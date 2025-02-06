Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Сирии и на Украине - 06.02.2025 Украина.ру
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Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Сирии и на Украине
Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Сирии и на Украине - 06.02.2025 Украина.ру
Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Сирии и на Украине
Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил 6 февраля с российским коллегой Сергеем Лавровым по телефону ситуацию в Сирии и на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.
2025-02-06T17:45
2025-02-06T17:51
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Собеседник российского информагентства сообщил о факте разговора глав МИД и о дате."По его словам, в ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, события в Сирии и ситуация на Украине", - сообщило информагенство.Ранее официальная Анкара неоднократно предлагала свои услуги в налаживании переговорного процесса по урегулированию украинской проблемы. Весной 2022 года в Стамбуле состоялись переговоры украинской и российской делегаций с выработкой "стамбульских соглашений", что Владимир Зеленский позже стал отрицать. Подробности в публикации Зеленский: "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. Был ультиматум России"
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новости, турция, сирия, россия, владимир зеленский, сергей лавров, мид, дипломатия, дипломатические отношения, переговоры, сво
Новости, Турция, Сирия, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, МИД, дипломатия, дипломатические отношения, переговоры, СВО

Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

17:45 06.02.2025 (обновлено: 17:51 06.02.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил 6 февраля с российским коллегой Сергеем Лавровым по телефону ситуацию в Сирии и на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.
Собеседник российского информагентства сообщил о факте разговора глав МИД и о дате.
"По его словам, в ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, события в Сирии и ситуация на Украине", - сообщило информагенство.
Ранее официальная Анкара неоднократно предлагала свои услуги в налаживании переговорного процесса по урегулированию украинской проблемы. Весной 2022 года в Стамбуле состоялись переговоры украинской и российской делегаций с выработкой "стамбульских соглашений", что Владимир Зеленский позже стал отрицать. Подробности в публикации Зеленский: "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. Был ультиматум России"
 
НовостиТурцияСирияРоссияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровМИДдипломатиядипломатические отношенияпереговорыСВО
 
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