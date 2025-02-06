"Фактически объявление войны": посол России предостерег ЕС от отправки контингентов на Украину - 06.02.2025 Украина.ру
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"Фактически объявление войны": посол России предостерег ЕС от отправки контингентов на Украину
"Фактически объявление войны": посол России предостерег ЕС от отправки контингентов на Украину - 06.02.2025 Украина.ру
"Фактически объявление войны": посол России предостерег ЕС от отправки контингентов на Украину
Россия серьёзно относится к продвигаемой на Западе идее размещения иностранных войск на Украине в период СВО и расценит реализацию такого плана как фактическое объявление войны. Об этом заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
2025-02-06T18:12
2025-02-06T18:12
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Французский президент Эммануэль Макрон второй год продвигает идею отправки на Украину военнослужащих стран НАТО. В странах Евросоюза есть сторонники этой идеи. Российский дипломат оценил последствия её реализации.Мешков ответил на вопрос о том, как Москва воспринимает заявления о том, что Франция и Британия возобновили дискуссии о возможной отправке на Украину западных военнослужащих."Мы относимся к этому серьезно, мы рассматриваем это как эскалацию. Естественно, размещение войск в период ведущихся боевых действий означает фактически объявление войны со всеми вытекающими последствиями", - сказал Мешков."Всем давно известно, об этом не раз говорилось, что размещение любых сил между враждующими сторонами требует согласия обеих сторон. А я не вижу никаких перспектив для этого", - добавил посол России во Франции.Ранее французская газета Le Monde сообщала о возобновлении Парижем и Лондоном обсуждения возможной отправки западных военнослужащих на Украину. Владимир Зеленский также заявлял, что обсудил с президентом Франции инициативу по размещению воинских контингентов на Украине, её потенциальное расширение и вовлечение других стран.Ранее на эту тему: Зеленский просит "миротворцев" у недееспособных в военном отношении стран — Дубинский
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новости, украина, россия, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, ес, нато, сво, украина-нато, британия
Новости, Украина, Россия, Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, ЕС, НАТО, СВО, Украина-НАТО, Британия

"Фактически объявление войны": посол России предостерег ЕС от отправки контингентов на Украину

18:12 06.02.2025
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПресс-конференция заместителя главы МИД РФ Алексея Мешкова
Пресс-конференция заместителя главы МИД РФ Алексея Мешкова - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Александр Натрускин
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Россия серьёзно относится к продвигаемой на Западе идее размещения иностранных войск на Украине в период СВО и расценит реализацию такого плана как фактическое объявление войны. Об этом заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
Французский президент Эммануэль Макрон второй год продвигает идею отправки на Украину военнослужащих стран НАТО. В странах Евросоюза есть сторонники этой идеи. Российский дипломат оценил последствия её реализации.
Мешков ответил на вопрос о том, как Москва воспринимает заявления о том, что Франция и Британия возобновили дискуссии о возможной отправке на Украину западных военнослужащих.
"Мы относимся к этому серьезно, мы рассматриваем это как эскалацию. Естественно, размещение войск в период ведущихся боевых действий означает фактически объявление войны со всеми вытекающими последствиями", - сказал Мешков.
Зеленский
14 января, 10:59
Зеленский обсудил с Макроном отправку западных войск на УкраинуВладимир Зеленский заверил в соцсети Х, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативу по размещению воинских контингентов на Украине
"Всем давно известно, об этом не раз говорилось, что размещение любых сил между враждующими сторонами требует согласия обеих сторон. А я не вижу никаких перспектив для этого", - добавил посол России во Франции.
Ранее французская газета Le Monde сообщала о возобновлении Парижем и Лондоном обсуждения возможной отправки западных военнослужащих на Украину. Владимир Зеленский также заявлял, что обсудил с президентом Франции инициативу по размещению воинских контингентов на Украине, её потенциальное расширение и вовлечение других стран.
Ранее на эту тему: Зеленский просит "миротворцев" у недееспособных в военном отношении стран — Дубинский
 
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