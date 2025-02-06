Чья Одесса: зачем в Молдавии заговорили о претензиях на земли Украины и что делать России - Ищенко - 06.02.2025 Украина.ру
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Чья Одесса: зачем в Молдавии заговорили о претензиях на земли Украины и что делать России - Ищенко
Чья Одесса: зачем в Молдавии заговорили о претензиях на земли Украины и что делать России - Ищенко - 06.02.2025 Украина.ру
Чья Одесса: зачем в Молдавии заговорили о претензиях на земли Украины и что делать России - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал подрывы ТЦК на Украине, рассказал о том, возможна ли сейчас... Украина.ру, 06.02.2025
2025-02-06T19:57
2025-02-06T19:57
видео
молдавия
украина
россия
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
воз
всу
приднестровье
приднестровская молдавская республика
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал подрывы ТЦК на Украине, рассказал о том, возможна ли сейчас новая "Ялта" и какой она могла бы быть, а также изложил свою позицию по поводу членства России в международных организациях. В частности - во Всемирной организации здравоохранения. 00:44 – Станет ли тенденция подрывов ТЦК на Украине массовой; 02:33 – О новой "Ялте" и исполнении договорённостей; 09:32 – Сможет ли Молдавия забрать себе часть украинских территорий? 16:57 – О членстве России в международных организациях ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, молдавия, украина, россия, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, воз, всу, приднестровье, приднестровская молдавская республика, пмр, ялтинская конференция (1945), румыния, венгрия, ес, сво, оон, гагаузия, сша, мобилизация, видео
Видео, Молдавия, Украина, Россия, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, ВОЗ, ВСУ, Приднестровье, Приднестровская Молдавская Республика, ПМР, Ялтинская конференция (1945), Румыния, Венгрия, ЕС, СВО, ООН, Гагаузия, США, мобилизация

Чья Одесса: зачем в Молдавии заговорили о претензиях на земли Украины и что делать России - Ищенко

19:57 06.02.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал подрывы ТЦК на Украине, рассказал о том, возможна ли сейчас новая "Ялта" и какой она могла бы быть, а также изложил свою позицию по поводу членства России в международных организациях. В частности - во Всемирной организации здравоохранения.
00:44 – Станет ли тенденция подрывов ТЦК на Украине массовой;
02:33 – О новой "Ялте" и исполнении договорённостей;
09:32 – Сможет ли Молдавия забрать себе часть украинских территорий?
16:57 – О членстве России в международных организациях
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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