https://ukraina.ru/20250206/1060880168.html

Контрнаступление в Курской области, "Миражи" у ВСУ. Итоги 6 февраля на Украине

Контрнаступление в Курской области, "Миражи" у ВСУ. Итоги 6 февраля на Украине - 06.02.2025 Украина.ру

Контрнаступление в Курской области, "Миражи" у ВСУ. Итоги 6 февраля на Украине

Вооружённые силы Украины пытаются наступать в Курской области. Франция объявила о том, что на Украину уже переданы истребители "Мираж"

2025-02-06T18:00

2025-02-06T18:00

2025-02-06T18:03

эксклюзив

хроники

украина

курская область

франция

поддубный

александр коц

юрий баранчик

вооруженные силы украины

f-16

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Днём 6 февраля Минобороны России сообщило о пресечении попытки прорыва Вооружённых сил Украины в Курскую область."С утра 6 февраля украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Для чего ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Штурмовыми группами противника было предпринято несколько волн атак на указанном направлении. Группировкой войск "Север" противник был своевременно выявлен, подразделениями группировки при поддержке авиации наносится огневое поражение штурмовым группам ВСУ", — отмечалось в дневной сводке российского министерства обороны.Также в ведомстве рассказали о потерях украинских военных."По состоянию на 14:00 атаки вооруженных формирований Украины отражены, населённые пункты находятся под контролем российских войск. Потери противника составили шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин. Уничтожение формирований ВСУ продолжается. Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области", — сообщило Минобороны России.Военкор Александр Коц рассказал о том, что в наступлении ВСУ пока берегут западные танки, бросая в бой другую бронетехнику."ВСУ в Курской области пока берегут западные танки. ВСУ бросили в новое наступление целый "зоопарк" бронетехники. На кадры объективного контроля попали танк Т-64БВ, БМП Marder (Германия), БМП Bradley (США), БТР M1126 Stryker (США), различные бронеавтомобили, инженерные машины разминирования ИМР-2, M1150 (США) и Bergepanzer 2. Потеря последних трех единиц техники для ВСУ особенно болезненна. В распоряжении украинской армии осталось не так-то много советских ИМР - большую их часть Киев распродал иностранным покупателям еще в 2010-х. Вся надежда только на натовскую технику этого типа, которая, как и многие западные машины, слишком тяжёлая, капризная и уязвимая для атак дронов-камикадзе. Но без неё захлебнется любое наступление", — отметил Коц.Он особо подчеркнул, что западные танки 6 февраля себя пока не проявили."Сегодня никак не проявили себя западные танки. Очевидно, ВСУ держит "Абрамсы", "Челленджеры" и "Леопарды" в резерве в ожидании подходящего момента, чтобы бросить их в бой", — указал он.Его коллега — военкор Евгений Поддубный — опубликовал видео с места событий."Короткий обзор из кадров, которые уже можно показать. Наши бойцы в Курской области красиво встретили противника. Командование ВСУ решило воспользоваться ухудшением погодных условий и инициативно бросило новые силы в атаку. Получили по лицу все, кто еще продолжают получать. Киевский режим уже более полугода всеми силами цепляется за Курскую землю. (Насыщает группировку боеспособными соединениями с самой современной западной техникой, подтягивает резервы, снимает части с других направлений), но постепенно теряет контроль над зоной, которую удалось оккупировать в конце лета 2024 года. Нынешний накат закончится так же, как и предыдущий - большими потерями: л/с, техники; территории", — отметил Поддубный.Политолог Юрий Баранчик назвал новое контрнаступление Украины "предсказуемой и бессмысленной глупостью"."В полном соответствии с ожиданиями, сегодня враги попытались продемонстрировать успех в Курской области. Колонна из трёх "Абрамсов", пары десятков MRAP-оидов вроде MaxxPro, двух противоминных тралов и 400-500 бандеровцев ринулась в направлении Черкасской Конопельки, Фанасеевки и Уланок. Цель понятна: занять обратно недавно потерянную Черкасскую Конопельку и выйти в тыл нашим войскам, наступающим в районе Гуево. И заодно обезопасить трассу снабжения из Сум. Результаты предсказуемы, уже подбиты три танка, десяток ББМ, один трал. Продолжается охота за разбежавшимися по полям остатками. Говорить в очередной раз о некоем контрнаступлении сложно, потому что это в самом деле тактический наскок. К которому, судя по активному применению с нашей стороны РСЗО и авиации, были готовы. Что радует", — написал он в своём телеграм-канале в 17:06.По мнению Баранчика, украинское руководство "будет всеми силами цепляться за кусок Курской области, стараясь расширить зону контроля"."Чтобы потом торговать нам нашу землю в обмен на уступки. На переговорах, которые когда-нибудь будут. Отсюда следует и возможность попыток вцепиться и где-нибудь ещё, в Белгородской или Брянской области. Снова повторюсь: нужно выбивать украинских военных из Курской области, попутно создавая новые проблемные для врага точки. Судя по снижению темпов наступления на Покровском направлении, там быстрых прорывов не ожидается. А перехватывать инициативу нужно. Рейд на Киев или на Львов выглядит хорошим вариантом", — подытожил Баранчик.Журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев у себя в телеграм-канале опубликовал ещё одно видео с места событий."Вот конкретно эта попытка очередного прорыва ВСУ в Курском пограничье характерна тем, что противник был уверен, что подготовка к накату проходит в полной секретности. Однако же, для наших военных атака не стала неожиданностью. Подготовку видели. Готовились. Что, собственно, эти кадры и подтверждают", — подписал видео Медведев.В Курской области продолжаются ожесточённые бои.Французские "Миражи" на УкраинеНа Украину прибыли первые французские истребители Mirage, сообщил на своей странице в X глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню."6 июня 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поставках Украине французских самолетов Mirage 2000. Первые из них прибыли на Украину сегодня", — написал он.По словам Лекорню, самолётами управляют украинские военлёты, которые прошли обучение во Франции.В России уже описали возможные задания переданных Украине "Миражей"."Украина вроде как получила партию (2? 2.4? 156?) истребителей "Мираж-2000". Что могу сказать. Что последний "Мираж" был запилен в 2007 году. И на Украину полетели не они, а истребители еще более древней постройки. У нас таких старых истребителей участвующих в СВО - нет. Ну кроме Миг-31 пожалуй. Заниматься они будут тем же, что и F-16, летать по глубоким тылам, таранить "Гераньки" и пвошные украинские ракеты", — отметил автор посвящённого военной авиации популярного телеграм-канала FighterbomberВ то же время, он сообщил о награде, которую предложили в России украинским лётчикам."Я тут поговорил с коллекционерами, и предложение о миллионе долларов за F-16 плавно распространилось и на "Мираж". Так что если вы молодой и смелый летчик "Миража", пишите в личку. К миллиону долларов автоматически прилагается выбор страны проживания на выбор, безопасный коридор пролета, вывоз семьи, новая личность и полная конфиденциальность. Успей урвать миллион!" — подчеркнул автор канала.Воздушные силы ВСУ со своей стороны пока не сообщали о боевом применении полученных от Франции "Миражей". В телеграм-канале ВС ВСУ лишь поблагодарили Францию за поставку "Миражей", а Нидерланды — за F-16.О возможном срыве мирных переговоров — в статье Павла Котова "Не вновь, а снова. Как Великобритания и Германия готовятся сорвать план Трампа по Украине".

https://ukraina.ru/20250206/1060866193.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, курская область, франция, поддубный, александр коц, юрий баранчик, вооруженные силы украины, f-16