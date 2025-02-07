https://ukraina.ru/20250207/1060887337.html

Позывной "Бармак": Пьяный крикнул мне: "Эй, свошник, иди сюда, я тебе вторую ногу переломаю"

Позывной "Бармак": Пьяный крикнул мне: "Эй, свошник, иди сюда, я тебе вторую ногу переломаю" - 07.02.2025 Украина.ру

Позывной "Бармак": Пьяный крикнул мне: "Эй, свошник, иди сюда, я тебе вторую ногу переломаю"

Руководитель регионального отделения Союза добровольцев Донбасса по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - позывной "Бармак" - рассказал изданию Украина.ру, как воевал в Херсонской области и потерял там ногу, как в Сирии в составе ЧВК "Вагнер" отбивался от "духов", и как петербургская полиция не видит состава преступления в нападении на него

2025-02-07T08:26

2025-02-07T08:26

2025-02-07T08:27

интервью

санкт-петербург

сирия

союз добровольцев донбасса

чвк "вагнер"

херсонская область

александр чаленко

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- Бармак, откуда у вас такой позывной? Имеет ли он какое-то отношение к Украине? Я, когда его услышал, то сразу вдруг вспомнил украинскую певичку Маричку Бурмаку…- Нет, никакого отношения к Украине он не имеет. Он имеет отношение к Орловской области, где жили мои предки. Свой род я знаю до середины XIX века. "Бармак" в переводе с тюркского означает "палец". Так когда-то называли вилы, которые служили для переноски сена. Видимо, "Бармак" был прозвищем у кого-то из моих предков, на основании которого он потом получил фамилию "Бармаков". В память о своем прадеде, которого я, естественно, никогда не видел, я и взял себе такой позывной. Знаю, что он единственный, и в нашей армии его ни у кого нет.- Как для вас началась война в Новороссии?- Морально в 2014 году после событий в Одессе, когда в Доме профсоюзов были сожжены русские люди. Мне потом понадобилось 2-3 месяца для продажи своего семейного бизнеса и улаживания семейных дел. В сентябре я уже был в Донбассе.- Я вижу у вас орден "Мужества". За что получили "Мужика"?- Это уже во время СВО. Своего наградного дела я не видел… Я в начале СВО был в должности командира разведроты, потом начальника штаба батальона БАРС-20. Помимо штабной работы я, имея определенные навыки, непосредственно участвовал в некоторых боевых действиях. За одно из них, видимо, и получил орден.Сражались мы на Херсонском плацдарме на правом берегу Днепра рядом с населенным пунктом Костромка. Там сейчас уже стоят украинские войска. Если быть совсем точным, заняли позиции между населенными пункты Андреевка и Белогорка рядом с рекой Ингулец. Там бои продолжались две недели. Мы понесли тогда серьезные потери и 27-28 июля были выведены на переформирование.Помню случай, когда получили информацию, что по нашему расположению должен быть нанесен ракетный удар. Приказал всем выйти в безопасное место, а сам остался в здании штаба. Со мной были еще мой зам и два связиста. Героические люди. Остался я, чтобы не допустить, чтобы кто-то из бойцов решил остаться в расположении.Ракеты действительно прилетели. Все остались живы, но мне пришлось два дня проваляться с контузией.В конце августа мы попали в оперативное окружение. Нас было 67 человек. Я сразу сформировал группу из четырех человек во главе со мной, которая шла впереди, каждые пять минут меняя ведущего. Просто была опасность либо засады, либо того, что мы могли нарваться на мины, но мины мы увидели раньше, чем они нас. Вышли к своим благополучно без потерь.- Знаю, что вы лишились правой ноги ниже колена. Как это произошло?- Это произошло 3 сентября. На переправе через Днепр на Новой Каховке. Мы тогда выходили на переформирование. Днем уже нельзя было переправляться по дамбе – была опасность прилета HIMARSов. Переправлялись на пароме. Первая наша группа переправилась нормально – без потерь. Во второй мы должны были быстро погрузить на паром пять грузовых и три легковых автомобиля. Во время погрузки пятого грузовика прилетели три HIMARSа. Один из них ударил недалеко. В итоге у меня осколком и оторвало ногу.Все выглядело как в кино: Днепр, плывущий подбитый паром, я, лежащий на нем весь в крови без ноги и орущий.. Но ногу оторвало на несколько сантиметров. Благодаря этому могу носить протез. Мне осколки еще попали в таз. В итоге перелом. Из-за этого я сейчас хожу с палочкой. Если бы не это пошел служить дальше. Спасибо врачам из Каховки, которые не отрезали мне ногу выше колена, сохранив его, а то я бы сейчас по-другому сейчас чувствовал: не смог бы водить ни машину, ни мотоцикл. Я езжу на мотоцикле с 16 лет. У меня "Ямаха", но езжу сейчас на трехколесном.- Правильным решением было тогда оставить Херсон?- Я не могу судить о решениях вышестоящего командования, но считаю, что решение было правильным. Плацдарм на том берегу стоило бы держать в случае наступательных действий. А в случае оборонительных лучше водных преград для обороны нет.- У вас еще, я вижу, две вагнеровские награды. Вы служили в ЧВК "Вагнер"? За что кресты?- Да, служил. В Сирии. Первый – Окопный крест – получил за события в октябре 2017 года под Дейр-эз-Зором. На нас пошли духи. Мы держали оборону на высоте. Я стрелял по ним из ПКМ (Пулемет Калашникова модернизированный) бронебойно-зажигательными патронами. Истратил всю ленту. Меня потом мой товарищ, которому принадлежал пулемет, ругал за это.Это был очень плотный стрелковый бой. Пули ложились рядом. Необычные были ощущения. Огонь был настолько плотным, что если вверх поднять руку, то через несколько секунд пуля попала бы в нее. Каждые 15 секунд мы, улучшив момент, отвечали духам. Если бы этого не делали, то они бы подошли ближе и закидали бы нас гранатами или ударили из подствольника. Но в результате духи не решились к нам подойти.- А второй?- Серебряный крест. Его получили все бойцы моего отряда. Я был командиром разведподразделения. Нас наградили за форсирование Ефрата. Мы высаживались на восточный берег. Ширина русла 300 метров. Переправлялись на резиновых лодках. Первые шли на веслах, чтобы не создавать шума, потом на моторе. Время переправы одной лодки от погрузки до высадки примерно 4-5 минут. Переправились благополучно.- Расскажите о вашем конфликте с одним из жителей Петербурга, который вас оскорбил, когда вы после ранения передвигались по городу.-Сейчас я хожу с палочкой, а тогда передвигался на костылях. Иду по Петербургу спокойно, смотрю в землю, никого не трогаю. Даже не ожидал, что в тот момент против такого человека как я может быть направлена агрессия. Прохожу мимо круглосуточного магазина. И вдруг какой-то парень лет 40-45, покрупнее меня, в состоянии алкогольного опьянения мне кричит: "Эй, свошник, иди сюда, я тебе вторую ногу переломаю…". Я подошел. Начался конфликт. Он отобрал у меня костыль. Его потом подошедшая моя жена в свою очередь у него отобрала…В итоге 82-е отделение полиции Санкт-Петербурга, куда я обратился, долго отказывалось расследовать это дело. Причин не объясняли. И только тогда, когда я пришел туда со съемочной группой Лен ТВ, через 2 часа после выхода сюжета полиция возбудила уголовное дело по ст.119 "Угроза убийством". Дело расследовалось полгода. Проводились следственные действия, но в итоге все закончилось ничем. Постановления на руках об этом, чтобы обжаловать у меня нет, но мне прислали документ в электронном виде, подписанный начальником Красносельского РОВД, что в деле нет состава преступления. Мол, непонятно, кто на кого напал. Наверное, я, инвалид, напал с костылем на клиентов круглосуточного магазина. В общем, имена и должности всех тех полицейских, которые закрыли дело, известны.- А этот человек, напавший на вас: кто?- Я его не знаю. Видел один раз. Хотя на следственных действиях они постоянно говорил, что поддерживает СВО, никакого раскаяния у него я не заметил.Смотрите также видеоинтервью Александра Чаленко Форсирование Днепра и другие ближайшие цели России: "Араб" о фронте, Трампе, Украине и Приднестровье

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

интервью, санкт-петербург, сирия, союз добровольцев донбасса, чвк "вагнер", херсонская область, александр чаленко