https://ukraina.ru/20250206/1060882190.html

Чья Одесса: зачем в Молдавии заговорили о претензиях на земли Украины и что делать России - Ищенко

Чья Одесса: зачем в Молдавии заговорили о претензиях на земли Украины и что делать России - Ищенко - 06.02.2025 Украина.ру

Чья Одесса: зачем в Молдавии заговорили о претензиях на земли Украины и что делать России - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал подрывы ТЦК на Украине, рассказал о том, возможна ли сейчас... Украина.ру, 06.02.2025

2025-02-06T19:57

2025-02-06T19:57

2025-02-06T19:57

видео

молдавия

украина

россия

ростислав ищенко

вооруженные силы украины

воз

всу

приднестровье

приднестровская молдавская республика

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал подрывы ТЦК на Украине, рассказал о том, возможна ли сейчас новая "Ялта" и какой она могла бы быть, а также изложил свою позицию по поводу членства России в международных организациях. В частности - во Всемирной организации здравоохранения. 00:44 – Станет ли тенденция подрывов ТЦК на Украине массовой; 02:33 – О новой "Ялте" и исполнении договорённостей; 09:32 – Сможет ли Молдавия забрать себе часть украинских территорий? 16:57 – О членстве России в международных организациях ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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