https://ukraina.ru/20250207/1060883254.html

"Сильно отстают от наших Су-35": Кнутов объяснил, почему F-16 нельзя использовать в воздушных боях

"Сильно отстают от наших Су-35": Кнутов объяснил, почему F-16 нельзя использовать в воздушных боях - 07.02.2025 Украина.ру

"Сильно отстают от наших Су-35": Кнутов объяснил, почему F-16 нельзя использовать в воздушных боях

Ранее F-16 позиционировался как "самолет завоевания превосходства в воздухе". Но Украина уже убедилась, что эти машины нельзя использовать в воздушных боях. И F-16, и Mirage очень отстают от российских Су-30 и Су-35. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов

2025-02-07T03:15

2025-02-07T03:15

2025-02-07T03:15

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В четверг, 6 февраля, глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первые самолеты Mirage 2000 прибыли на Украину. Ранее Владимир Зеленский заявлял о том, что Киев получит на вооружение французские истребители.По словам эксперта, Mirage — это машины, у которых отсутствует стелс-технология (технология малозаметности), их боевое применение будет незначительно отличаться от применения старых советских самолетов МиГ-29 и Су-27.При этом еще в январе Минобороны Украины сообщило, что срок подготовки пилотов для полетов на F-16 сократили на три месяца.По мнению специалиста, это напоминает ситуацию времен Великой Отечественной войны, когда учили взлету-посадке. На подходе вторая партия F-16 для Украины, отметил он. "Такой подход украинского командования связан с нехваткой авиационных средств и невозможностью эффективно применять крылатые ракеты британского и французского производства", — указал Кнутов.Украинское командование убедилась, что эти машины нельзя использовать в воздушных боях. Ранее F-16 позиционировался как "самолет завоевания превосходства в воздухе". Но и F-16, и Mirage значительно уступают российским Су-30 и Су-35, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Евгений Норин: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250206/1060851795.html

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новости, украина, франция, юрий кнутов, f-16, су-35, миг-29, летчики, обучение, ракеты, су-27, авиация, сво, спецоперация, mirage