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Дружба свободна: ВС РФ гонят врага, ВСУ пересчитывают недельные потери
Дружба свободна: ВС РФ гонят врага, ВСУ пересчитывают недельные потери - 07.02.2025 Украина.ру
Дружба свободна: ВС РФ гонят врага, ВСУ пересчитывают недельные потери
Российские войска взяли под контроль поселок Дружба в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию подтвердили в Минобороны России
2025-02-07T14:19
2025-02-07T14:19
2025-02-07T14:19
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В комментарии уточняется, что за неделю бойцы "Центра" нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ, включая террористическое формирование "Лють"* Национальной полиции Украины.В зоне ответственности группировки противник за неделю понес следующие потери:В зоне работы российской группировки войск "Запад" за прошедшую неделю потеряли свыше 1835 военнослужащих, а также два танка, 19 боевых бронированных машин, 71 автомобиль, 32 орудия полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной борьбы и 20 складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки российских войск оставили врага без 1510 военнослужащих, танка, пяти боевых бронированных машин, 26 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, 16 полевых складов боеприпасов и четырех станций радиоэлектронной борьбы.На Курском и Харьковском направлениях в зоне действий группировки "Север" ВСУ за неделю лишились сразу нескольких своих формирований."Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны", - говорится в сводке министерства.Еще почти 300 военнослужащих, танк и восемь орудий полевой артиллерии украинские силы потеряли в зоне ответственности группировки войск "Днепр".Подробнее о происходящем на линии соприкосновения - в материале Красноармейск взят в клещи, контрнаступление под Курском сорвано: что еще происходит на фронте.*Террористическая организация, запрещенная в РФ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, вс рф, освобождение, потери, потери всу
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, освобождение, потери, потери ВСУ
Дружба свободна: ВС РФ гонят врага, ВСУ пересчитывают недельные потери
Российские войска взяли под контроль поселок Дружба в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию подтвердили в Минобороны России
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.
В комментарии уточняется, что за неделю бойцы "Центра"
нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ, включая террористическое формирование "Лють"* Национальной полиции Украины
.
В зоне ответственности группировки противник за неделю понес следующие потери:
—свыше 3720 военнослужащих,
—4 танка, включая Leopard,
—29 боевых бронированных машин, в том числе две Bradley, бронетранспортеры М113 и Viking,
—44 автомобиля,
—34 орудия полевой артиллерии.
В зоне работы российской группировки войск "Запад" за прошедшую неделю потеряли свыше 1835 военнослужащих, а также два танка, 19 боевых бронированных машин, 71 автомобиль, 32 орудия полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной борьбы и 20 складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки российских войск оставили врага без 1510 военнослужащих, танка, пяти боевых бронированных машин, 26 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, 16 полевых складов боеприпасов и четырех станций радиоэлектронной борьбы.
На Курском и Харьковском направлениях в зоне действий группировки "Север" ВСУ за неделю лишились сразу нескольких своих формирований.
"Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны", - говорится в сводке министерства.
Еще почти 300 военнослужащих, танк и восемь орудий полевой артиллерии украинские силы потеряли в зоне ответственности группировки войск "Днепр".
*Террористическая организация, запрещенная в РФ.