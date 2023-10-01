https://ukraina.ru/20231001/1049819721.html

В Международной федерации хоккея высказались о допуске российских юниоров до турниров

В Международной федерации хоккея высказались о допуске российских юниоров до турниров - 01.10.2023 Украина.ру

В Международной федерации хоккея высказались о допуске российских юниоров до турниров

Глава федерации рассказал, что подобное решение может быть принято только в следующем сезоне

2023-10-01T16:01

2023-10-01T16:01

2023-10-01T16:01

новости

хоккей

юниоры

соревнования

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101906/15/1019061564_0:44:3078:1775_1920x0_80_0_0_8ae46555a213d59f68d3864f29aa8e52.jpg

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф считает, что в хоккее не нужно проводить параллелей с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который допустил до турниров сборную России, составленную из игроков до 17 лет."Тем более у нас нет турниров, где бы участвовали команды до 17 лет. Команды до 18 лет? Решение на сезон-2023/24 уже принято. Это возможно только в сезоне-2024/2025, если для этого будут соответствующие условия", — процитировало издание "Спорт-Экспресс" слова Тардифа.Как сообщало издание Украина.ру, ранее исполком УЕФА предложил допустить к участию в международных турнирах сборную России среди игроков до 17 лет. При этом они могли бы соревноваться только в нейтральном статусе, выступая без флага и гимна. Ряд стран объявил о бойкоте матчей с командами России.Международной федерации хоккея отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале 2022 года.

https://ukraina.ru/20230927/1049739373.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, хоккей, юниоры, соревнования