НАТО стремится к блокаде портов Ленинградской и Калининградской областей - Патрушев - 06.02.2025 Украина.ру
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НАТО стремится к блокаде портов Ленинградской и Калининградской областей - Патрушев
НАТО стремится к блокаде портов Ленинградской и Калининградской областей - Патрушев - 06.02.2025 Украина.ру
НАТО стремится к блокаде портов Ленинградской и Калининградской областей - Патрушев
Североатлантический альянс желает заблокировать порты России на Балтике. Об этом 6 февраля заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
2025-02-06T17:34
2025-02-06T17:34
новости
россия
финский залив
балтика
николай патрушев
владимир ераносян
нато
ес
блокада
балтийское море
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Патрушев провёл в Нижнем Новгороде совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства. В своём выступлении он обратил внимание на исходящие от военно-политического блока НАТО угрозы для России в Балтийском море."Следует отметить, что координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях", - отметил Патрушев.Запад таким образом оказывает негативное влияние на надёжность и безопасность грузопассажирских перевозок, разрушает глобальную систему морского торгового судоходства, констатировал помощник президента России."В своем стремлении ослабить Россию западники используют и террористические методы. Примером этому является атака российского судна в Средиземном море, а также, по сути, пиратский захват судна Eagle S на Балтике", - заявил Патрушев.В декабре 2024 года российское судно "Урса Майор" вышло из Санкт-Петербургапод флагом России. Оно доставляло гражданский груз в порт Владивостока и через несколько дней затонуло в Средиземном море. Вероятной причиной был назван теракт. Проходившее мимо судно Oslo Carrier 3, шедшее под флагом Норвегии, отказалось принять на свой борт российских моряков. Из 16 членов российского экипажа двое пропали без вести и 14 были спасены испанским судном.Нефтяной танкер Eagle S был задержан финскими властями в Финском заливе по подозрению в обрыве подводных кабелей между Эстонией и Финляндией. Судно следовало из Петербурга в Египет. Хельсинки предъявило судовладельцу подозрение в нарушении незаконных антироссийских санкций ЕС.Интервью на эту тему: "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды
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новости, россия, финский залив, балтика, николай патрушев, владимир ераносян, нато, ес, блокада, балтийское море, калининградская область, ленинградская область, порт, антироссийские санкции, флот
Новости, Россия, Финский залив, Балтика, Николай Патрушев, Владимир Ераносян, НАТО, ЕС, блокада, Балтийское море, Калининградская область, Ленинградская область, порт, антироссийские санкции, флот

НАТО стремится к блокаде портов Ленинградской и Калининградской областей - Патрушев

17:34 06.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПатрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков"
Патрульный корабль проекта 22160 Василий Быков - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Североатлантический альянс желает заблокировать порты России на Балтике. Об этом 6 февраля заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Патрушев провёл в Нижнем Новгороде совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства. В своём выступлении он обратил внимание на исходящие от военно-политического блока НАТО угрозы для России в Балтийском море.
"Следует отметить, что координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях", - отметил Патрушев.
Учения на Балтике - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
16 января, 12:14
НАТО пытается превратить Балтийское море в своё внутреннее море - посол РоссииПопыткой превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО назвал посол России в Дании решения, принятые по итогам состоявшегося 14 января саммита государств-членов этого военно-политического блока. Об этом Владимир Барбин заявил в интервью датской телерадиокомпании DR.
Запад таким образом оказывает негативное влияние на надёжность и безопасность грузопассажирских перевозок, разрушает глобальную систему морского торгового судоходства, констатировал помощник президента России.
"В своем стремлении ослабить Россию западники используют и террористические методы. Примером этому является атака российского судна в Средиземном море, а также, по сути, пиратский захват судна Eagle S на Балтике", - заявил Патрушев.
Сергей Горбачёв интервью
27 декабря 2024, 14:48
Сергей Горбачев: Если Дания закроет проливы, Россия обнулит Балтику и устроит сюрприз под Ла-МаншемДатчане, как и шведы и прочие поляки, должны соображать, что Балтика для них более важна, чем для нас, даже чем для Калининградской области. Она напичкана разного рода трубопроводами, системами связи, кабельными трассами.
В декабре 2024 года российское судно "Урса Майор" вышло из Санкт-Петербургапод флагом России. Оно доставляло гражданский груз в порт Владивостока и через несколько дней затонуло в Средиземном море. Вероятной причиной был назван теракт. Проходившее мимо судно Oslo Carrier 3, шедшее под флагом Норвегии, отказалось принять на свой борт российских моряков. Из 16 членов российского экипажа двое пропали без вести и 14 были спасены испанским судном.
Нефтяной танкер Eagle S был задержан финскими властями в Финском заливе по подозрению в обрыве подводных кабелей между Эстонией и Финляндией. Судно следовало из Петербурга в Египет. Хельсинки предъявило судовладельцу подозрение в нарушении незаконных антироссийских санкций ЕС.
Интервью на эту тему: "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды
 
НовостиРоссияФинский заливБалтикаНиколай ПатрушевВладимир ЕраносянНАТОЕСблокадаБалтийское мореКалининградская областьЛенинградская областьпортантироссийские санкциифлот
 
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