужны ли нам переговоры при такой динамике?" — задался вопросом военкор.Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, Вооружённые силы Украины перед отходом из Дзержинска массово минировали объекты гражданской инфраструктуры и дороги с помощью дронов.Бои в Курской областиДнём 7 февраля Минобороны России сообщило о ходе боёв в Курской области."Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделениями группировки войск "Север" сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Все атаки противника отражены. Кроме того, в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Гончаровка, Лебедевка, Малая Локня, Мирный, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина и Свердликово. Отражены две контратаки противника", — отмечалось в дневной сводке Минобороны РФ.Там же сообщалось, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника украинских формирований в районах населённых пунктов Викторовка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Куриловка, Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новая Сорочина, Свердликово, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Веселовка, Мирлоги, Журавка и Юнаковка в Сумской области.Позднее Минобороны РФ назвало общее количество атак с 6 февраля."Вчера подразделениями группировки войск "Север" сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Всего отражено восемь волн атак", — отмечалось в сообщении.О провале наступления ВСУ в Курской области сообщают и украинские источники."Наш источник в Генштабе рассказал, что новая попытка ВСУ усилить позиции в Курской области провалилась как и в начале января, противник снова был в курсе наших планов и насытил военными фронт на этом участке. ВСУ понесли серьёзные потери в технике и резервах, что сильно деморализует военных на линии фронта, но Офис президента требует усилить атаки на противника, чтобы продемонстрировать Администрации Трампа способность украинской армии провалить наступательные кампании", — указывалось в сообщении популярного на Украине телеграм-канала "Резидент" ещё вечером 6 февраля.Российский военкор, автор телеграм-канала "Старше Эдды" отметил, что вчера ВСУ отчасти помогала погода."Противник вчера полез под плохую погоду, чем частично обезопасил свои тылы от ракетных и авиационных ударов. Получив по соплям и оставив на поле боя множество техники и солдат (как мёртвых, так и живых, которых теперь надо либо вытаскивать, либо обеспечивать им снабжение и ротацию), сегодня он начал получать удары по тылам, так как погода наладилась и наши разведывательные БЛА мониторят как его передовые позиции, так и тылы, а равно линии снабжения", - указал он.По его словам, скоро из Курской области будут поступать новые видеосвидетельства поражения украинских военных.Тем временем в Курской области продолжаются ожесточённые бои.О боях в Курской области – в интервью Кирилла Курбатова с полковником Геннадием Алёхиным.
https://ukraina.ru/20250207/1060897143.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, курская область, дзержинск (торецк), россия, александр коц, вооруженные силы украины, минобороны, генштаб
Об освобождении Дзержинска сообщило
Минобороны России.
"В результате активных наступательных действий подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр" освобожден город Дзержинск Донецкой Народной Республики", — отмечалось в заявлении.
Дзержинск (укр. название Торецк — Ред.) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где ВСУ закрепились с 2014 года. Из этого населённого пункта регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.
Взятие Дзержинска под контроль должно облегчить снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск. Также это позволит угрожать заходом в тыл группировке украинских войск в Клещеевке. Кроме того, из Дзержинска можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.
В целом же за последнюю неделю группировка "Центр" взяла под контроль еще три населённых пункта: 1 февраля — Крымское, 5 февраля — Барановку, 7 февраля — поселок Дружба. Группировка "Запад" 5 февраля освободила Новомлынск в Харьковской области.
Освобождение Дзержинска уже прокомментировали в России.
"Дзержинск наш. Пока ВСУ стачиваются о лесополки, мы берём города. <...> Пока ВСУ утилизируют свои силы и западную технику в лесополках в очередном безнадежном контрнаступе на Курщине, российская армия продолжает освобождать города. Торецк (Дзержинск) дался нашим парням непросто. Сначала его поджимали с востока, со стороны Пивничного (Кирова) и Пивденного (Ленинского). Потом надавили с юга и юго-запада со стороны Нью-Йорка (Новгородского). Ранее сегодня Минобороны сообщило об освобождении пригорода Дружбы к северу. Согласно последней сводке, группировка "Центр" добила последние очаги сопротивления на шахте Торецкой и полностью овладела городом
", — заявил
российский военкор Александр Коц
.
Он заявил, что Дзержинск является вратами к оккупированной Киевом северной части ДНР, где под контролем противника остается мощная агломерация Константиновка - Дружковка - Краматорск - Славянск.
"Часть сил пробивается к Константиновке с востока - через Часов Яр. Когда две группировки встретятся, начнется генеральная битва за Донбасс. Главное сражение за регион ещё впереди. Однако промежуточный итог уже очевиден. 250-тысячная Горловка, которую противник стал ровнять с землёй после того, как его отодвинули от Донецка, наконец сможет немного выдохнуть. "Химари" и "Цезари" всё ещё могут до нее добивать, но эти средства поражения у ВСУ ныне в дефиците. Впрочем, нельзя исключать, что противник привычно решит использовать их для террора местного населения. Не ждём, а готовимся", — подчеркнул военкор.
Он также напомнил, что с февраля 2024 года российские войска освободили следующие города: Авдеевка, Новогродовка, Угледар, Селидово, Красногоровка, Украинск, Горняк, Курахово и пгт Великая Новосёлка.
"Счет сёл и посёлков поменьше идет на десятки. Украинские войска за это время заняли 5-тысячную Суджу и окружающие населённики, полностью потеряв при этом завоеванный в ходе контрнаступа лета-осени 2023-го Времьевский выступ. Простите, а нужны ли нам переговоры при такой динамике?" — задался вопросом военкор.
Как сообщили РИА Новости
в силовых структурах, Вооружённые силы Украины перед отходом из Дзержинска массово минировали объекты гражданской инфраструктуры и дороги с помощью дронов.
Днём 7 февраля Минобороны России сообщило
о ходе боёв в Курской области.
"Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделениями группировки войск "Север" сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Все атаки противника отражены. Кроме того, в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Гончаровка, Лебедевка, Малая Локня, Мирный, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина и Свердликово. Отражены две контратаки противника", — отмечалось в дневной сводке Минобороны РФ.
Там же сообщалось, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника украинских формирований в районах населённых пунктов Викторовка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Куриловка, Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новая Сорочина, Свердликово, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Веселовка, Мирлоги, Журавка и Юнаковка в Сумской области.
Позднее Минобороны РФ назвало
общее количество атак с 6 февраля.
"Вчера подразделениями группировки войск "Север" сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Всего отражено восемь волн атак", — отмечалось в сообщении.
О провале наступления ВСУ в Курской области сообщают и украинские источники.
"Наш источник в Генштабе рассказал, что новая попытка ВСУ усилить позиции в Курской области провалилась как и в начале января, противник снова был в курсе наших планов и насытил военными фронт на этом участке. ВСУ понесли серьёзные потери в технике и резервах, что сильно деморализует военных на линии фронта, но Офис президента требует усилить атаки на противника, чтобы продемонстрировать Администрации Трампа способность украинской армии провалить наступательные кампании
", — указывалось в сообщении популярного на Украине телеграм-канала "Резидент
" ещё вечером 6 февраля.
Российский военкор, автор телеграм-канала "Старше Эдды
" отметил, что вчера ВСУ отчасти помогала погода.
"Противник вчера полез под плохую погоду, чем частично обезопасил свои тылы от ракетных и авиационных ударов. Получив по соплям и оставив на поле боя множество техники и солдат (как мёртвых, так и живых, которых теперь надо либо вытаскивать, либо обеспечивать им снабжение и ротацию), сегодня он начал получать удары по тылам, так как погода наладилась и наши разведывательные БЛА мониторят как его передовые позиции, так и тылы, а равно линии снабжения", - указал он.
По его словам, скоро из Курской области будут поступать новые видеосвидетельства поражения украинских военных.
Тем временем в Курской области продолжаются ожесточённые бои.
О боях в Курской области – в интервью Кирилла Курбатова с полковником Геннадием Алёхиным.