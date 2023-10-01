В Международной федерации хоккея высказались о допуске российских юниоров до турниров - 01.10.2023 Украина.ру
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В Международной федерации хоккея высказались о допуске российских юниоров до турниров
В Международной федерации хоккея высказались о допуске российских юниоров до турниров - 01.10.2023 Украина.ру
В Международной федерации хоккея высказались о допуске российских юниоров до турниров
Глава федерации рассказал, что подобное решение может быть принято только в следующем сезоне
2023-10-01T16:01
2023-10-01T16:01
новости
хоккей
юниоры
соревнования
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Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф считает, что в хоккее не нужно проводить параллелей с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который допустил до турниров сборную России, составленную из игроков до 17 лет."Тем более у нас нет турниров, где бы участвовали команды до 17 лет. Команды до 18 лет? Решение на сезон-2023/24 уже принято. Это возможно только в сезоне-2024/2025, если для этого будут соответствующие условия", — процитировало издание "Спорт-Экспресс" слова Тардифа.Как сообщало издание Украина.ру, ранее исполком УЕФА предложил допустить к участию в международных турнирах сборную России среди игроков до 17 лет. При этом они могли бы соревноваться только в нейтральном статусе, выступая без флага и гимна. Ряд стран объявил о бойкоте матчей с командами России.Международной федерации хоккея отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале 2022 года.
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новости, хоккей, юниоры, соревнования
Новости, хоккей, юниоры, соревнования

В Международной федерации хоккея высказались о допуске российских юниоров до турниров

16:01 01.10.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкХоккей. КХЛ. Матч "Динамо" (Москва) - СКА
Хоккей. КХЛ. Матч Динамо (Москва) - СКА - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Глава федерации рассказал, что подобное решение может быть принято только в следующем сезоне
Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф считает, что в хоккее не нужно проводить параллелей с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который допустил до турниров сборную России, составленную из игроков до 17 лет.
"Тем более у нас нет турниров, где бы участвовали команды до 17 лет. Команды до 18 лет? Решение на сезон-2023/24 уже принято. Это возможно только в сезоне-2024/2025, если для этого будут соответствующие условия", — процитировало издание "Спорт-Экспресс" слова Тардифа.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее исполком УЕФА предложил допустить к участию в международных турнирах сборную России среди игроков до 17 лет. При этом они могли бы соревноваться только в нейтральном статусе, выступая без флага и гимна. Ряд стран объявил о бойкоте матчей с командами России.
Международной федерации хоккея отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале 2022 года.
Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Украина - Польша - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
27 сентября, 17:37
Украина бойкотирует решение УЕФА о допуске россиян к международным соревнованиямУкраинская ассоциация футбола (УАФ) бойкотирует решение УЕФА о допуске юниорских сборных из России к соревнования, сообщили 26 сентября на сайте УАФ
 
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