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Не взяли на СВО: в деле историка Соколова, убившего свою аспирантку, всплыли новые подробности

Не взяли на СВО: в деле историка Соколова, убившего свою аспирантку, всплыли новые подробности - 07.02.2025 Украина.ру

Не взяли на СВО: в деле историка Соколова, убившего свою аспирантку, всплыли новые подробности

Петербургский историк Олег Соколов, осужденный за убийство своей аспирантки Анастасии Ещенко, хотел отправиться на СВО, но контракт с ним не был заключен из-за возраста. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщил агентству РИА Новости его адвокат Александр Почуев

2025-02-07T15:22

2025-02-07T15:22

2025-02-07T15:32

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Также в пятницу стало известно, что Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил вернуть Соколову орден Почетного легиона. А вот изъятые у историка оружие и патроны решено уничтожить.Кроме того, из досудебных материалов вскрылись новые подробности истории: на следующий день после убийства своей аспирантки Соколов распивал коньяк с друзьями в той квартире, где было спрятано тело девушки."Поскольку в указанный день к 19 часам 30 минутам к нему должны были прийти друзья, приехав домой из магазина, он оставил купленные вещи дома и сходил за продуктами. К назначенному времени к нему приехали два его знакомых и принесли с собой коньяк. Они все вместе распивали спиртное примерно до 22 часов, после чего его друзья ушли, а он… решил вынести тело… из дома, однако у него не хватило физических сил. Тогда… решил, что тело надо расчленить", - следует из материалов суда.Резонансное преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. Тогда 63-летний Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко в своей квартире в Санкт-Петербурге из обреза охотничьего карабина. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил упавшего в Мойку историка и тогда в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.Октябрьский районный суд приговорил Соколова к 12,5 годам лишения свободы. Горсуд и кассационный суд, куда обращалась защита историка, оставили это решение в силе.Другие новости: Там, где зверски расправлялись с мирными: в курском селе нашли след "Грузинского легиона"*.* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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новости, санкт-петербург, россия, историк, убийство, сво, суд