"Сильно отстают от наших Су-35": Кнутов объяснил, почему F-16 нельзя использовать в воздушных боях - 07.02.2025 Украина.ру
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"Сильно отстают от наших Су-35": Кнутов объяснил, почему F-16 нельзя использовать в воздушных боях
"Сильно отстают от наших Су-35": Кнутов объяснил, почему F-16 нельзя использовать в воздушных боях - 07.02.2025 Украина.ру
"Сильно отстают от наших Су-35": Кнутов объяснил, почему F-16 нельзя использовать в воздушных боях
Ранее F-16 позиционировался как "самолет завоевания превосходства в воздухе". Но Украина уже убедилась, что эти машины нельзя использовать в воздушных боях. И F-16, и Mirage очень отстают от российских Су-30 и Су-35. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
2025-02-07T03:15
2025-02-07T03:15
новости
украина
франция
юрий кнутов
f-16
су-35
миг-29
летчики
обучение
ракеты
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В четверг, 6 февраля, глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первые самолеты Mirage 2000 прибыли на Украину. Ранее Владимир Зеленский заявлял о том, что Киев получит на вооружение французские истребители.По словам эксперта, Mirage — это машины, у которых отсутствует стелс-технология (технология малозаметности), их боевое применение будет незначительно отличаться от применения старых советских самолетов МиГ-29 и Су-27.При этом еще в январе Минобороны Украины сообщило, что срок подготовки пилотов для полетов на F-16 сократили на три месяца.По мнению специалиста, это напоминает ситуацию времен Великой Отечественной войны, когда учили взлету-посадке. На подходе вторая партия F-16 для Украины, отметил он. "Такой подход украинского командования связан с нехваткой авиационных средств и невозможностью эффективно применять крылатые ракеты британского и французского производства", — указал Кнутов.Украинское командование убедилась, что эти машины нельзя использовать в воздушных боях. Ранее F-16 позиционировался как "самолет завоевания превосходства в воздухе". Но и F-16, и Mirage значительно уступают российским Су-30 и Су-35, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Евгений Норин: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию на сайте Украина.ру.
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новости, украина, франция, юрий кнутов, f-16, су-35, миг-29, летчики, обучение, ракеты, су-27, авиация, сво, спецоперация, mirage
Новости, Украина, Франция, Юрий Кнутов, F-16, Су-35, МиГ-29, летчики, обучение, ракеты, су-27, авиация, СВО, Спецоперация, Mirage

"Сильно отстают от наших Су-35": Кнутов объяснил, почему F-16 нельзя использовать в воздушных боях

03:15 07.02.2025
 
© Senior Airman Meghan HuttonФото: официальный сайт Пентагона, командир и пилот демонстрационной группы F-16 Viper
Фото: официальный сайт Пентагона, командир и пилот демонстрационной группы F-16 Viper
© Senior Airman Meghan Hutton
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Ранее F-16 позиционировался как "самолет завоевания превосходства в воздухе". Но Украина уже убедилась, что эти машины нельзя использовать в воздушных боях. И F-16, и Mirage очень отстают от российских Су-30 и Су-35. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
В четверг, 6 февраля, глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первые самолеты Mirage 2000 прибыли на Украину. Ранее Владимир Зеленский заявлял о том, что Киев получит на вооружение французские истребители.
По словам эксперта, Mirage — это машины, у которых отсутствует стелс-технология (технология малозаметности), их боевое применение будет незначительно отличаться от применения старых советских самолетов МиГ-29 и Су-27.
"Кроме того, мы отслеживаем места базирования авиации противника. В декабре прошлого года удар был нанесен по аэродрому Васильков в Киевской области, где базировались F-16", — подчеркнул Кнутов.
При этом еще в январе Минобороны Украины сообщило, что срок подготовки пилотов для полетов на F-16 сократили на три месяца.
По мнению специалиста, это напоминает ситуацию времен Великой Отечественной войны, когда учили взлету-посадке. На подходе вторая партия F-16 для Украины, отметил он.
"Такой подход украинского командования связан с нехваткой авиационных средств и невозможностью эффективно применять крылатые ракеты британского и французского производства", — указал Кнутов.
Украинское командование убедилась, что эти машины нельзя использовать в воздушных боях. Ранее F-16 позиционировался как "самолет завоевания превосходства в воздухе". Но и F-16, и Mirage значительно уступают российским Су-30 и Су-35, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале Евгений Норин: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию на сайте Украина.ру.
Владимир Попов интервью
Вчера, 06:30
Владимир Попов: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видатьЗаслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему тема самолетов F-16 и их поставок на Украину почти исчезла из публичного поля.
 
НовостиУкраинаФранцияЮрий КнутовF-16Су-35МиГ-29летчикиобучениеракетысу-27авиацияСВОСпецоперацияMirage
 
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