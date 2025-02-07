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Дубинский рассказал, как Украина утратила свою идентичность

Дубинский рассказал, как Украина утратила свою идентичность - 07.02.2025 Украина.ру

Дубинский рассказал, как Украина утратила свою идентичность

Украина утратила свою идентичность и превратилась в страну "пустой оболочки". Таким мнением поделился в телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский

2025-02-07T14:34

2025-02-07T14:34

2025-02-07T14:34

александр дубинский

украина

новости

запорожье

дмитрий ковалевич

верховная рада

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"Итак, чтобы стать "Европой", за последние 10 лет мы переписали свою историю, снесли свои памятники, забыли своих героев, отказались от пласта культуры. То есть затерли свою историко-культурную идентичность, отказались от своей личности, стерли ее, как в "матрице", - написал Дубинский.По его словам, таким образом Украина "самоутилизировалась" и стала "пустой оболочкой".Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Подробнее - в материале Дмитрия Ковалевича Тотальная декоммунизация. Что происходит в Запорожье на сайте Украина.ру.

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александр дубинский, украина, новости, запорожье, дмитрий ковалевич, верховная рада