В Международной федерации хоккея высказались о допуске российских юниоров до турниров
Глава федерации рассказал, что подобное решение может быть принято только в следующем сезоне
Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф считает, что в хоккее не нужно проводить параллелей с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который допустил до турниров сборную России, составленную из игроков до 17 лет.
"Тем более у нас нет турниров, где бы участвовали команды до 17 лет. Команды до 18 лет? Решение на сезон-2023/24 уже принято. Это возможно только в сезоне-2024/2025, если для этого будут соответствующие условия", — процитировало издание "Спорт-Экспресс" слова Тардифа.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее исполком УЕФА предложил допустить к участию в международных турнирах сборную России среди игроков до 17 лет. При этом они могли бы соревноваться только в нейтральном статусе, выступая без флага и гимна. Ряд стран объявил о бойкоте матчей с командами России.
Международной федерации хоккея отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале 2022 года.