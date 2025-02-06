НАТО стремится к блокаде портов Ленинградской и Калининградской областей - Патрушев
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПатрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков"
Североатлантический альянс желает заблокировать порты России на Балтике. Об этом 6 февраля заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Патрушев провёл в Нижнем Новгороде совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства. В своём выступлении он обратил внимание на исходящие от военно-политического блока НАТО угрозы для России в Балтийском море.
"Следует отметить, что координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях", - отметил Патрушев.
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Запад таким образом оказывает негативное влияние на надёжность и безопасность грузопассажирских перевозок, разрушает глобальную систему морского торгового судоходства, констатировал помощник президента России.
"В своем стремлении ослабить Россию западники используют и террористические методы. Примером этому является атака российского судна в Средиземном море, а также, по сути, пиратский захват судна Eagle S на Балтике", - заявил Патрушев.
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В декабре 2024 года российское судно "Урса Майор" вышло из Санкт-Петербургапод флагом России. Оно доставляло гражданский груз в порт Владивостока и через несколько дней затонуло в Средиземном море. Вероятной причиной был назван теракт. Проходившее мимо судно Oslo Carrier 3, шедшее под флагом Норвегии, отказалось принять на свой борт российских моряков. Из 16 членов российского экипажа двое пропали без вести и 14 были спасены испанским судном.
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