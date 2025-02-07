https://ukraina.ru/20250207/1060904201.html
Дубинский рассказал, как Украина утратила свою идентичность
Дубинский рассказал, как Украина утратила свою идентичность - 07.02.2025 Украина.ру
Дубинский рассказал, как Украина утратила свою идентичность
Украина утратила свою идентичность и превратилась в страну "пустой оболочки". Таким мнением поделился в телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский
2025-02-07T14:34
2025-02-07T14:34
2025-02-07T14:34
александр дубинский
украина
новости
запорожье
дмитрий ковалевич
верховная рада
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"Итак, чтобы стать "Европой", за последние 10 лет мы переписали свою историю, снесли свои памятники, забыли своих героев, отказались от пласта культуры. То есть затерли свою историко-культурную идентичность, отказались от своей личности, стерли ее, как в "матрице", - написал Дубинский.По его словам, таким образом Украина "самоутилизировалась" и стала "пустой оболочкой".Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Подробнее - в материале Дмитрия Ковалевича Тотальная декоммунизация. Что происходит в Запорожье на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
александр дубинский, украина, новости, запорожье, дмитрий ковалевич, верховная рада
Александр Дубинский, Украина, Новости, Запорожье, Дмитрий Ковалевич, Верховная Рада
Дубинский рассказал, как Украина утратила свою идентичность
Украина утратила свою идентичность и превратилась в страну "пустой оболочки". Таким мнением поделился в телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский
"Итак, чтобы стать "Европой", за последние 10 лет мы переписали свою историю, снесли свои памятники, забыли своих героев, отказались от пласта культуры. То есть затерли свою историко-культурную идентичность, отказались от своей личности, стерли ее, как в "матрице", - написал Дубинский.
По его словам, таким образом Украина "самоутилизировалась" и стала "пустой оболочкой".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации.