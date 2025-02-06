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"Фактически объявление войны": посол России предостерег ЕС от отправки контингентов на Украину

"Фактически объявление войны": посол России предостерег ЕС от отправки контингентов на Украину - 06.02.2025 Украина.ру

"Фактически объявление войны": посол России предостерег ЕС от отправки контингентов на Украину

Россия серьёзно относится к продвигаемой на Западе идее размещения иностранных войск на Украине в период СВО и расценит реализацию такого плана как фактическое объявление войны. Об этом заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.

2025-02-06T18:12

2025-02-06T18:12

2025-02-06T18:12

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Французский президент Эммануэль Макрон второй год продвигает идею отправки на Украину военнослужащих стран НАТО. В странах Евросоюза есть сторонники этой идеи. Российский дипломат оценил последствия её реализации.Мешков ответил на вопрос о том, как Москва воспринимает заявления о том, что Франция и Британия возобновили дискуссии о возможной отправке на Украину западных военнослужащих."Мы относимся к этому серьезно, мы рассматриваем это как эскалацию. Естественно, размещение войск в период ведущихся боевых действий означает фактически объявление войны со всеми вытекающими последствиями", - сказал Мешков."Всем давно известно, об этом не раз говорилось, что размещение любых сил между враждующими сторонами требует согласия обеих сторон. А я не вижу никаких перспектив для этого", - добавил посол России во Франции.Ранее французская газета Le Monde сообщала о возобновлении Парижем и Лондоном обсуждения возможной отправки западных военнослужащих на Украину. Владимир Зеленский также заявлял, что обсудил с президентом Франции инициативу по размещению воинских контингентов на Украине, её потенциальное расширение и вовлечение других стран.Ранее на эту тему: Зеленский просит "миротворцев" у недееспособных в военном отношении стран — Дубинский

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новости, украина, россия, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, ес, нато, сво, украина-нато, британия