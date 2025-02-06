МИД РФ: Международная федерация хоккея снова расписалась в своей несостоятельности - 06.02.2025 Украина.ру
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МИД РФ: Международная федерация хоккея снова расписалась в своей несостоятельности
МИД РФ: Международная федерация хоккея снова расписалась в своей несостоятельности - 06.02.2025 Украина.ру
МИД РФ: Международная федерация хоккея снова расписалась в своей несостоятельности
Международная федерация хоккея (IIHF) лицемерно заявила о неспособности обеспечить безопасность российских спортсменов в Чемпионате мира 2026 года, тем самым расписавшись в своей несостоятельности. Об этом на брифинге 6 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025-02-06T18:49
2025-02-06T18:49
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"Международная федерация хоккея в очередной раз приняла политизированное и дискриминационное решение об отстранении сборной России от участия в Чемпионате мира 2026 года", - сообщила официальный представитель МИД РФ.Основанием на этот раз стала якобы "неспособность и невозможность организаторов в контексте продолжающейся специальной военной операции гарантировать безопасность российской команды во время предстоящего турнира", отметила Захарова."Недопуск нашей сборной на Чемпионат мира по сути является не чем иным, как попыткой избавиться от честной конкуренции и лишить зрителей возможности насладиться красивой игрой одной из лучших – это объективный факт - команд планеты", - подчеркнула российский дипломат.Захарова возмутилась предлогом, избранным IIHF для отказа российским спортсменам в участии на соревнованиях ЧМ.Захарова подчеркнула: обеспечение безопасности – это именно обязанность, а не опция на выбор. Если та или иная сторона не может справиться с этой обязанностью, то принимающая сторона складывает с себя соответствующие полномочия по приёму чемпионатов мира."Мы всё прекрасно понимаем – это просто отговорки", - заметила Захарова.Россия в состоянии обеспечить свою безопасность и безопасность своих граждан самостоятельно, чем она в данный момент и занимается, в том числе в зоне специальной военной операции, отметила официальный представитель МИД РФ.По её словам, официальная Москва продолжит последовательно выступать за развитие международного спортивного сотрудничества на основе принципов равенства и недискриминации и обеспечение всем без исключения равного доступа к спортивным состязаниям.Ей ситуация напомнила политику сегрегации в западных странах, когда людям с другим цветом кожи отказывали в реализации различных возможностей под предлогом невозможности обеспечения безопасности.Ранее на эту тему: В Международной федерации хоккея высказались о допуске российских юниоров до турниров
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новости, россия, москва, мария захарова, мид рф, спорт, спортсмены, дискриминация, русофобия, хоккей, чемпионат, международные отношения
Новости, Россия, Москва, Мария Захарова, МИД РФ, спорт, спортсмены, дискриминация, Русофобия, хоккей, чемпионат, международные отношения

МИД РФ: Международная федерация хоккея снова расписалась в своей несостоятельности

18:49 06.02.2025
 
Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф
Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф
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Международная федерация хоккея (IIHF) лицемерно заявила о неспособности обеспечить безопасность российских спортсменов в Чемпионате мира 2026 года, тем самым расписавшись в своей несостоятельности. Об этом на брифинге 6 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Международная федерация хоккея в очередной раз приняла политизированное и дискриминационное решение об отстранении сборной России от участия в Чемпионате мира 2026 года", - сообщила официальный представитель МИД РФ.
Основанием на этот раз стала якобы "неспособность и невозможность организаторов в контексте продолжающейся специальной военной операции гарантировать безопасность российской команды во время предстоящего турнира", отметила Захарова.
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"Недопуск нашей сборной на Чемпионат мира по сути является не чем иным, как попыткой избавиться от честной конкуренции и лишить зрителей возможности насладиться красивой игрой одной из лучших – это объективный факт - команд планеты", - подчеркнула российский дипломат.
Захарова возмутилась предлогом, избранным IIHF для отказа российским спортсменам в участии на соревнованиях ЧМ.
"Что значит, они "не могут обеспечить безопасность российской сборной"? Вообще тогда не проводите, если не можете обеспечить безопасность! Вообще не проводите!", - сказала официальный представитель МИД РФ.
Захарова подчеркнула: обеспечение безопасности – это именно обязанность, а не опция на выбор. Если та или иная сторона не может справиться с этой обязанностью, то принимающая сторона складывает с себя соответствующие полномочия по приёму чемпионатов мира.
"Мы всё прекрасно понимаем – это просто отговорки", - заметила Захарова.
Россия в состоянии обеспечить свою безопасность и безопасность своих граждан самостоятельно, чем она в данный момент и занимается, в том числе в зоне специальной военной операции, отметила официальный представитель МИД РФ.
"Что касается Чемпионата мира: наши спортсмены готовы и не боятся участвовать в международных турнирах. Мы же знаем – "трус не играет в хоккей". Решение в отношении российской сборной – это лицемерие, политизация спорта, это малодушие, это нарушение всех принципов мирового спорта, мирового спортивного движения", - констатировала Захарова.
По её словам, официальная Москва продолжит последовательно выступать за развитие международного спортивного сотрудничества на основе принципов равенства и недискриминации и обеспечение всем без исключения равного доступа к спортивным состязаниям.
"Мы Желаем Международной федерации хоккея набраться наконец мужества и признать, что попытки "отменить российский спорт" несостоятельны и бьют по ним же самим", - сказала Захарова.
Ей ситуация напомнила политику сегрегации в западных странах, когда людям с другим цветом кожи отказывали в реализации различных возможностей под предлогом невозможности обеспечения безопасности.
Ранее на эту тему: В Международной федерации хоккея высказались о допуске российских юниоров до турниров
 
НовостиРоссияМоскваМария ЗахароваМИД РФспортспортсменыдискриминацияРусофобияхоккейчемпионатмеждународные отношения
 
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