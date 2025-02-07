"Сильно отстают от наших Су-35": Кнутов объяснил, почему F-16 нельзя использовать в воздушных боях
© Senior Airman Meghan HuttonФото: официальный сайт Пентагона, командир и пилот демонстрационной группы F-16 Viper
© Senior Airman Meghan Hutton
Ранее F-16 позиционировался как "самолет завоевания превосходства в воздухе". Но Украина уже убедилась, что эти машины нельзя использовать в воздушных боях. И F-16, и Mirage очень отстают от российских Су-30 и Су-35. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
В четверг, 6 февраля, глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первые самолеты Mirage 2000 прибыли на Украину. Ранее Владимир Зеленский заявлял о том, что Киев получит на вооружение французские истребители.
По словам эксперта, Mirage — это машины, у которых отсутствует стелс-технология (технология малозаметности), их боевое применение будет незначительно отличаться от применения старых советских самолетов МиГ-29 и Су-27.
"Кроме того, мы отслеживаем места базирования авиации противника. В декабре прошлого года удар был нанесен по аэродрому Васильков в Киевской области, где базировались F-16", — подчеркнул Кнутов.
При этом еще в январе Минобороны Украины сообщило, что срок подготовки пилотов для полетов на F-16 сократили на три месяца.
По мнению специалиста, это напоминает ситуацию времен Великой Отечественной войны, когда учили взлету-посадке. На подходе вторая партия F-16 для Украины, отметил он.
"Такой подход украинского командования связан с нехваткой авиационных средств и невозможностью эффективно применять крылатые ракеты британского и французского производства", — указал Кнутов.
Украинское командование убедилась, что эти машины нельзя использовать в воздушных боях. Ранее F-16 позиционировался как "самолет завоевания превосходства в воздухе". Но и F-16, и Mirage значительно уступают российским Су-30 и Су-35, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале Евгений Норин: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию на сайте Украина.ру.