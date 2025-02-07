https://ukraina.ru/20250207/1060913242.html

Освобождение Дзержинска, бои в Курской области. Итоги 7 февраля на Украине

Освобождение Дзержинска, бои в Курской области. Итоги 7 февраля на Украине - 07.02.2025 Украина.ру

Освобождение Дзержинска, бои в Курской области. Итоги 7 февраля на Украине

ВС РФ освободили Дзержинск. В Курской области продолжается пресечение попытки ВСУ организовать новое наступление

2025-02-07T18:00

2025-02-07T18:00

2025-02-07T18:00

эксклюзив

хроники

курская область

дзержинск (торецк)

россия

александр коц

вооруженные силы украины

минобороны

генштаб

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Об освобождении Дзержинска сообщило Минобороны России."В результате активных наступательных действий подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр" освобожден город Дзержинск Донецкой Народной Республики", — отмечалось в заявлении.Дзержинск (укр. название Торецк — Ред.) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где ВСУ закрепились с 2014 года. Из этого населённого пункта регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.Взятие Дзержинска под контроль должно облегчить снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск. Также это позволит угрожать заходом в тыл группировке украинских войск в Клещеевке. Кроме того, из Дзержинска можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.В целом же за последнюю неделю группировка "Центр" взяла под контроль еще три населённых пункта: 1 февраля — Крымское, 5 февраля — Барановку, 7 февраля — поселок Дружба. Группировка "Запад" 5 февраля освободила Новомлынск в Харьковской области.Освобождение Дзержинска уже прокомментировали в России."Дзержинск наш. Пока ВСУ стачиваются о лесополки, мы берём города. <...> Пока ВСУ утилизируют свои силы и западную технику в лесополках в очередном безнадежном контрнаступе на Курщине, российская армия продолжает освобождать города. Торецк (Дзержинск) дался нашим парням непросто. Сначала его поджимали с востока, со стороны Пивничного (Кирова) и Пивденного (Ленинского). Потом надавили с юга и юго-запада со стороны Нью-Йорка (Новгородского). Ранее сегодня Минобороны сообщило об освобождении пригорода Дружбы к северу. Согласно последней сводке, группировка "Центр" добила последние очаги сопротивления на шахте Торецкой и полностью овладела городом", — заявил российский военкор Александр Коц.Он заявил, что Дзержинск является вратами к оккупированной Киевом северной части ДНР, где под контролем противника остается мощная агломерация Константиновка - Дружковка - Краматорск - Славянск."Часть сил пробивается к Константиновке с востока - через Часов Яр. Когда две группировки встретятся, начнется генеральная битва за Донбасс. Главное сражение за регион ещё впереди. Однако промежуточный итог уже очевиден. 250-тысячная Горловка, которую противник стал ровнять с землёй после того, как его отодвинули от Донецка, наконец сможет немного выдохнуть. "Химари" и "Цезари" всё ещё могут до нее добивать, но эти средства поражения у ВСУ ныне в дефиците. Впрочем, нельзя исключать, что противник привычно решит использовать их для террора местного населения. Не ждём, а готовимся", — подчеркнул военкор.Он также напомнил, что с февраля 2024 года российские войска освободили следующие города: Авдеевка, Новогродовка, Угледар, Селидово, Красногоровка, Украинск, Горняк, Курахово и пгт Великая Новосёлка."Счет сёл и посёлков поменьше идет на десятки. Украинские войска за это время заняли 5-тысячную Суджу и окружающие населённики, полностью потеряв при этом завоеванный в ходе контрнаступа лета-осени 2023-го Времьевский выступ. Простите, а нужны ли нам переговоры при такой динамике?" — задался вопросом военкор.Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, Вооружённые силы Украины перед отходом из Дзержинска массово минировали объекты гражданской инфраструктуры и дороги с помощью дронов.Бои в Курской областиДнём 7 февраля Минобороны России сообщило о ходе боёв в Курской области."Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделениями группировки войск "Север" сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Все атаки противника отражены. Кроме того, в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Гончаровка, Лебедевка, Малая Локня, Мирный, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина и Свердликово. Отражены две контратаки противника", — отмечалось в дневной сводке Минобороны РФ.Там же сообщалось, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника украинских формирований в районах населённых пунктов Викторовка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Куриловка, Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новая Сорочина, Свердликово, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Веселовка, Мирлоги, Журавка и Юнаковка в Сумской области.Позднее Минобороны РФ назвало общее количество атак с 6 февраля."Вчера подразделениями группировки войск "Север" сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Всего отражено восемь волн атак", — отмечалось в сообщении.О провале наступления ВСУ в Курской области сообщают и украинские источники."Наш источник в Генштабе рассказал, что новая попытка ВСУ усилить позиции в Курской области провалилась как и в начале января, противник снова был в курсе наших планов и насытил военными фронт на этом участке. ВСУ понесли серьёзные потери в технике и резервах, что сильно деморализует военных на линии фронта, но Офис президента требует усилить атаки на противника, чтобы продемонстрировать Администрации Трампа способность украинской армии провалить наступательные кампании", — указывалось в сообщении популярного на Украине телеграм-канала "Резидент" ещё вечером 6 февраля.Российский военкор, автор телеграм-канала "Старше Эдды" отметил, что вчера ВСУ отчасти помогала погода."Противник вчера полез под плохую погоду, чем частично обезопасил свои тылы от ракетных и авиационных ударов. Получив по соплям и оставив на поле боя множество техники и солдат (как мёртвых, так и живых, которых теперь надо либо вытаскивать, либо обеспечивать им снабжение и ротацию), сегодня он начал получать удары по тылам, так как погода наладилась и наши разведывательные БЛА мониторят как его передовые позиции, так и тылы, а равно линии снабжения", - указал он.По его словам, скоро из Курской области будут поступать новые видеосвидетельства поражения украинских военных.Тем временем в Курской области продолжаются ожесточённые бои.О боях в Курской области – в интервью Кирилла Курбатова с полковником Геннадием Алёхиным.

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, курская область, дзержинск (торецк), россия, александр коц, вооруженные силы украины, минобороны, генштаб