Контрнаступление в Курской области, "Миражи" у ВСУ. Итоги 6 февраля на Украине - 06.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250206/1060880168.html
Контрнаступление в Курской области, "Миражи" у ВСУ. Итоги 6 февраля на Украине
Контрнаступление в Курской области, "Миражи" у ВСУ. Итоги 6 февраля на Украине - 06.02.2025 Украина.ру
Контрнаступление в Курской области, "Миражи" у ВСУ. Итоги 6 февраля на Украине
Вооружённые силы Украины пытаются наступать в Курской области. Франция объявила о том, что на Украину уже переданы истребители "Мираж"
2025-02-06T18:00
2025-02-06T18:03
эксклюзив
хроники
украина
курская область
франция
поддубный
александр коц
юрий баранчик
вооруженные силы украины
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/17/1044656344_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_1607640733311bb696d62b6ab44ab4ea.jpg.webp
Днём 6 февраля Минобороны России сообщило о пресечении попытки прорыва Вооружённых сил Украины в Курскую область."С утра 6 февраля украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Для чего ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Штурмовыми группами противника было предпринято несколько волн атак на указанном направлении. Группировкой войск "Север" противник был своевременно выявлен, подразделениями группировки при поддержке авиации наносится огневое поражение штурмовым группам ВСУ", — отмечалось в дневной сводке российского министерства обороны.Также в ведомстве рассказали о потерях украинских военных."По состоянию на 14:00 атаки вооруженных формирований Украины отражены, населённые пункты находятся под контролем российских войск. Потери противника составили шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин. Уничтожение формирований ВСУ продолжается. Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области", — сообщило Минобороны России.Военкор Александр Коц рассказал о том, что в наступлении ВСУ пока берегут западные танки, бросая в бой другую бронетехнику."ВСУ в Курской области пока берегут западные танки. ВСУ бросили в новое наступление целый "зоопарк" бронетехники. На кадры объективного контроля попали танк Т-64БВ, БМП Marder (Германия), БМП Bradley (США), БТР M1126 Stryker (США), различные бронеавтомобили, инженерные машины разминирования ИМР-2, M1150 (США) и Bergepanzer 2. Потеря последних трех единиц техники для ВСУ особенно болезненна. В распоряжении украинской армии осталось не так-то много советских ИМР - большую их часть Киев распродал иностранным покупателям еще в 2010-х. Вся надежда только на натовскую технику этого типа, которая, как и многие западные машины, слишком тяжёлая, капризная и уязвимая для атак дронов-камикадзе. Но без неё захлебнется любое наступление", — отметил Коц.Он особо подчеркнул, что западные танки 6 февраля себя пока не проявили."Сегодня никак не проявили себя западные танки. Очевидно, ВСУ держит "Абрамсы", "Челленджеры" и "Леопарды" в резерве в ожидании подходящего момента, чтобы бросить их в бой", — указал он.Его коллега — военкор Евгений Поддубный — опубликовал видео с места событий."Короткий обзор из кадров, которые уже можно показать. Наши бойцы в Курской области красиво встретили противника. Командование ВСУ решило воспользоваться ухудшением погодных условий и инициативно бросило новые силы в атаку. Получили по лицу все, кто еще продолжают получать. Киевский режим уже более полугода всеми силами цепляется за Курскую землю. (Насыщает группировку боеспособными соединениями с самой современной западной техникой, подтягивает резервы, снимает части с других направлений), но постепенно теряет контроль над зоной, которую удалось оккупировать в конце лета 2024 года. Нынешний накат закончится так же, как и предыдущий - большими потерями: л/с, техники; территории", — отметил Поддубный.Политолог Юрий Баранчик назвал новое контрнаступление Украины "предсказуемой и бессмысленной глупостью"."В полном соответствии с ожиданиями, сегодня враги попытались продемонстрировать успех в Курской области. Колонна из трёх "Абрамсов", пары десятков MRAP-оидов вроде MaxxPro, двух противоминных тралов и 400-500 бандеровцев ринулась в направлении Черкасской Конопельки, Фанасеевки и Уланок. Цель понятна: занять обратно недавно потерянную Черкасскую Конопельку и выйти в тыл нашим войскам, наступающим в районе Гуево. И заодно обезопасить трассу снабжения из Сум. Результаты предсказуемы, уже подбиты три танка, десяток ББМ, один трал. Продолжается охота за разбежавшимися по полям остатками. Говорить в очередной раз о некоем контрнаступлении сложно, потому что это в самом деле тактический наскок. К которому, судя по активному применению с нашей стороны РСЗО и авиации, были готовы. Что радует", — написал он в своём телеграм-канале в 17:06.По мнению Баранчика, украинское руководство "будет всеми силами цепляться за кусок Курской области, стараясь расширить зону контроля"."Чтобы потом торговать нам нашу землю в обмен на уступки. На переговорах, которые когда-нибудь будут. Отсюда следует и возможность попыток вцепиться и где-нибудь ещё, в Белгородской или Брянской области. Снова повторюсь: нужно выбивать украинских военных из Курской области, попутно создавая новые проблемные для врага точки. Судя по снижению темпов наступления на Покровском направлении, там быстрых прорывов не ожидается. А перехватывать инициативу нужно. Рейд на Киев или на Львов выглядит хорошим вариантом", — подытожил Баранчик.Журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев у себя в телеграм-канале опубликовал ещё одно видео с места событий."Вот конкретно эта попытка очередного прорыва ВСУ в Курском пограничье характерна тем, что противник был уверен, что подготовка к накату проходит в полной секретности. Однако же, для наших военных атака не стала неожиданностью. Подготовку видели. Готовились. Что, собственно, эти кадры и подтверждают", — подписал видео Медведев.В Курской области продолжаются ожесточённые бои.Французские "Миражи" на УкраинеНа Украину прибыли первые французские истребители Mirage, сообщил на своей странице в X глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню."6 июня 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поставках Украине французских самолетов Mirage 2000. Первые из них прибыли на Украину сегодня", — написал он.По словам Лекорню, самолётами управляют украинские военлёты, которые прошли обучение во Франции.В России уже описали возможные задания переданных Украине "Миражей"."Украина вроде как получила партию (2? 2.4? 156?) истребителей "Мираж-2000". Что могу сказать. Что последний "Мираж" был запилен в 2007 году. И на Украину полетели не они, а истребители еще более древней постройки. У нас таких старых истребителей участвующих в СВО - нет. Ну кроме Миг-31 пожалуй. Заниматься они будут тем же, что и F-16, летать по глубоким тылам, таранить "Гераньки" и пвошные украинские ракеты", — отметил автор посвящённого военной авиации популярного телеграм-канала FighterbomberВ то же время, он сообщил о награде, которую предложили в России украинским лётчикам."Я тут поговорил с коллекционерами, и предложение о миллионе долларов за F-16 плавно распространилось и на "Мираж". Так что если вы молодой и смелый летчик "Миража", пишите в личку. К миллиону долларов автоматически прилагается выбор страны проживания на выбор, безопасный коридор пролета, вывоз семьи, новая личность и полная конфиденциальность. Успей урвать миллион!" — подчеркнул автор канала.Воздушные силы ВСУ со своей стороны пока не сообщали о боевом применении полученных от Франции "Миражей". В телеграм-канале ВС ВСУ лишь поблагодарили Францию за поставку "Миражей", а Нидерланды — за F-16.О возможном срыве мирных переговоров — в статье Павла Котова "Не вновь, а снова. Как Великобритания и Германия готовятся сорвать план Трампа по Украине".
https://ukraina.ru/20250206/1060866193.html
https://ukraina.ru/20250206/1060860785.html
украина
курская область
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/17/1044656344_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f448010de94567df8a6c1333c71f41e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, украина, курская область, франция, поддубный, александр коц, юрий баранчик, вооруженные силы украины, f-16
Эксклюзив, Хроники, Украина, Курская область, Франция, Поддубный, Александр Коц, Юрий Баранчик, Вооруженные силы Украины, F-16

Контрнаступление в Курской области, "Миражи" у ВСУ. Итоги 6 февраля на Украине

18:00 06.02.2025 (обновлено: 18:03 06.02.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Tech. Sgt. Matt HechtMirage-2000
Mirage-2000 - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© commons.wikimedia.org / Tech. Sgt. Matt Hecht
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Вооружённые силы Украины пытаются наступать в Курской области. Франция объявила о том, что на Украину уже переданы истребители "Мираж"
Днём 6 февраля Минобороны России сообщило о пресечении попытки прорыва Вооружённых сил Украины в Курскую область.
"С утра 6 февраля украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Для чего ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Штурмовыми группами противника было предпринято несколько волн атак на указанном направлении. Группировкой войск "Север" противник был своевременно выявлен, подразделениями группировки при поддержке авиации наносится огневое поражение штурмовым группам ВСУ", — отмечалось в дневной сводке российского министерства обороны.
Также в ведомстве рассказали о потерях украинских военных.
"По состоянию на 14:00 атаки вооруженных формирований Украины отражены, населённые пункты находятся под контролем российских войск. Потери противника составили шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин. Уничтожение формирований ВСУ продолжается. Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области", — сообщило Минобороны России.
Военкор Александр Коц рассказал о том, что в наступлении ВСУ пока берегут западные танки, бросая в бой другую бронетехнику.
"ВСУ в Курской области пока берегут западные танки. ВСУ бросили в новое наступление целый "зоопарк" бронетехники. На кадры объективного контроля попали танк Т-64БВ, БМП Marder (Германия), БМП Bradley (США), БТР M1126 Stryker (США), различные бронеавтомобили, инженерные машины разминирования ИМР-2, M1150 (США) и Bergepanzer 2. Потеря последних трех единиц техники для ВСУ особенно болезненна. В распоряжении украинской армии осталось не так-то много советских ИМР - большую их часть Киев распродал иностранным покупателям еще в 2010-х. Вся надежда только на натовскую технику этого типа, которая, как и многие западные машины, слишком тяжёлая, капризная и уязвимая для атак дронов-камикадзе. Но без неё захлебнется любое наступление", — отметил Коц.
Он особо подчеркнул, что западные танки 6 февраля себя пока не проявили.
"Сегодня никак не проявили себя западные танки. Очевидно, ВСУ держит "Абрамсы", "Челленджеры" и "Леопарды" в резерве в ожидании подходящего момента, чтобы бросить их в бой", — указал он.
Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
13:00
Уничтожение военных НАТО, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 февраляВ результате удара по Харькову были уничтожены военнослужащие из стран-членов НАТО. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Его коллега — военкор Евгений Поддубный — опубликовал видео с места событий.
"Короткий обзор из кадров, которые уже можно показать. Наши бойцы в Курской области красиво встретили противника. Командование ВСУ решило воспользоваться ухудшением погодных условий и инициативно бросило новые силы в атаку. Получили по лицу все, кто еще продолжают получать. Киевский режим уже более полугода всеми силами цепляется за Курскую землю. (Насыщает группировку боеспособными соединениями с самой современной западной техникой, подтягивает резервы, снимает части с других направлений), но постепенно теряет контроль над зоной, которую удалось оккупировать в конце лета 2024 года. Нынешний накат закончится так же, как и предыдущий - большими потерями: л/с, техники; территории", — отметил Поддубный.
Политолог Юрий Баранчик назвал новое контрнаступление Украины "предсказуемой и бессмысленной глупостью".
"В полном соответствии с ожиданиями, сегодня враги попытались продемонстрировать успех в Курской области. Колонна из трёх "Абрамсов", пары десятков MRAP-оидов вроде MaxxPro, двух противоминных тралов и 400-500 бандеровцев ринулась в направлении Черкасской Конопельки, Фанасеевки и Уланок. Цель понятна: занять обратно недавно потерянную Черкасскую Конопельку и выйти в тыл нашим войскам, наступающим в районе Гуево. И заодно обезопасить трассу снабжения из Сум. Результаты предсказуемы, уже подбиты три танка, десяток ББМ, один трал. Продолжается охота за разбежавшимися по полям остатками. Говорить в очередной раз о некоем контрнаступлении сложно, потому что это в самом деле тактический наскок. К которому, судя по активному применению с нашей стороны РСЗО и авиации, были готовы. Что радует", — написал он в своём телеграм-канале в 17:06.
По мнению Баранчика, украинское руководство "будет всеми силами цепляться за кусок Курской области, стараясь расширить зону контроля".
"Чтобы потом торговать нам нашу землю в обмен на уступки. На переговорах, которые когда-нибудь будут. Отсюда следует и возможность попыток вцепиться и где-нибудь ещё, в Белгородской или Брянской области. Снова повторюсь: нужно выбивать украинских военных из Курской области, попутно создавая новые проблемные для врага точки. Судя по снижению темпов наступления на Покровском направлении, там быстрых прорывов не ожидается. А перехватывать инициативу нужно. Рейд на Киев или на Львов выглядит хорошим вариантом", — подытожил Баранчик.
Журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев у себя в телеграм-канале опубликовал ещё одно видео с места событий.
"Вот конкретно эта попытка очередного прорыва ВСУ в Курском пограничье характерна тем, что противник был уверен, что подготовка к накату проходит в полной секретности. Однако же, для наших военных атака не стала неожиданностью. Подготовку видели. Готовились. Что, собственно, эти кадры и подтверждают", — подписал видео Медведев.
В Курской области продолжаются ожесточённые бои.
Дэвид Лэмми - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
09:55
Тысячелетние отношения, деньги раздора. Главное на Украине на утро 6 февраляМинистр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми рассказал о тысячелетних связях британцев с украинцами. Украина оказалась крупнейшим получателем средств USAID
Французские "Миражи" на Украине
На Украину прибыли первые французские истребители Mirage, сообщил на своей странице в X глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню.
"6 июня 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поставках Украине французских самолетов Mirage 2000. Первые из них прибыли на Украину сегодня", — написал он.
По словам Лекорню, самолётами управляют украинские военлёты, которые прошли обучение во Франции.
В России уже описали возможные задания переданных Украине "Миражей".
"Украина вроде как получила партию (2? 2.4? 156?) истребителей "Мираж-2000". Что могу сказать. Что последний "Мираж" был запилен в 2007 году. И на Украину полетели не они, а истребители еще более древней постройки. У нас таких старых истребителей участвующих в СВО - нет. Ну кроме Миг-31 пожалуй. Заниматься они будут тем же, что и F-16, летать по глубоким тылам, таранить "Гераньки" и пвошные украинские ракеты", — отметил автор посвящённого военной авиации популярного телеграм-канала Fighterbomber
В то же время, он сообщил о награде, которую предложили в России украинским лётчикам.
"Я тут поговорил с коллекционерами, и предложение о миллионе долларов за F-16 плавно распространилось и на "Мираж". Так что если вы молодой и смелый летчик "Миража", пишите в личку. К миллиону долларов автоматически прилагается выбор страны проживания на выбор, безопасный коридор пролета, вывоз семьи, новая личность и полная конфиденциальность. Успей урвать миллион!" — подчеркнул автор канала.
Воздушные силы ВСУ со своей стороны пока не сообщали о боевом применении полученных от Франции "Миражей". В телеграм-канале ВС ВСУ лишь поблагодарили Францию за поставку "Миражей", а Нидерланды — за F-16.
О возможном срыве мирных переговоров — в статье Павла Котова "Не вновь, а снова. Как Великобритания и Германия готовятся сорвать план Трампа по Украине".
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаКурская областьФранцияПоддубныйАлександр КоцЮрий БаранчикВооруженные силы УкраиныF-16
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:09Запад делает всё для продолжения убийств мирных граждан на Украине - Захарова
18:49МИД РФ: Международная федерация хоккея снова расписалась в своей несостоятельности
18:12"Фактически объявление войны": посол России предостерег ЕС от отправки контингентов на Украину
18:10Прихильники и попередники – воруют все. Умеров заявил о роботизации ВСУ
18:00Контрнаступление в Курской области, "Миражи" у ВСУ. Итоги 6 февраля на Украине
17:53Что будет с "Телеграм", если Дурова посадят? Прокуратура Франции сообщила новость об "объятиях" Парижа
17:45Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Сирии и на Украине
17:34НАТО стремится к блокаде портов Ленинградской и Калининградской областей - Патрушев
17:23"Много слов, но нет ясности в шагах" — Мария Захарова о Трампе и его политике по Украине
17:13"Бусификация" и "людоловы" рассорили украинцев, а виноваты, как всегда, русские
17:06Россия и Абхазия восстановят прямое авиасообщение в мае 2025 года - Минтранс РФ
17:06Европейский союз: структура, управление и эволюция в оборонный альянс
16:47Красноармейск взят в клещи, контрнаступление под Курском сорвано: что еще происходит на фронте
16:19Трамп: я хочу мир, желательно весь. США, Франция и Япония проведут учения в Тихом океане
16:15"За хорошие истории о демократах": Трамп обвинил USAID в краже миллиардов из карманов налогоплательщиков
15:57От геноцида к поражению. Независимость Армении от России Никол Пашинян укрепляет провалами
15:54Встрече "с конструктивными последствиями" быть: Слуцкий назвал сроки, когда увидятся Путин и Трамп
15:52Ничего морального, только бизнес. Как Трамп монетизировал свое новое президентство
15:41Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу
15:24Правительство Финляндии внесло законопроект о дискриминации граждан России
Лента новостейМолния